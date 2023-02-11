「猜猜看我要選哪？」談羅智強凌駕於國民黨的氣勢與矛盾

文：林致祐（前國會助理）

經歷桃園市長、中華民國總統、競選總幹事等等的「志願」後，不久前剛完成桃園行腳的羅智強終於在2月10日宣布自己將投入的立委選區——出乎意料，卻又不太意外的——是大安區。

其實，在九合一選舉結束後，原本對外表示要在桃園置產深根的羅智強，就一直傳出要回到大安的消息，雖然過程他對外發言一直展現出讓人建議、讓人猜、始終不說破的態度，但在正式宣布幾週前，其實就已經有人捕捉到羅智強助理穿著「大安區立委參選人」的背心出沒。

這段期間，也不是沒有勸說或反對的聲音。

像是資深媒體人黃暐瀚，上週就在發文中點名羅智強可參選士林大同；之後，台北市黨部主委黃呂錦茹，以至於前幾天的台北市議員鍾沛君，都提過類似建議。更別說每次羅智強發了「猜猜看我要選哪」的貼文時，下面勸進桃園、基隆、中正萬華、台南等等的眾多支持者。

可惜的是，對比2022年將戶籍遷到桃園龜山的氣勢，羅智強繞了一圈又回到大安的決定，有如挫了國民黨銳氣。

國民黨長期缺的，就是「選定一個地方努力耕耘」的氣勢

國民黨和民進黨相比，缺的一直就是離開舒適圈、長期耕耘的決心。君不見2014年民進黨縣市長大勝的那一次，就是有很多儲君級人物，在落選後留在地方繼續深耕，讓民眾看見「你心中真的有我們」進而翻轉選票。

民進黨會這樣，時代力量也懂得這樣，上次這樣操作的柯志恩在高雄也取得成果，選後更決心留在高雄，可見同樣的操作模式絕對有效用。

但羅智強負有全國知名度，一舉一動都是媒體報導焦點，最近幾個動作卻展現出有如苗頭不對就要回到溫暖的地方，甚至還要那些曾目送他離開的人鼓譟請他回來，絕對會成為在野黨攻擊的焦點，也會讓民眾對國民黨留下「只想選上」的印象。

更別說，期間那些合理化行為的論述，像是「我從遷戶籍到桃園龜山的時候，就已經排除了在桃園龜山、蘆竹選立委的可能」，或一面講「最重要的是政黨輪替」，一邊說「如果我要參選，我當然要選大安區」這種刻意迴避艱困選區責任的話語，別說對手，就連支持者可能都看不過去。

活動通知一晚改三次，看到羅智強凌駕於黨的氣勢與矛盾

無可否認，羅智強的戰力十足，不論是否在立法院都能夠發揮議題影響力，也因為一舉一動都是媒體注目焦點，更牽動國民黨的形象。

或許也因為如此，羅智強一直想將自己與國民黨的成功甚至是命運扣連，因此他在桃園市長選舉期間呈現出「為大局我願意讓」的浪滄、2024選前對侯友宜和郭台銘的布局指點，好像這些事都是因為他開過了金口，而能有成。

但這樣幾乎凌駕於黨的氣勢，卻也常為他招來麻煩。

以2月10日的參選記者會來說，羅智強於2月9日下午先發布了活動通知，一開始只列出自己與高金素梅會出席；晚上7點多的時候，突然發表了更新通知，把大安文山的所有國民黨議員——甚至民眾黨的張志豪——都列入了出席名單。

不過，鍾沛君不是才說也要參選嗎？結果在晚上10點時，羅方又更新了一次通知，表示雖然大家願意出席，但「為不造成議員同事間麻煩」，改成只有「羅智強團隊的議員」們出席。

這樣的變化，究竟是真如通知所說「答應了但後來才想到」，還是羅智強讓那些議員「被出席」，或許永遠無法得知。但如果羅智強繼續挾著Facebook上的讚數在真實世界揮舞，這樣的矛盾和落漆一定會繼續出現，也會成為對手能輕易攻擊的目標。影響最大的，還是他口中最關心的國民黨。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯

我們常聽到「戰士沒有選擇戰場的權利」這句政治圈老話，但更勝於戰士的戰將，更該挑選真正值得一戰的戰場。羅智強這一步最大的問題，就是不斷宣稱自己是戰將，卻選國民黨原本就占上風，又已有許多在地經營者的大安區參選，讓人有了「怯戰」的觀感。

看看謝龍介、柯志恩、蘇清泉的戰功，看看張善政、謝國樑的戰果，國民黨竟然又漸漸走回過往隔著帷幕放話、抗拒挑戰、只想靠聲量將自己推上高位的老路。

不斷改變、不斷考慮、彷彿要人群簇擁才願意上位，不管對國民黨或選區選民都是一種傷害，無助於國民黨的戰力和席次最大化，也離真正達成藍營支持者口中「下架民進黨」的終極目標越來越遠。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航