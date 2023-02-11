2023/02/11,
印太

【東南亞週報】安華訪泰促泰馬邊境區域和平發展｜小馬可仕訪日簽署7項協議｜星國下週起搭乘大眾運輸不強制戴口罩

【東南亞週報】安華訪泰促泰馬邊境區域和平發展｜小馬可仕訪日簽署7項協議｜星國下週起搭乘大眾運輸不強制戴口罩
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

馬國首相安華向泰總理帕拉育才表示，大馬可為泰國南部及當地叛亂組織充當協調者，以改善泰南局勢。 2月9日，菲日宣布簽署7項協議，合作領域包含農漁業、數位轉型、基礎建設等。 新加坡宣布自13日起，該國將把「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級從黃色調降至綠色。除保留在醫療相關機構佩戴口罩的措施外，其餘防疫措施全面解除。

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第209期，為讀者挑選2023年2月4日至2月10日期間，有關馬來西亞、泰國、菲律賓、新加坡、越南、印尼、緬甸與柬埔寨的六則東協區域大事。

馬來西亞&泰國｜安華訪泰 促邊境區域和平發展

馬來西亞首相安華2月9日抵達泰國，展開為期兩天的正式訪問，期以提升雙邊關係，並強化馬泰多面向合作關係。安華及伉儷在泰國當地時間下午1時抵達第二軍事航廈，同時隨行的還包括外交部長贊比里（Zambry Abdul Kadir）、內政部長賽夫丁（Saifuddin Nasution Ismail）、天然資源、環境及氣候變遷部長聶納茲米（Nik Nazmi）等人，由泰國副總理兼外交部長巴穆威奈（Don Pramudwinai）到機場迎接。

馬泰兩國領袖此次會晤著重在雙邊的經濟合作、邊境區域的發展及兩國間陸地連結之重要工程案等之推進。兩國相關部門在安華及帕拉育的見證下，簽署了四份諒解備忘錄（MOU），其中包括大馬數位經濟機構（MDEC）與泰國數位經濟促進局（DEPA）簽署的MOU將強化兩國之間在科技與數位經濟方面的合作關係，同時亦促進更多大馬科技公司打入泰國市場。

此外，兩國領袖亦針對泰國南部邊境區域的局勢進行交流，因當地出現軍事叛亂組織，威脅該區域的和平發展。安華指出，大馬作為泰國之友，對於其南部邊境的局勢感到擔憂，儘管強調此為泰國內部問題，大馬可為泰國及當地叛亂組織充當協調者。事實上，泰國南部與大馬邊界相鄰的區域，主要人口信奉伊斯蘭教，經常出現宗教、民族的衝突。泰國政府在2004年的恐怖襲擊後以戒嚴方式管制該地區。

菲律賓｜菲小馬可仕訪日 簽署7項協議

菲律賓總統小馬可仕2月8日到12日出訪日本，會晤日本首相岸田文雄，為其上任後首次訪日。

小馬可仕出訪前夕，將留於菲國的4名日本籍集團犯罪嫌犯引渡回日本。9日菲日宣布簽署7項協議，合作領域包含農漁業、數位轉型、基礎建設等。其中備受關注的是救災與防禦協議，將簡化日本派遣自衛隊至菲律賓進行天然災害與人道救援的程序。小馬可仕表示，他有自信說雙邊的戰略夥伴關係比過去更穩固，並且會持續深化互惠合作。這項協議也被視為是雙邊簽署「訪問部隊協議」的前置

日前菲國防部長曾表示考慮與日本簽署「訪問部隊協議」，目前兩國尚未談及此協議。日本與英國、澳洲簽有「訪問部隊協議」；若談成協議，菲律賓將成第三個與日本有此協議的國家。除此之外，岸田文雄也同意向菲律賓轉移國防技術與設備，像是監視雷達系統與人員訓練。菲律賓自2020年起向日方採購雷達系統，為日本戰後首次向他國出口完整的武器系統。雙方也談及提升菲國海上執法能力的合作，如在巡邏船上安裝衛星通信系統，以及在蘇比克灣開發菲律賓海岸警衛隊支援基地等。

經濟方面，日本將提供菲律賓6000億日元的發展援助和企業投資，以及3770億日元的貸款，用於菲國南北通勤鐵路及其延伸段的開發建設，並預計額外提供貸款，用於馬尼拉捷運3號線的更新維修。

GettyImages-1464472525
Photo Credit: GettyImages
2月9日，日本首相岸田文雄接待來訪的菲律賓總統小馬可仕

新加坡｜星放寬防疫措施 2月13日起搭乘大眾運輸不用戴口罩

新加坡2月9日宣布，自13日起，該國將把「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級從黃色調降至綠色。除保留在醫療相關機構佩戴口罩的措施外，其餘防疫措施全面解除，人們搭乘大眾運輸工具，如公車及地鐵時無須再戴口罩，同時也將全面放寬邊境限制，未完成疫苗接種的入境者，無須再提交陰性檢測證明，未完成接種的短期訪客也不用再購買冠病旅遊保險。

新加坡副總理兼財政部長黃循財9日在政府抗疫跨部門工作小組記者會上表示，雖然年底假期有更多人出國，中國也結束清零政策，但新加坡疫情近幾個月來保持穩定。他表示，星國人有高度的混和免疫（hybrid immunity），冠病導致嚴重疾病或死亡的風險非常低。

新加坡總理李顯龍也於臉書上表示，隨著解除剩餘的防疫措施，該國將解散多部門工作小組，「這並不意味著我們完全從冠病中脫身，自此，我們將把這種疾病視為地方流行病（endemic），繼續正常生活」。他也感謝眾人堅守這個困難但必要的安全管理措施，「在整個旅程中，我們相互支持和信任，作為一個國家，我們變得更強大和有韌性，這是一個來之不易的成就」。

越南｜越國產車VinFast首批出貨至美 時程延至2月底

越南國產車品牌VinFast先前規劃在去年11月將首次出貨到美國，其官方在2月10日宣布因待汽車軟體更新至最新版本，出貨時間將延遲至今年2月底

VinFast去年11月時原先規劃首批999輛汽車VF8電動車從海防市廠區出貨，預計12月底送達美國加州；第二批車輛則預計2023年1月出貨。然本月VinFast指出，因汽車軟體進行更新，所以車輛尚未出貨到海關。目前車輛軟體已更新，預計在2月底出口；而二批車輛則預計延至今年第二季運往美國。

截至去年底，VinFast在全球已有5萬5千輛的汽車訂單，其中1萬2千輛來自美國市場。目前VF8電動車已在越南國內交車4千台。VinFast目標以較低廉的價格，積極進攻歐美電動車市場，其VF8車款售價是5萬9000美金、VF9售價為8萬3000美金。

VinFast表示，後續規劃在美國加州設立30個展示據點，以及在全美設立超過20個銷售據點。隨著競爭對手特斯拉近期宣布調降車輛售價，VinFast也指出祭出促銷活動，調整VF8車款售價以吸引消費者目光。除此之外，VinFast表示先前VF8車款續航里程經過美國環境保護局EPA檢測下僅有179英里（約288公里），經今年1月的更新後，續航里程已提高到207英里（約333公里）。

shutterstock_1927513289
Photo Credit：Shutterstock/達志影像
VinFast於2018年在法國車展展出的車款

緬甸&印尼｜印尼輪值東協主席國 考慮兩人選為東協駐緬甸特使


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。