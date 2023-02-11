【東南亞週報】安華訪泰促泰馬邊境區域和平發展｜小馬可仕訪日簽署7項協議｜星國下週起搭乘大眾運輸不強制戴口罩
我們想讓你知道的是
馬國首相安華向泰總理帕拉育才表示，大馬可為泰國南部及當地叛亂組織充當協調者，以改善泰南局勢。 2月9日，菲日宣布簽署7項協議，合作領域包含農漁業、數位轉型、基礎建設等。 新加坡宣布自13日起，該國將把「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級從黃色調降至綠色。除保留在醫療相關機構佩戴口罩的措施外，其餘防疫措施全面解除。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第209期，為讀者挑選2023年2月4日至2月10日期間，有關馬來西亞、泰國、菲律賓、新加坡、越南、印尼、緬甸與柬埔寨的六則東協區域大事。
馬來西亞&泰國｜安華訪泰 促邊境區域和平發展
馬來西亞首相安華2月9日抵達泰國，展開為期兩天的正式訪問，期以提升雙邊關係，並強化馬泰多面向合作關係。安華及伉儷在泰國當地時間下午1時抵達第二軍事航廈，同時隨行的還包括外交部長贊比里（Zambry Abdul Kadir）、內政部長賽夫丁（Saifuddin Nasution Ismail）、天然資源、環境及氣候變遷部長聶納茲米（Nik Nazmi）等人，由泰國副總理兼外交部長巴穆威奈（Don Pramudwinai）到機場迎接。
馬泰兩國領袖此次會晤著重在雙邊的經濟合作、邊境區域的發展及兩國間陸地連結之重要工程案等之推進。兩國相關部門在安華及帕拉育的見證下，簽署了四份諒解備忘錄（MOU），其中包括大馬數位經濟機構（MDEC）與泰國數位經濟促進局（DEPA）簽署的MOU將強化兩國之間在科技與數位經濟方面的合作關係，同時亦促進更多大馬科技公司打入泰國市場。
此外，兩國領袖亦針對泰國南部邊境區域的局勢進行交流，因當地出現軍事叛亂組織，威脅該區域的和平發展。安華指出，大馬作為泰國之友，對於其南部邊境的局勢感到擔憂，儘管強調此為泰國內部問題，大馬可為泰國及當地叛亂組織充當協調者。事實上，泰國南部與大馬邊界相鄰的區域，主要人口信奉伊斯蘭教，經常出現宗教、民族的衝突。泰國政府在2004年的恐怖襲擊後以戒嚴方式管制該地區。
菲律賓｜菲小馬可仕訪日 簽署7項協議
菲律賓總統小馬可仕2月8日到12日出訪日本，會晤日本首相岸田文雄，為其上任後首次訪日。
小馬可仕出訪前夕，將留於菲國的4名日本籍集團犯罪嫌犯引渡回日本。9日菲日宣布簽署7項協議，合作領域包含農漁業、數位轉型、基礎建設等。其中備受關注的是救災與防禦協議，將簡化日本派遣自衛隊至菲律賓進行天然災害與人道救援的程序。小馬可仕表示，他有自信說雙邊的戰略夥伴關係比過去更穩固，並且會持續深化互惠合作。這項協議也被視為是雙邊簽署「訪問部隊協議」的前置。
日前菲國防部長曾表示考慮與日本簽署「訪問部隊協議」，目前兩國尚未談及此協議。日本與英國、澳洲簽有「訪問部隊協議」；若談成協議，菲律賓將成第三個與日本有此協議的國家。除此之外，岸田文雄也同意向菲律賓轉移國防技術與設備，像是監視雷達系統與人員訓練。菲律賓自2020年起向日方採購雷達系統，為日本戰後首次向他國出口完整的武器系統。雙方也談及提升菲國海上執法能力的合作，如在巡邏船上安裝衛星通信系統，以及在蘇比克灣開發菲律賓海岸警衛隊支援基地等。
經濟方面，日本將提供菲律賓6000億日元的發展援助和企業投資，以及3770億日元的貸款，用於菲國南北通勤鐵路及其延伸段的開發建設，並預計額外提供貸款，用於馬尼拉捷運3號線的更新維修。
新加坡｜星放寬防疫措施 2月13日起搭乘大眾運輸不用戴口罩
新加坡2月9日宣布，自13日起，該國將把「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級從黃色調降至綠色。除保留在醫療相關機構佩戴口罩的措施外，其餘防疫措施全面解除，人們搭乘大眾運輸工具，如公車及地鐵時無須再戴口罩，同時也將全面放寬邊境限制，未完成疫苗接種的入境者，無須再提交陰性檢測證明，未完成接種的短期訪客也不用再購買冠病旅遊保險。
新加坡副總理兼財政部長黃循財9日在政府抗疫跨部門工作小組記者會上表示，雖然年底假期有更多人出國，中國也結束清零政策，但新加坡疫情近幾個月來保持穩定。他表示，星國人有高度的混和免疫（hybrid immunity），冠病導致嚴重疾病或死亡的風險非常低。
新加坡總理李顯龍也於臉書上表示，隨著解除剩餘的防疫措施，該國將解散多部門工作小組，「這並不意味著我們完全從冠病中脫身，自此，我們將把這種疾病視為地方流行病（endemic），繼續正常生活」。他也感謝眾人堅守這個困難但必要的安全管理措施，「在整個旅程中，我們相互支持和信任，作為一個國家，我們變得更強大和有韌性，這是一個來之不易的成就」。
越南｜越國產車VinFast首批出貨至美 時程延至2月底
越南國產車品牌VinFast先前規劃在去年11月將首次出貨到美國，其官方在2月10日宣布因待汽車軟體更新至最新版本，出貨時間將延遲至今年2月底。
VinFast去年11月時原先規劃首批999輛汽車VF8電動車從海防市廠區出貨，預計12月底送達美國加州；第二批車輛則預計2023年1月出貨。然本月VinFast指出，因汽車軟體進行更新，所以車輛尚未出貨到海關。目前車輛軟體已更新，預計在2月底出口；而二批車輛則預計延至今年第二季運往美國。
截至去年底，VinFast在全球已有5萬5千輛的汽車訂單，其中1萬2千輛來自美國市場。目前VF8電動車已在越南國內交車4千台。VinFast目標以較低廉的價格，積極進攻歐美電動車市場，其VF8車款售價是5萬9000美金、VF9售價為8萬3000美金。
VinFast表示，後續規劃在美國加州設立30個展示據點，以及在全美設立超過20個銷售據點。隨著競爭對手特斯拉近期宣布調降車輛售價，VinFast也指出祭出促銷活動，調整VF8車款售價以吸引消費者目光。除此之外，VinFast表示先前VF8車款續航里程經過美國環境保護局EPA檢測下僅有179英里（約288公里），經今年1月的更新後，續航里程已提高到207英里（約333公里）。
緬甸&印尼｜印尼輪值東協主席國 考慮兩人選為東協駐緬甸特使
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。