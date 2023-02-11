2023/02/11,
國際

加拿大延長並擴大「港人救生艇計劃 」，加移民部長：雙贏

加拿大延長並擴大「港人救生艇計劃 」，加移民部長：雙贏
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加拿大移民部部長弗雷澤表示，加拿大依靠移民來推動經濟和應對人口老齡化，擴大香港居民的工作許可計畫對雙方來說是「雙贏」。

（中央社）加拿大移民部部長弗雷澤（Sean Fraser）6日表示，加國政府延長了針對香港居民的臨時工作許可計畫，並放寬了申請標準。這一計畫是2020年7月中國實施香港國安法之後所制定的。

報導指，香港居民今後若在過去10年內從加拿大或其他國家的高等教育機構畢業，就可申請在加拿大工作。此前，申請人必須在過去5年內畢業。

臨時工作許可計畫原定於2月7日到期，現也延長至2025年2月7日。

弗雷澤表示，加拿大依靠移民來推動經濟和應對人口老齡化，擴大香港居民的工作許可計畫對雙方來說是「雙贏」。

弗雷澤說，「這讓香港居民有更多機會在加拿大獲得工作經驗，同時也讓我們能夠在最需要的時候引進員工，從而支持加拿大經濟」。

這項計畫還允許具有加拿大工作經驗或教育背景的香港居民申請永久居留權。

新聞來源：

加拿大延長並擴大港人臨時工作許可計畫（中央社）

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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