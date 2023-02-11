2023/02/11,
運動

香港渣打馬拉松明日登場，涉政治宣傳可能遭禁賽

香港渣打馬拉松明日登場，涉政治宣傳可能遭禁賽
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

香港一年一度的大型渣打馬拉松比賽將於明日（12日）舉行，據報導，本屆參賽者若穿上有政治口號的服飾，可能會被禁止參賽；會方也會根據嚴重程度決定跑手日後能否參加田總其他賽事。

（中央社）香港一年一度的大型渣打馬拉松比賽將於明日（12日）舉行，據報導，本屆參賽者若穿上有政治口號的服飾，可能會被禁止參賽。

渣打香港馬拉松簡稱渣馬，由香港田徑總會主辦，自1997年至今由渣打銀行冠名贊助，是香港最大型的公路長跑比賽，每年都吸引數以萬計愛好者參賽。

2019年中香港爆發「反送中」運動後，這項比賽滲入了政治元素；在2021年的賽事中，有個別選手穿上印有「香港加油」字眼的服裝，期間遭警方盤查，最終因拒換衣服而遭禁賽。

「反送中」期間，「香港加油」是示威者高喊的口號。

第25屆渣馬去年因COVID-19疫情而延至本月12日舉行，綜合本地媒體的報導，主辦單位田徑總會日前指出，田總作為主辦單位，不希望賽事加入政治元素，並形容渣馬是健康、正面的體育活動。

會方表示，期望跑手遵守大會規則，維持良好比賽氣氛和秩序；若發現相關標語，將會執行大會守則，跑手或會被禁止參賽，會方也會根據嚴重程度決定跑手日後能否參加田總其他賽事。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。