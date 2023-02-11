土敘強震救援黃金72小時過去，出動重機具開挖，台灣搜救隊：多處飄屍臭味

土敘強震增至2.3萬人罹難，72小時已過搜救不放棄

（中央社）土耳其和敘利亞發生大地震4天後，已造成至少2.3萬人死亡，救援人員在瓦礫堆中不顧一切地搜救倖存者，美國則提供8500萬美元援助計畫。

《法新社》報導，聯合國首批援助物資9日抵達敘利亞反對勢力掌控區，但在專家認為的救援黃金72小時過去後，找到生還者的機會渺茫。

美國國際開發總署（U.S. Agency for International Development）指出，會將援助方案透過災區夥伴「對數以百萬計人發送急需的援助」，包括食物、庇護所和緊急醫療服務。

美國國際開發總署在聲明中說，還將提供安全飲用水和衛生設施，以防範疾病爆發。

嚴寒阻礙搜救行動，但在災難發生80多個小時後，16歲少女艾塔斯（Melda Adtas）在土耳其南部城市安塔基亞（Antakya）獲救生還，她的父親喜極而泣。哀傷之中罕見傳出好消息，令土耳其舉國為之歡呼。

當救難人員將少女從瓦礫堆中拉出時，她的父親大聲喊著「我親愛的、我親愛的」，現場群眾爆出熱烈掌聲。

規模7.8的強震6日清晨在民眾睡夢中來襲，因為敘利亞內戰，這個地區許多人已經遭受損失並且流離失所。

Photo Credit: GettyImages 土耳其和敘利亞邊境發生地震，許多建築物紛紛倒塌，讓民眾備受困在下方。

土耳其強震出動重機具開挖，台灣搜救隊：多處飄屍臭味

（中央社）土耳其和敘利亞發生大地震，造成2.3萬人死亡。前往現場協助救災的台灣搜救隊伍表示，現場已有重型機具在災區進行開挖、整土，且多處飄出屍臭味。

土耳其與敘利亞邊界2月6日凌晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，無數建物被震垮或受損，災民無家可歸之際，還得面對寒冬低溫。包括台灣、歐美在內，多國皆派員協助救災。

消防署今（11）日表示，前往現場協助救災的台灣搜救隊伍回報，土耳其政府已在災區陸續進行重型機具開挖，此外，台灣搜救隊伍在現場進行評估時，有多處陸續飄出屍臭味。重型機具在台灣時間9日下午已陸續進入土耳其地震重災區。

從消防署釋出由台灣搜救隊伍拍攝的影片，在土耳其強震重災區阿德亞曼（Adiyaman）現場滿目瘡痍，已有怪手、推土機等重型機具進行挖掘。

台灣搜救隊伍分別於台灣時間6、7日出動2批人員，共130人、5隻搜救犬前往土耳其救援，負責支援重災區阿德亞曼救災行動。

土敘強震波及文化遺址，阿勒坡等3座古城嚴重受損

（中央社）土耳其南部與敘利亞交界6日發生規模7.8強震，導致3座古城大規模受損，分別是土耳其南部的安塔基亞（Antakya）及尚勒烏爾法（Sanliurfa），還有敘利亞的阿勒坡（Aleppo）。

這起震災迄今已在兩國造成至少2.3萬人喪命。

《法新社》整理了3座受損古城的資料：

安塔基亞/安提阿（Antioch）

Photo Credit: 中央社 土耳其哈泰省安塔基亞聖皮耶教堂（圖）據信是舉世最早主教座堂，2011年被列入聯合國教科文組織世界遺產預備名單。

安塔基亞市約有25萬人口，大部分地區都已化為斷垣殘壁。這裡曾是可與亞歷山卓（Alexandria）媲美的安提阿古城所在地，是早期基督信仰中心，也是絲路上的重要中轉站。

安塔基亞是亞歷山大大帝（Alexander the Great）昔日麾下一名將軍於公元前300年建成，先後被古羅馬人、古希臘人、拜占庭人和鄂圖曼人統治，後來在第一次世界大戰後被劃入法國治理的敘利亞託管地，成了自治城市，之後又於1939年被納入土耳其。

現在的安塔基亞是哈泰省（Hatay）首府，往昔宏偉的聖殿、劇院、引水道和浴場等古城遺跡已所剩無幾。

這座城市距離敘利亞邊境僅20公里，至今深受敘利亞影響，也接納了許多逃離內戰的敘國難民。

尚勒烏爾法

尚勒烏爾法位於東南安納托利亞地區（Southeastern Anatolia Region），是「哥貝克力石陣」（Göbekli Tepe）所在地，即全球已知最古老的巨石結構，已列入聯合國世界遺產名錄。

根據聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）資料，早在埃及金字塔落成之前約7000年，以狩獵採集維生的人類就在當地豎立極具特色的T型石碑，圍繞成一個又一個環圈，這些遺址可能已因這次地震而受損。

阿勒坡

阿勒坡占據了地中海和美索不達米亞平原（大致在現今伊拉克）之間的關鍵位置，戰略位置極佳，是至少從公元前4000年以來就一直有人居住的全球最古老城市之一。

阿勒坡目前是敘利亞第2大城，在這次震災之前，就已因2012年至2016年的內戰而嚴重受損。

阿勒坡一座13世紀城堡周圍的部分城牆在2015年7月爆炸中被毀。2013年4月，歷史悠久的阿勒坡大清真寺宣禮塔在激烈戰事中崩塌。2012年9月，著名的露天市場也有多家商店慘遭祝融之災。

不到一年半之前，阿勒坡的露天市場才剛在大規模修復後重新對外開放。

聯合國教科文組織7日在初步評估中提到，阿勒坡城堡「嚴重損毀」，古城牆西邊的高塔已經倒塌，露天市場也有數棟建築受損。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航