土耳其人愛貓，強震後動物營救受關注爆紅，聯合國估：敘利亞恐530萬人無家可歸

土耳其人愛貓，強震後營救照片受關注爆紅

（中央社）土耳其和敘利亞接壤地區發生一系列地震，跟時間賽跑的搜救團體除了在瓦礫堆中搜尋生還者，他們救出貓咪的照片和影片更是在網路瘋傳。

《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報導，土耳其6日接連遭到規模7.8和7.5強震襲擊，建築物嚴重受損甚至瓦解倒塌。推特用戶阿比爾（Abier）上傳兩張搜救人員抱著一隻從倒塌建築中脫困貓咪的照片，附上哭泣的表情符號寫著「土耳其貓」。這則推文已被瀏覽將近40萬次、轉推830次。

另一位推特用戶、記者韓納（Asaad Sam Hanna）上傳一組搜救人員試圖援救一隻受困斷垣殘壁中的貓咪的影片，一旁寫著：「盡你所能拯救每一個生命。」這則推文已經得到近2萬8000多次瀏覽、轉推近100次。

土耳其人愛貓是出了名的。《紐約時報》（The New York Times）2019年曾報導，在1500萬人口的土耳其第一大城伊斯坦堡估計住了12萬5000隻貓。

走訪中東或伊斯蘭國家時，預料會在街頭遇到為數眾多的流浪貓。什麼原因呢？根據《經濟學人》（The Economist）2017年的報導，伊斯蘭教先知穆罕默德可能就是個「貓奴」。

先知言行錄「聖訓」記載「愛貓是信仰的一部分」，鎖住貓不予餵食而致死會下地獄。據傳先知於烏胡德（Uhud）之役期間看到正在餵奶的阿比西尼亞貓而讓士兵繞路避免打擾。他也曾為了不吵醒正在衣袖上睡覺的貓而抽刀斷袖。

伊斯蘭世界也把貓視為守護者，認為會攻擊老鼠的貓，讓人們得以於大流行期間幾乎未受黑死病打擊。

早在土耳其共和國還沒有誕生的年代，貓在土耳其歷史上就占有一席之地。管它鄂圖曼帝國崛起或衰落，牠們都用一貫俾倪的目光從容以對。一直到今天，滿街都是貓的伊斯坦堡都還有「被貓統治的城巿」之稱。

土耳其強震17歲少年受困94小時獲救，親友激動相擁

（中央社）土耳其加濟安泰普市一棟建築因強震倒塌，一名青少年受困瓦礫堆94小時，最終獲救且幾乎毫髮無傷。強震發生至今已4天，死亡人數逾2萬，找到更多生還者機會逐漸渺茫。

《美聯社》報導，土耳其與敘利亞接壤的邊境地區6日發生芮氏規模7.8強震，當地人口超過1350萬。部分城市的街道上，橫躺著被毯子、帆布覆蓋的遺體，停屍間和墓地的空間也不堪負荷。

救援人員於黎明前，在震央附近的加濟安泰普市（Gaziantep）把困於地下室的科庫特（Adnan Muhammed Korkut）救出來，他從6日發生強震後就一直受困。

這名17歲青少年對著親友們微笑，他被抬上擔架時，周邊的親友都為他鼓掌並流下喜悅的淚水。

科庫特被送上救護車時，他的母親和其他人俯身親吻並擁抱科庫特。科庫特向他們說：「感謝老天，你們來了。謝謝大家。」

這名少年受困長達94小時，但沒有被壓到身體，他透露被迫喝自己的尿液來解渴，「用這種方式我才得以生存下來」。

一位救難人員給他溫暖的擁抱後說道：「我有一個跟你一樣大的兒子。我發誓，我已經4天沒有睡覺了。我發誓我沒有睡覺，就是要把你救出來。」

儘管專家表示，受困的人可以存活一週或更長時間，但在低溫下找到生還者的可能性愈來愈小。緊急救難人員和驚慌失措的親屬在瓦礫堆中挖掘，且不時會發現倖存者。

距離震央最近的城市卡拉曼馬拉斯城（Kahramanmaras）有座一個籃球場大小的體育館被當作臨時停屍處，用來放置遺體和供人確認死者身分。

搜救人員持續在卡拉曼馬拉斯城展開救援行動，但很明顯地，許多受困在倒塌建築物中的民眾已經喪命。一名搜救人員說他的心理健康狀況正在下滑，罹難者遺體的氣味也變得難以忍受。

在敘利亞西北部，自發生強震以來，從土耳其進入叛軍控制區的第一批聯合國（UN）援助車隊於9日抵達，這凸顯出向當地民眾提供援助的難度。

在土耳其城市安塔基亞（Antakya），數十位民眾在一輛卡車前爭先恐後搶奪兒童外套和其他物資。托各茲（Ahmet Tokgoz）是名生還者，他呼籲政府撤離當地民眾。許多失去家園的人把帳篷、體育館和其他臨時住所作為避難處，但也有人露宿街頭。

托各茲說道：「尤其在天寒地凍的情況下，不可能住在這裡。如果人們沒有因為受困瓦礫堆中喪命，他們也會受凍而死。」

聯合國估計：強震恐致敘利亞高達530萬人無家可歸

（中央社）聯合國官員今（11）日指出，土耳其和敘利亞邊境地區本週稍早發生強震，恐導致敘利亞高達530萬人無家可歸。

《法新社》報導，聯合國難民事務高級專員公署敘利亞代表丹那帕拉（Sivanka Dhanapala）在記者會上表示：「敘利亞高達530萬人恐因這次強震無家可歸。」

他指出，聯合國估計這次地震對敘利亞537萬人造成影響，他們需要避難所援助。

他還表示：「人數相當龐大，且這些人口早已受大規模流離失所之苦。」

這次震災已奪走土耳其和敘利亞超過2萬3000條人命，是這個地區百年以來最嚴重的災難之一。

根據敘利亞衛生部和援救團體數據，敘利亞地震罹難人數已超過3300人。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航