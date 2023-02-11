土耳其人愛貓，強震後動物營救受關注爆紅，聯合國估：敘利亞恐530萬人無家可歸
我們想讓你知道的是
記者韓納（Asaad Sam Hanna）上傳一組搜救人員試圖援救一隻受困斷垣殘壁中的貓咪的影片，一旁寫著：「盡你所能拯救每一個生命。」這則推文已經得到近2萬8000多次瀏覽、轉推近100次。土耳其人愛貓是出了名的。《紐約時報》2019年曾報導，在1500萬人口的土耳其第一大城伊斯坦堡估計住了12萬5000隻貓。
土耳其人愛貓，強震後營救照片受關注爆紅
（中央社）土耳其和敘利亞接壤地區發生一系列地震，跟時間賽跑的搜救團體除了在瓦礫堆中搜尋生還者，他們救出貓咪的照片和影片更是在網路瘋傳。
《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報導，土耳其6日接連遭到規模7.8和7.5強震襲擊，建築物嚴重受損甚至瓦解倒塌。推特用戶阿比爾（Abier）上傳兩張搜救人員抱著一隻從倒塌建築中脫困貓咪的照片，附上哭泣的表情符號寫著「土耳其貓」。這則推文已被瀏覽將近40萬次、轉推830次。
另一位推特用戶、記者韓納（Asaad Sam Hanna）上傳一組搜救人員試圖援救一隻受困斷垣殘壁中的貓咪的影片，一旁寫著：「盡你所能拯救每一個生命。」這則推文已經得到近2萬8000多次瀏覽、轉推近100次。
土耳其人愛貓是出了名的。《紐約時報》（The New York Times）2019年曾報導，在1500萬人口的土耳其第一大城伊斯坦堡估計住了12萬5000隻貓。
走訪中東或伊斯蘭國家時，預料會在街頭遇到為數眾多的流浪貓。什麼原因呢？根據《經濟學人》（The Economist）2017年的報導，伊斯蘭教先知穆罕默德可能就是個「貓奴」。
先知言行錄「聖訓」記載「愛貓是信仰的一部分」，鎖住貓不予餵食而致死會下地獄。據傳先知於烏胡德（Uhud）之役期間看到正在餵奶的阿比西尼亞貓而讓士兵繞路避免打擾。他也曾為了不吵醒正在衣袖上睡覺的貓而抽刀斷袖。
伊斯蘭世界也把貓視為守護者，認為會攻擊老鼠的貓，讓人們得以於大流行期間幾乎未受黑死病打擊。
早在土耳其共和國還沒有誕生的年代，貓在土耳其歷史上就占有一席之地。管它鄂圖曼帝國崛起或衰落，牠們都用一貫俾倪的目光從容以對。一直到今天，滿街都是貓的伊斯坦堡都還有「被貓統治的城巿」之稱。
土耳其強震17歲少年受困94小時獲救，親友激動相擁
（中央社）土耳其加濟安泰普市一棟建築因強震倒塌，一名青少年受困瓦礫堆94小時，最終獲救且幾乎毫髮無傷。強震發生至今已4天，死亡人數逾2萬，找到更多生還者機會逐漸渺茫。
《美聯社》報導，土耳其與敘利亞接壤的邊境地區6日發生芮氏規模7.8強震，當地人口超過1350萬。部分城市的街道上，橫躺著被毯子、帆布覆蓋的遺體，停屍間和墓地的空間也不堪負荷。
救援人員於黎明前，在震央附近的加濟安泰普市（Gaziantep）把困於地下室的科庫特（Adnan Muhammed Korkut）救出來，他從6日發生強震後就一直受困。
這名17歲青少年對著親友們微笑，他被抬上擔架時，周邊的親友都為他鼓掌並流下喜悅的淚水。
科庫特被送上救護車時，他的母親和其他人俯身親吻並擁抱科庫特。科庫特向他們說：「感謝老天，你們來了。謝謝大家。」
這名少年受困長達94小時，但沒有被壓到身體，他透露被迫喝自己的尿液來解渴，「用這種方式我才得以生存下來」。
一位救難人員給他溫暖的擁抱後說道：「我有一個跟你一樣大的兒子。我發誓，我已經4天沒有睡覺了。我發誓我沒有睡覺，就是要把你救出來。」
儘管專家表示，受困的人可以存活一週或更長時間，但在低溫下找到生還者的可能性愈來愈小。緊急救難人員和驚慌失措的親屬在瓦礫堆中挖掘，且不時會發現倖存者。
距離震央最近的城市卡拉曼馬拉斯城（Kahramanmaras）有座一個籃球場大小的體育館被當作臨時停屍處，用來放置遺體和供人確認死者身分。
搜救人員持續在卡拉曼馬拉斯城展開救援行動，但很明顯地，許多受困在倒塌建築物中的民眾已經喪命。一名搜救人員說他的心理健康狀況正在下滑，罹難者遺體的氣味也變得難以忍受。
在敘利亞西北部，自發生強震以來，從土耳其進入叛軍控制區的第一批聯合國（UN）援助車隊於9日抵達，這凸顯出向當地民眾提供援助的難度。
在土耳其城市安塔基亞（Antakya），數十位民眾在一輛卡車前爭先恐後搶奪兒童外套和其他物資。托各茲（Ahmet Tokgoz）是名生還者，他呼籲政府撤離當地民眾。許多失去家園的人把帳篷、體育館和其他臨時住所作為避難處，但也有人露宿街頭。
托各茲說道：「尤其在天寒地凍的情況下，不可能住在這裡。如果人們沒有因為受困瓦礫堆中喪命，他們也會受凍而死。」
聯合國估計：強震恐致敘利亞高達530萬人無家可歸
（中央社）聯合國官員今（11）日指出，土耳其和敘利亞邊境地區本週稍早發生強震，恐導致敘利亞高達530萬人無家可歸。
《法新社》報導，聯合國難民事務高級專員公署敘利亞代表丹那帕拉（Sivanka Dhanapala）在記者會上表示：「敘利亞高達530萬人恐因這次強震無家可歸。」
他指出，聯合國估計這次地震對敘利亞537萬人造成影響，他們需要避難所援助。
他還表示：「人數相當龐大，且這些人口早已受大規模流離失所之苦。」
這次震災已奪走土耳其和敘利亞超過2萬3000條人命，是這個地區百年以來最嚴重的災難之一。
根據敘利亞衛生部和援救團體數據，敘利亞地震罹難人數已超過3300人。
新聞來源
延伸閱讀
- 土耳其強震引爆建築法規問題，外媒指出：多數建築偷工減料、元凶竟是土國政府
- 為何建築物倒一片？土耳其20多年「地震稅」不知去向，貪腐危樓加劇災情
- 土敘強震：聯合國援助進入敘利亞反抗區，印度軍機運送物資避開巴基斯坦上空，台灣搜救隊屢遭心急家屬攔截協尋
- 土耳其、敘利亞強震逾2.1萬死，民眾貼文批評政府救災，土國政府封鎖推特12小時
- 土耳其強震導致傑伊漢石油轉運港停擺，外界憂衝擊全球能源供應引發油價上漲
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
寒流來襲時，突然接觸到冰冷的馬桶座墊而被嚇一跳的感覺，是許多人的共同經驗。HCG免治貼心暖座功能，一坐下就好溫暖，搭載瞬熱式溫感水洗利用陶瓷瞬間加熱技術有效節能30％，不會因持續加熱浪費能源，也不會為了節能而忽冷忽熱，使用流動活水更為乾淨衛生。讓你在使用馬桶的時候，不管是肌膚接觸到的地方，或者是心裡的感受，都是恰到好處的最佳溫度。
前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。