【小說】《米奇7號》選摘：死那麼多次的好處是，我算是長生不死了，不過是比較爛的那種

文：愛德華．艾希頓（Edward Ashton）

試試這個思想實驗：

想像一下，你發現晚上睡覺時，你不是睡著，而是會死。而在你死後，隔天早上會是別人取代你醒過來。他擁有你所有的記憶；他擁有你的希望、夢想、恐懼和願望。他覺得自己是你，你的朋友和愛人也都覺得他是你。但他不是你，你也不是前天睡著的那個傢伙。你早上一睜眼才活過來，晚上一閉眼就消失在世界上。請捫心自問一下——這對你人生有沒有實質上的差別？或者說，你有辦法分辨得出差別嗎？

現在把上一段的「睡覺」改成「被壓扁、蒸發、燒死」，差不多就是我人生的寫照。反應爐內有問題？交給我。需要試試不安全的新疫苗？找我就對了。想知道自釀的苦艾酒有沒有毒？讓我去拿酒杯吧，混蛋。反正我死了，還能製造出另一個我。

死那麼多次的好處是，我算是長生不死了，不過是比較爛的那種。我不只記得米奇1號做的事，也記得身為他是什麼感覺。不過死前那幾分鐘除外。星際航行期間，艦體破裂後沒多久他（我）就死了。幾小時之後，米奇2號醒來，堅信自己三十一歲，出生在米德加德星。誰知道？搞不好真的是啊。也許米奇．巴恩斯本人就活在那雙眼睛裡。你怎麼知道？說不定我躺在這，閉上眼，切開呼吸器，隔天早上就會以米奇8號的身分醒來。

但不知何故，我不怎麼信這套。

娜夏和貝托或許分辨不出差別，但在理性思考的底層，我知道自己其實就是死了。

用可見光看的話，這裡啥都看不到，但我的電子眼能接受到短波紅外線，可以觀察四周。沒想到這空間裡有好幾條地道。每一條地道都往下。

怎麼會有地道。

其實，這一切都不該存在。

地道看起來像熔岩管，但根據我們在星球軌道上進行的調查，這裡方圓一千公里都不該有任何火山活動。這是我們選擇在此設立第一基地的主要原因。不過這裡離赤道超遠，害這鳥星球本來就鳥的天氣變得更鳥。我慢慢順著岩壁移動。每個地道都一模一樣，呈直徑三公尺的圓。地道的坡都淡淡發著光。理智告訴我，地道愈往下溫度愈高；潛意識也告訴我，條條地道都通往地獄。我算了算，每個地道距離都是六步。

感覺也不大對勁。

但沒時間擔心了。我挑了一條地道，開始步行。

半小時過後，我考慮是否該試著跟娜夏聯絡，告訴她我最後決定不要呆呆坐著等死。至少在死之前，我要先阻止貝托回報。聯邦很多事情都滿隨便的，尤其道德方面，但生物列印和人格下載兩項技術發明之初曾發生超可怕的事，所以現在多數殖民星上，大家寧可是連續殺人魔或拐賣兒童的人口販子，也不想成為複製人。

我打開通訊視窗，這裡當然完全沒訊號，畢竟我和地表隔著厚厚的岩層。這樣可能最好。我相信娜夏放棄救援是因為我騙她我身體撞爛了。如果她知道我除了頭痛和手腕扭傷之外並無大礙，不管我同不同意，她可能都會飛回來救我。

我不能這麼做。這九年的歲月中，娜夏是我唯一遇到的好事，如果她因為我墜毀，我無法獨自苟活。

我無法苟活，但還是必須活著，對吧？畢竟我死不了，只能堅持下去。

無論如何，就算她來了，我也不確定她找不找得到我。這裡就像螞蟻窩，每過十幾公尺就有岔道。我盡量選看起來像是上坡的路，但我覺得不怎麼成功，而且我完全迷失了方向。

不過好處是我身體不抖了。我起初以為我體溫過低，但岩壁的紅外線光穩定變亮，因此我判斷是走得愈深，溫度愈高。我甚至開始冒汗。

我覺得現在還好。但要是我真的找到路回到地表，一定超慘。我撞破開口，掉到洞裡時，溫度是零下十度。入夜後溫度會低至零下三十多度，寒風不曾停過。如果我找到路回去，最好在洞裡多待一會，等太陽出來再行動。

第一次聽到鑽動聲時，我在想著娜夏。那像是一堆小石頭滾落花崗岩的聲響，一陣一陣，斷斷續續的。我加快腳步，也不想往後看。我已經很確定地道絕不是自然生成。我不知道哪種生物能在堅固岩石中挖出三米寬的地道，但無論如何，我絕不想遇到牠。

我繼續向前，聲音愈來愈頻繁，而且愈來愈近。我不禁愈走愈快，最後甚至跑了起來。我經過一個岔路時發現，我開始不確定聲音是從前面還是後面傳來。於是馬上停下腳步，半轉過身。

就在那裡，近到伸手可及。

牠的外觀基本上像隻伏蟲，對此我並不覺得意外。牠的身體分節，一節一對足，腳像堅硬尖銳的勾爪。但牠的大顎不一樣。伏蟲通常前方的節體會有一對大顎。可是這傢伙有兩對，一對較長的大顎和地面平行，另一對較短的和地面垂直。但跟伏蟲相同的是，大顎內側有靈活的短顎鬚，還有呈圓形排列滿嘴的牙齒。

也有一些關鍵性的差異。一般伏蟲都是純白色的，也許是為了融入雪地才如此演化？雖然從紅外線感應畫面很難分辨，但我猜在可見光下，眼前這大傢伙的顏色會是棕色或黑色。

當然還有一點，一般的伏蟲通常身長約一公尺，重幾十公斤，但我面前這位新朋友寬度和我身高相當，體長向後延伸，到視線極限。

要打，還是要逃？兩個都不是好主意。我舉起雙手，露出雙掌，緩緩向後一步。這動作得到了反應。牠向後抬起，將兩對大顎張開，顎鬚朝我招手。這算是肢體語言。對這種生物來說，我舉起手臂可能會被當成是威脅。我手放到身側，又向後退一步。牠朝我滑過來，前段的身體緩緩前後擺動，像眼鏡蛇一樣，我心想我應該聽娜夏的話，把呼吸器封口切掉，讓自己窒息，死死算了。被巨大蜈蚣攻擊並吃下肚，這真的不是我想上路的方式。