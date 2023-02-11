國民黨副主席夏立言與中共政治局常委王滬寧會面：當務之急是恢復兩岸交流正常化

夏立言會王滬寧：兩岸續對話沒有困難不能化解

（中央社）國民黨副主席夏立言昨（10）日與中共中央政治局常委王滬寧會面時，提及黨主席朱立倫提出的溝通交流等「2D戰略主張」，強調國共交流的合作成果是寶貴政治資產，只要持續交流對話，把維繫台海和平當成重要目標，相信沒有什麼困難是不能化解的。

夏立言8日率團前往中國大陸參訪，展開「交流對話、關懷民生」之行。國民黨昨天晚間發出新聞稿表示，夏立言一行傍晚前往人民大會堂會見王滬寧。

夏立言在會談時，首先肯定自「連胡會」以來到國民黨執政8年期間，包括「馬習會」在內的國共交流與合作成果；並對當前兩岸面臨的各種問題和困難，以及台灣民眾的諸多關切事項如民生經貿議題等，表達國民黨的立場和看法，也提出未來兩岸可加強交流合作的方向和願景，並和王滬寧交流彼此意見。

夏立言表示，就在18年前兩岸同樣面臨緊張情勢時，國民黨順應兩岸民眾對和平的渴望，通過「破冰之旅」化解一觸即發的兩岸危局。此後在國民黨執政時期，兩岸在共同的政治基礎上，舉行數次會談，簽署多項攸關民生福祉的協議，開啟雙方和平穩定、繁榮發展的黃金時代。

夏立言強調，當時雙方不僅定期進行「兩岸事務首長會議」，後來也成功於新加坡舉行「馬習會」，為兩岸領導人面對面平等協商、和平交流樹立典範，更得到國際社會的高度肯定。這不但證明過去8年，國民黨兩岸政策的正確性和重要性，且也是國共兩黨合作下，不可忽視的重大成就。

夏立言認為，這些寶貴的政治資產，值得兩岸共同珍視。從過去的歷史經驗看，無論兩岸關係經歷多少起伏波折，哪怕彼此有再大分歧，但只要能夠繼續交流對話、累積互信，以智慧化解衝突，用包容尋求共識，把維繫台海和平當成重要目標，相信沒有什麼困難是不能化解的。

國民黨表示，維持兩岸關係的和平穩定，促進台灣人民、兩岸人民的生活福祉，一直是國民黨最優先的政策目標，相信這也是當前兩岸從民間到官方的共識。國民黨也將秉持一路走來的智慧和精神，不畏艱難險阻，繼續戮力推動台灣民生福祉，推動兩岸交流、促進兩岸和平，為兩岸的發展和繁榮找到最佳的平衡點。

Photo Credit: 中央社 國民黨副主席夏立言（中）

王滬寧：當務之急是恢復兩岸交流正常化

（中央社）據大陸官媒報導，中共中央政治局常委王滬寧昨天下午在北京會見國民黨副主席夏立言。王滬寧表示，兩岸同胞對正常交流往來的意願強烈，當務之急是儘早恢復兩岸交流正常化。

官媒央視在昨晚新聞聯播播出王滬寧會見夏立言一行人的畫面。據知，王滬寧是在10日下午4時許會見夏立言。

《新華社》報導，王滬寧表示，大陸將全面貫徹落實中共20大精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，「全面貫徹落實習近平總書記關於推動兩岸和平發展、促進兩岸交流合作的重要指示精神，團結廣大台灣同胞，共創祖國統一、民族復興的歷史偉業」。

王滬寧稱，「台獨」與和平水火不容、與台胞福祉背道而馳。

他還稱，「沒有誰比我們更重視台灣同胞要和平、要安寧、要過好日子的願望」。

王滬寧表示，兩岸同胞對正常交流往來的意願強烈，當務之急是儘早恢復兩岸交流正常化。「我們歡迎和支持更多台灣同胞參與到中國式現代化和民族復興進程中來，共用祖國大陸發展成果和民族復興榮耀」。

他說，國共兩黨要進一步鞏固堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎，深化政治互信，保持良性互動，加強交流合作，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，共同維護台海和平穩定，促進兩岸交流合作，造福兩岸同胞，攜手致力民族復興。

王滬寧還稱，當前，中華民族偉大復興進入不可逆轉的歷史進程。大陸各族人民正堅定朝著習近平指引的方向，為全面建成社會主義現代化強國、全面推進中華民族偉大復興而團結奮鬥。「你們此次參訪一定能夠充分感受到大陸人民的信心和幹勁，親眼目睹神州大地民族復興的光明前景。」

報導稱，夏立言說，兩岸人民同為炎黃子孫，希望今後兩黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」基礎上，增進互信溝通，加強交流合作，共同造福兩岸民眾，促進台海和平穩定。

根據陸方新聞稿，王滬寧代表習近平和中共中央對夏立言一行致以新春的祝福和問候；夏立言則感謝習近平的問候。

王滬寧預計在今年3月的「兩會」接任全國政協主席，據此前慣例也將接任對台工作領導小組的副組長，負責對台政策和台灣各階層各黨派的統戰工作。

Photo Credit: 國民黨提供 via 中央社 國民黨副主席夏立言10日晚間與中共中央政治局常委王滬寧會面，夏立言在會中對當前兩岸面臨的各種問題，以及台灣民眾關切的事項，表達國民黨的立場和看法。

陸委會回應王滬寧談話，籲不設前提溝通面對問題

（中央社）中共政治局常委王滬寧昨天在北京會見國民黨副主席夏立言時表示，當務之急是儘早恢復兩岸交流正常化。陸委會昨晚回應，呼籲對岸透過不設前提的溝通面對問題，更要放棄對台強制性作為。

針對王滬寧昨天的涉台談話，大陸委員會10日晚間發文強調，北京當局持續對台政治、軍事與經濟脅迫，與台灣人民福祉背道而馳，更對區域和平造成危害。陸委會認為「威權專斷擴張」與「民主和平穩定」兩不相容，這是當前世界公認的事實，也是國際社會積極與台灣交往互動的主因。

陸委會指出，兩岸交流互動應基於理性平等、相互尊重，更應進一步尋求務實溝通、相互理解、化解分歧。中共高官須思考建設性、有意義的務實處理之道，而非「將疫後健康交流的契機，操作成台灣人民排拒的政治宣傳與統戰分化工具」。

陸委會重申，中共一黨專制與台灣民主制度存在高度落差，台灣人民對維護國家主權、台海和平及台灣的未來均有一致的主張與堅持、不容其置喙。