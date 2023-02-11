TNL+ 2023/02/11,
影劇

【影評】《關於我和鬼變成家人的那件事》：不敢相信！人鬼情誼也能融合同志題材，是非常成功的商業電影

【影評】《關於我和鬼變成家人的那件事》：不敢相信！人鬼情誼也能融合同志題材，是非常成功的商業電影
《關於我和鬼變成家人的那件事》劇照｜Photo Credit: 金盞花大影業提供

我們想讓你知道的是

或許是歷經了太多粗製爛造、慘不忍賭的國片，這部《關於我和鬼變成家人的那件事》實在讓人感到驚喜與感動，片中各種元素加起來絕對屌打許多國片，而除了導演程偉豪功不可沒之外，演員方面，許光漢、林柏宏，王淨等人也可圈可點，沒想到新年開春，竟然因為這部混搭多元的電影深受震撼，可見之前是被多少電影傷透了啊。

不敢相信，都什麼年代了還恐同！

要完成一部好看的電影有很多因素，但是最關鍵的重點，就是導演要會說故事，而程偉豪導演不但做到了，還把故事說的比原本期待的更好聽。

由導演程偉豪執導的《關於我和鬼變成家人的那件事》，故事融合了喜劇、靈異、警匪、偵探、親情等多元類型議題，由許光漢、林柏宏、王淨主演，主角在找尋案件真相的過程中，譜出一段「想撿你、只想撿你」的人鬼情誼。

《關於我和鬼變成家人的那件事》將前所未見的同志題材及傳統冥婚習俗，結合警察辦案搬上大銀幕，劇情描述許光漢飾演的熱血衝動辦案的恐同鋼鐵直男刑警，一心只想緝毒破案立大功，卻因辦案蒐證誤撿地上紅包，意外被迫與林柏宏飾演冤鬼「死GAY」毛毛冥婚。

之後衰運連連的刑警不但甩不掉「老公」，還搞砸最正警花王淨埋線已久的緝毒案，為了斬斷這段同志姻緣以解決危機，決定「要替毛毛完成遺願」，與老公攜手辦案並揪出肇事兇手為鬼伸冤，幫他超渡引領去西方極樂世界，這段人鬼同志戀因此展開一段荒謬又笑中帶淚的爆笑旅程，還有武打動作、警匪槍戰、飛車追逐等大動作場面，各種因素加起來絕對屌打許多國片。

或許是歷經了太多粗製爛造、慘不忍賭的國片，這部《關於我和鬼變成家人的那件事》實在讓人感到非常驚喜與感動，多元風格類型，題材包容寬大，拍攝技法、劇情流暢、特效音樂的展現及演員表現等都充滿了亮點。沒想到新年開春竟然因為這部混搭多元的電影讓人深受震撼，可見之前是被多少電影傷透了啊。

擅長拍攝恐怖驚悚題材的程偉豪，從《紅衣小女孩》、《目擊者》、《緝魂》、《池塘怪談》等片，在之前的作品中就參雜著不少黑色幽默元素，而在《關於我和鬼變成家人的那件事》則加入了靈異、同志、愛情、親情、社會、懸疑、寫實、犯罪、家庭、性別、職場等等各種類型及議題，看似大雜燴般混合在一起，卻又能斯條慢理地一個步驟、一個步驟的完成每道菜的順序，就像是主廚在龐大混雜的廚房中俐落地處理他的完美料理一樣，口感不僅沒有產生衝突打架，並且不會混淆每道不同菜色的風味。

許光漢撿到紅包被迫跟毛毛冥婚，引發各種荒謬搞笑的事件。
Photo Credit: 金盞花大影業提供
《關於我和鬼變成家人的那件事》劇照
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