中共原本打算讓布林肯看到金門民代「和平反戰」，再加上國民黨副主席訪中當側翼

文：黃澎孝

中共國台辦主任宋濤2月9日在北京釣魚台國賓館會見了國民黨副主席夏立言。對比去年夏立言僅見到國台副主任；這次宋濤算是給足了夏立言面子。雖然這次國民黨代表團「晉京朝覲」之行頗受矚目，但是從9日《新華社》所發佈的新聞稿內容看來，卻顯得格外平淡無奇。因為，雙方都是在講一些四平八穩的「套話」。

《新華社》報導夏立言的發言內容：「面對台海變局，切盼兩黨在九二共識、反對台獨基礎上，持續溝通、真誠合作、深化互信、聚同化異，增進兩岸人民權益福祉，維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。」顯然《新華社》有意導向：國民黨是呼應中共「九二共識」、「反對台獨」的「政治基礎」，代表台灣來向北京「求和」來的。

事實上，去年台灣九合一選舉，民進黨大敗後的第一時間，國台辦發言人朱鳳蓮11月26日就台灣九合一選舉結果定調為：「反映島內求和平、求穩定、要過好日子的主流民意。」朱鳳蓮還代表國台辦說：「我們將繼續團結廣大台灣同胞，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，共創中華民族偉大復興的光明未來。」

這意謂著：或許中共洋洋自得，以為2022年8月圍台軍演營造出的台海兵凶戰危，美台卻束手無策，擊碎了民進黨「抗中保台」的主張。而且還「做球」讓國民黨的「和中」路線贏得了選舉⋯⋯。

最值得關注的是，國台辦上述發言，調整了「反獨促統」的硬殼口號，悄悄將「反對台獨分裂和外部勢力干涉」列為共同推動兩岸關係「和平發展」的目標。換言之，就是將「反獨」和「反美」鏈接為一體，並營造「和平反戰」氛圍，甚至可能進而推出「台海非軍事化」的口號。

Photo Credit: 國民黨提供 via 中央社 國民黨副主席夏立言（左）9日會見國台辦主任宋濤（右），夏立言指出，當前兩岸的僵局或許短期內難以完全改善。但現階段比較重要的，是要盡量避免兩岸的政治分歧波及經貿和民生領域。 （國民黨提供） 中央社記者劉冠廷傳真 112年2月9日

事實上，一個最為明顯的訊號就是：2月6日金門縣議會的「跨黨派問政聯盟」及「無黨籍聯盟政團」，在縣長陳福海「見證」下，共同發表金門成為「永久非軍事區」的主張，就絕不是件「偶發」的地方議會提案。

我們對照夏立言出發前夕，國台辦在2月8日舉行的例行新聞會上。有記者提問：「隨著明年台灣地區領導人選舉拉開帷幕，大陸似乎對台採取溫和態度，比如國民黨副主席夏立言來訪，大陸恢復60多家台灣食品業者進口，大陸現在為什麼會這樣做？是否意味著改變了對台政策？」

國台辦發言人朱鳳蓮一方面表示，「我們的對台大政方針是一貫的、明確的，不因島內政局而變化。」

但是，隨後她再度提及：「在一個中國原則和九二共識基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，共同推動兩岸關係和平發展⋯⋯堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，堅定維護中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益。」

其實，天下沒有那麼多的偶然，因為，如果按照原訂行程，2月8日也是布林肯訪中的預定日程。而雙方原訂的主要議題之一就是「台灣問題」。

在這樣一個美中關鍵的談判時刻，北京幕後策動讓台灣「戰地金門」的民意代表，表達「和平反戰」，倡議成立「永久非軍事區」的意願。如果再有國民黨當側翼，和藍營紅媒的炒作，還真能夠平衡一下美國加強「台灣牌」對中國的壓力。

還好，中共的計劃趕不上變化，一顆侵入美國領空的間諜氣球，徹底打翻了中共精心策劃的一盤好棋。但也使得夏立言此次北京之行，對中共而言猶如「雞肋」般，變得索然無味了。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航