中共原本打算讓布林肯看到金門民代「和平反戰」，再加上國民黨副主席訪中當側翼
我們想讓你知道的是
如果按照原訂行程，布林肯訪中的主要議題之一就是「台灣問題」。北京幕後策動讓台灣「戰地金門」的民意代表，表達「和平反戰」，倡議成立「永久非軍事區」的意願。再有國民黨當側翼，平衡一下美國加強「台灣牌」對中國的壓力。
文：黃澎孝
中共國台辦主任宋濤2月9日在北京釣魚台國賓館會見了國民黨副主席夏立言。對比去年夏立言僅見到國台副主任；這次宋濤算是給足了夏立言面子。雖然這次國民黨代表團「晉京朝覲」之行頗受矚目，但是從9日《新華社》所發佈的新聞稿內容看來，卻顯得格外平淡無奇。因為，雙方都是在講一些四平八穩的「套話」。
《新華社》報導夏立言的發言內容：「面對台海變局，切盼兩黨在九二共識、反對台獨基礎上，持續溝通、真誠合作、深化互信、聚同化異，增進兩岸人民權益福祉，維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。」顯然《新華社》有意導向：國民黨是呼應中共「九二共識」、「反對台獨」的「政治基礎」，代表台灣來向北京「求和」來的。
事實上，去年台灣九合一選舉，民進黨大敗後的第一時間，國台辦發言人朱鳳蓮11月26日就台灣九合一選舉結果定調為：「反映島內求和平、求穩定、要過好日子的主流民意。」朱鳳蓮還代表國台辦說：「我們將繼續團結廣大台灣同胞，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，共創中華民族偉大復興的光明未來。」
這意謂著：或許中共洋洋自得，以為2022年8月圍台軍演營造出的台海兵凶戰危，美台卻束手無策，擊碎了民進黨「抗中保台」的主張。而且還「做球」讓國民黨的「和中」路線贏得了選舉⋯⋯。
最值得關注的是，國台辦上述發言，調整了「反獨促統」的硬殼口號，悄悄將「反對台獨分裂和外部勢力干涉」列為共同推動兩岸關係「和平發展」的目標。換言之，就是將「反獨」和「反美」鏈接為一體，並營造「和平反戰」氛圍，甚至可能進而推出「台海非軍事化」的口號。
事實上，一個最為明顯的訊號就是：2月6日金門縣議會的「跨黨派問政聯盟」及「無黨籍聯盟政團」，在縣長陳福海「見證」下，共同發表金門成為「永久非軍事區」的主張，就絕不是件「偶發」的地方議會提案。
我們對照夏立言出發前夕，國台辦在2月8日舉行的例行新聞會上。有記者提問：「隨著明年台灣地區領導人選舉拉開帷幕，大陸似乎對台採取溫和態度，比如國民黨副主席夏立言來訪，大陸恢復60多家台灣食品業者進口，大陸現在為什麼會這樣做？是否意味著改變了對台政策？」
國台辦發言人朱鳳蓮一方面表示，「我們的對台大政方針是一貫的、明確的，不因島內政局而變化。」
但是，隨後她再度提及：「在一個中國原則和九二共識基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，共同推動兩岸關係和平發展⋯⋯堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，堅定維護中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益。」
其實，天下沒有那麼多的偶然，因為，如果按照原訂行程，2月8日也是布林肯訪中的預定日程。而雙方原訂的主要議題之一就是「台灣問題」。
在這樣一個美中關鍵的談判時刻，北京幕後策動讓台灣「戰地金門」的民意代表，表達「和平反戰」，倡議成立「永久非軍事區」的意願。如果再有國民黨當側翼，和藍營紅媒的炒作，還真能夠平衡一下美國加強「台灣牌」對中國的壓力。
還好，中共的計劃趕不上變化，一顆侵入美國領空的間諜氣球，徹底打翻了中共精心策劃的一盤好棋。但也使得夏立言此次北京之行，對中共而言猶如「雞肋」般，變得索然無味了。
延伸閱讀
- 國民黨副主席夏立言與中共政治局常委王滬寧會面：當務之急是恢復兩岸交流正常化
- 國民黨副主席夏立言會見中國國台辦主任宋濤，陸委會：矮化與傷害台灣主權尊嚴
- 中國國台辦主任與金門縣長會談，宣布包括金酒在內63家台企食品解禁輸中
- 中共軍機紮堆地飛向台灣防空飛彈，是不把飛行員的生命當回事的「軍蠢」
- 中共大外宣「國軍雷達看不見殲-20」，殊不知在台美兩軍合作下，早都被看光光啦
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
Tags：
2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。