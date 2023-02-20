TNL+ 2023/02/20,
印太

間諜氣球事件可說是美軍應對中共「灰色地帶」的代表作，重點在「贏得敘事」

間諜氣球事件可說是美軍應對中共「灰色地帶」的代表作，重點在「贏得敘事」
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國處理氣球事件的整個過程，有圖像，有路徑，有證據，有官方發言，有民代憤怒，有輿論沸騰。軍方與官方藉此畫下「紅線」，我領空絕對不可侵犯，進來就打下來，以此贏得敘事。

最近有兩條新聞頗有趣，而且可以放在一起來檢視。

第一則是美中的氣球事件，過程細節不再多述。反正結局就是美國軍方聲稱認定這是顆具有自身動力與監測設備的「間諜氣球」，於是設計好流程，等它11日飛到南卡州外海水深47英呎左右淺海處，就將其擊落，然後海軍與海岸警衛隊將其殘骸撈起來交給FBI研究。

到現在將近一週，FBI仍未公布其研究結論，但在此期間，美軍與加拿大又擊落了三個氣球或「浮空不明飛行物」，沒有撈捕，也沒有說明這些物體國籍。拜登政府卻在外交上動作頗大，布林肯「暫緩」訪中，還召集40幾個國家外交人員說明中國間諜氣球事件，加拿大也召見中國大使表達抗議，日本、印度等國也說他們曾被中國氣球侵入，台灣當然跑不掉，但都沒有說明是那一種氣球？

第二則是菲律賓海巡與中國海警衝突事件。此事剛好發生在氣球事件正熱燒之際，美國防部長奧斯汀訪菲，取得四個新的美軍基地，以及菲總統小馬可仕訪日，受訪時講出「台灣有事，菲律賓可能也會有事」之後。

菲國海巡船在仁愛暗沙附近，遭遇中國海警船以軍用雷射掃射艦橋，造成若干船員短暫致盲。菲政府憤怒公開，小馬可仕總統召見中國大使表達「嚴重關切」，陸軍司令說菲軍任務型態將從「內部安全」轉向「領土防衛」。

問題是，小馬可仕一月才訪過中國，與習大大達成協議，雙方共同設立一個南海爭議處理委員會，以將南海所發生的衝突爭議孤立化或暫時擱置，避免影響雙邊關係。沒想到，不到一個月就破功了。

這個事件的整個過程，就像一對男女才說準備開始交往，女方便去跟朋友喝咖啡，男方氣得用小針戳她，女方馬上大喊：「有色狼」引來全車廂目光。這段姻緣可能就此沒下文了，至少會產生若干質變。接著，美菲雙方宣布將擴大今年「肩併肩」演習規模，去年已達8000人，今年有可能破萬。

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