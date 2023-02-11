土耳其「台灣中心」執行長裘振宇過去疑有募款爭議，今早臉書6點回應
我們想讓你知道的是
土耳其、敘利亞邊境6日發生大地震，目前已知至少造成2.3萬人死亡。消息一出民眾捐款踴躍，皆希望透過一己之力給予溫暖。然而長期在土耳其的非營利組織「台灣-雷伊漢勒世界公民中心（簡稱「台灣中心」）」昨（10）日卻傳出過去疑似有募款爭議，台灣中心今天上午也緊急於臉書上撰寫長文回應。
土耳其、敘利亞邊境6日發生大地震，目前已知至少造成2.3萬人死亡。消息一出民眾捐款踴躍，皆希望透過一己之力給予溫暖。然而長期在土耳其的非營利組織「台灣-雷伊漢勒世界公民中心（簡稱「台灣中心」）」昨（10）日卻傳出過去疑似有募款爭議，台灣中心今天上午也緊急於臉書上撰寫長文回應。
根據科技專家許美華臉書貼文及《風傳媒》報導，科技專家許美華昨日表示，近日因為土耳其強震受到關注、且同樣發起募款活動的台灣中心，執行長裘振宇在擔任「國際人道建築與教育協會」理事長時，曾幫到烏克蘭參加志願軍不幸身亡的曾聖光家屬募款，但卻在專案結束之後又重啟，然而卻不是家屬所委託的，「甚至在專案結束後也沒有收到額外的款項」。
中間多次跟律師、家屬親友溝通，台灣中心執行長裘振宇卻以「違反合約」為由，警告家屬若想提前結束募款恐怕會有嚴重的法律責任。最後曾聖光的家屬雖已經募得足夠的喪葬費，卻還是繼續募款。家屬成受不了壓力且想低調，最後透過黃姓立委陳情跟律師出面處理，最後協會才同意把募款所得全數交給家屬。
對此，台灣中心今日在臉書專頁發出長文，對曾聖光的募款爭議以及目前土耳其大地震的募款活動提出6點解釋。台灣中心表示，去（2022）年10 月，曾聖光不幸在烏克蘭戰場罹難，家屬透過友人聯繫裘振宇，希望為其籌措治喪費用，經過討論，家屬同意「國際人道建築與教育協會」（以下簡稱「協會」）為主體、完全無償代為協助募款工作，發起了「聖光回家了｜勸募計畫」。
計畫開始後，募款迅速湧進，協會亦依照雙方所簽署的結案時間11月25日結束募款活動，並於同日於粉專公告活動結束並關閉捐款系統，其後在4天內處理款項清點與收據開立，於11月30日將款項全數交付曾聖光家屬，其中不乏善心人士詢問希望加入捐款，協會也都以專案已結束為由婉拒。
事件結束後，協會也收到曾聖光家屬親筆簽名的感謝信，協會自結束募款活動至今，沒有再次執行相關線上募捐行為，線上捐款系統也從未開啟過。
然在匯出所有專案捐款款項後，12月至1月間確有3筆民眾自行以匯款匯至協會帳戶，並以註記方式標明「聖光專案捐款」的款項（共計2000 元），因未立即刷簿，當下並未發現，協會也將立刻匯出至曾聖光家屬指定帳號。
台灣中心表示，過程均有合約、匯款水單與對話紀錄等供佐證，「即使已經盡力，顯然我們的溝通仍有不足之處，讓家屬和熱心朋友對此募款事件有不圓滿的感受。我們願意接受任何建議，力圖改進，唯希望讓聖光家屬重回平靜，也讓協會未來能做的更好。」
而對於部分民眾懷疑台灣中心目前正需要統籌指揮，為何執行長卻在此時返台，台灣中心表示，震災前執行長便因台灣行動展策展事宜恰至歐洲出差，原定於出差行程結束後返台，就台灣中心電力資源不足向企業洽詢合作，後因震災來臨造成生存資源嚴重不足，加劇了資源募集的急迫需求。
《聯合新聞網》報導，另有媒體指出台灣中心是在「挖貝」群眾募資平台接受捐款，目前已達727萬，但「挖貝」募資平台將從中收取5.5％捐款費用，以目前727萬元金額來說，就有近40萬元讓平台收走，並沒有真正被捐出去，批評是利用人家國難發財，行為不可取。
對此衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐表示，台灣中心募資為透過台北市政府合法申請勸募帳號，但勸募團體勸募方式多元，與平台業者合作是一種方式，平台如何收取費用為視其與團體所訂兩造合約內容辦理。若民眾覺得捐款款項未被百分之百全數捐出，可以尋求其他捐款管道。
新聞來源
延伸閱讀
- 當地人都知道「台灣人蓋的」不會倒：土耳其餘震頻傳，雷伊漢勒台灣中心每天湧入400多位難民
- 敘土邊境出現以台灣命名的建築，「台灣中心」收容難民也促進藝文交流
- 土敘強震重創邊城雷伊漢勒，台灣中心執行長：民眾憤怒快到達臨界點，對於政府救援緩慢十分不滿
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
寒流來襲時，突然接觸到冰冷的馬桶座墊而被嚇一跳的感覺，是許多人的共同經驗。HCG免治貼心暖座功能，一坐下就好溫暖，搭載瞬熱式溫感水洗利用陶瓷瞬間加熱技術有效節能30％，不會因持續加熱浪費能源，也不會為了節能而忽冷忽熱，使用流動活水更為乾淨衛生。讓你在使用馬桶的時候，不管是肌膚接觸到的地方，或者是心裡的感受，都是恰到好處的最佳溫度。
前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。