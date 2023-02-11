土耳其「台灣中心」執行長裘振宇過去疑有募款爭議，今早臉書6點回應

土耳其、敘利亞邊境6日發生大地震，目前已知至少造成2.3萬人死亡。消息一出民眾捐款踴躍，皆希望透過一己之力給予溫暖。然而長期在土耳其的非營利組織「台灣-雷伊漢勒世界公民中心（簡稱「台灣中心」）」昨（10）日卻傳出過去疑似有募款爭議，台灣中心今天上午也緊急於臉書上撰寫長文回應。

根據科技專家許美華臉書貼文及《風傳媒》報導，科技專家許美華昨日表示，近日因為土耳其強震受到關注、且同樣發起募款活動的台灣中心，執行長裘振宇在擔任「國際人道建築與教育協會」理事長時，曾幫到烏克蘭參加志願軍不幸身亡的曾聖光家屬募款，但卻在專案結束之後又重啟，然而卻不是家屬所委託的，「甚至在專案結束後也沒有收到額外的款項」。

中間多次跟律師、家屬親友溝通，台灣中心執行長裘振宇卻以「違反合約」為由，警告家屬若想提前結束募款恐怕會有嚴重的法律責任。最後曾聖光的家屬雖已經募得足夠的喪葬費，卻還是繼續募款。家屬成受不了壓力且想低調，最後透過黃姓立委陳情跟律師出面處理，最後協會才同意把募款所得全數交給家屬。

對此，台灣中心今日在臉書專頁發出長文，對曾聖光的募款爭議以及目前土耳其大地震的募款活動提出6點解釋。台灣中心表示，去（2022）年10 月，曾聖光不幸在烏克蘭戰場罹難，家屬透過友人聯繫裘振宇，希望為其籌措治喪費用，經過討論，家屬同意「國際人道建築與教育協會」（以下簡稱「協會」）為主體、完全無償代為協助募款工作，發起了「聖光回家了｜勸募計畫」。

計畫開始後，募款迅速湧進，協會亦依照雙方所簽署的結案時間11月25日結束募款活動，並於同日於粉專公告活動結束並關閉捐款系統，其後在4天內處理款項清點與收據開立，於11月30日將款項全數交付曾聖光家屬，其中不乏善心人士詢問希望加入捐款，協會也都以專案已結束為由婉拒。

事件結束後，協會也收到曾聖光家屬親筆簽名的感謝信，協會自結束募款活動至今，沒有再次執行相關線上募捐行為，線上捐款系統也從未開啟過。

​然在匯出所有專案捐款款項後，12月至1月間確有3筆民眾自行以匯款匯至協會帳戶，並以註記方式標明「聖光專案捐款」的款項（共計2000 元），因未立即刷簿，當下並未發現，協會也將立刻匯出至曾聖光家屬指定帳號。

台灣中心表示，過程均有合約、匯款水單與對話紀錄等供佐證，「即使已經盡力，顯然我們的溝通仍有不足之處，讓家屬和熱心朋友對此募款事件有不圓滿的感受。我們願意接受任何建議，力圖改進，唯希望讓聖光家屬重回平靜，也讓協會未來能做的更好。」

而對於部分民眾懷疑台灣中心目前正需要統籌指揮，為何執行長卻在此時返台，台灣中心表示，震災前執行長便因台灣行動展策展事宜恰至歐洲出差，原定於出差行程結束後返台，就台灣中心電力資源不足向企業洽詢合作，後因震災來臨造成生存資源嚴重不足，加劇了資源募集的急迫需求。

《聯合新聞網》報導，另有媒體指出台灣中心是在「挖貝」群眾募資平台接受捐款，目前已達727萬，但「挖貝」募資平台將從中收取5.5％捐款費用，以目前727萬元金額來說，就有近40萬元讓平台收走，並沒有真正被捐出去，批評是利用人家國難發財，行為不可取。

對此衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐表示，台灣中心募資為透過台北市政府合法申請勸募帳號，但勸募團體勸募方式多元，與平台業者合作是一種方式，平台如何收取費用為視其與團體所訂兩造合約內容辦理。若民眾覺得捐款款項未被百分之百全數捐出，可以尋求其他捐款管道。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航