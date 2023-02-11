運安會主委楊宏智被爆上班外出訪友，請辭獲准後受訪表示：報導非事實，對職位無懸念

運安會主委楊宏智被爆上班外出訪友，請辭獲准

（中央社）行政院發言人陳宗彥今（11）日表示，國家運輸安全調查委員會主委楊宏智認為近日有關其個人的媒體報導引發社會矚目，為避免帶給行政團隊困擾，也考量生涯規劃，已於今天請辭獲准。

《鏡週刊》7日報導，楊宏智在上班期間搭乘公務車外出，由司機載送至宜蘭訪友，妻子有時同行，行政院長陳建仁對此隨即責成政風處進行調查。政風處8日便提交初步報告，但陳建仁要求針對事實做完整調查，調查結果尚未完成。

陳宗彥今天透過媒體群組表示，楊宏智認為近日有關其個人的媒體報導造成社會矚目，為避免帶給行政團隊困擾，也考量生涯規劃，因此在今天向陳建仁表達辭意。

陳宗彥說，陳建仁尊重楊宏智的決定，同意其辭職，行政院將儘速完成新主委任命，以利運安會後續運作。

Photo Credit: 中央社 運安會主委楊宏智

請辭運安會主委，楊宏智：對職位無懸念

（中央社）國家運輸安全調查委員會主委楊宏智遭指上班時間帶妻子搭公務車訪友，引起爭議，今天向行政院請辭並獲准。他接受《中央社》記者訪問，仍認為相關報導非事實，並說他對職位無懸念。

《鏡週刊》7日報導指出，楊宏智在上班期間搭乘公務車外出，由司機載送至宜蘭訪友，有時也與妻子同行；行政院長陳建仁對此隨即責成政風處進行調查。政風處8日便提交初步報告，但陳建仁要求針對事實做完整調查，調查結果尚未出爐。

行政院發言人陳宗彥今天透過媒體群組表示，楊宏智認為近日有關其個人的媒體報導造成社會矚目，為避免帶給行政團隊困擾，也考量生涯規劃，因此在今天向陳建仁表達辭意並獲准。

楊宏智接受《中央社》記者訪問，表示仍認為相關報導非事實，但他認為因有關他的報導在媒體延燒，為避免立法院開議後議題失焦，造成行政團隊困擾，所以請辭。他對職位並無懸念，13日就會正式向行政院遞出請辭文件。

楊宏智1955年生，曾在2005年至2009年以台大機械系教授身分借調至飛安會擔任執行長，2018年7月4日接任飛安會主任委員，並全力促成運安會成立，運安會2019年8月1日掛牌，楊宏智為首任運安會主委，目前仍是台大機械系兼任教授。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航