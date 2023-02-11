中美關係緊張之際，巴西總統魯拉與拜登會，強調捍衛民主對抗氣候變化
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巴西在這次華盛頓之行和北京之行之間，處於技術戰爭之中。拜登已經在一項產業政策上投入數千億美元，試圖將晶片生產從亞洲轉移到美國和其他國家，其中一個國家可能是巴西。不過，巴西同時被中國視為獲得基礎設施投資的戰略夥伴，這將增加中國在美洲的影響力。
中美關係緊張之際，巴西總統魯拉與拜登會面
（中央社）巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今（11）日在華盛頓與美國總統拜登（Joe Biden）會面，專家建議，正值美中關係因偵察氣球變得緊張之際，巴西面對美、中兩國時態度應謹慎，並保持中立立場。
魯拉9日抵達美國，他的行程之前是機密的官方資訊。正值中國偵察氣球在蒙大拿州上空飛行時被擊落的消息引起關注，美國國務院稱，該氣球能夠監控通信訊號，屬於飛越「5大洲逾40個國家」的中國氣球艦隊。中國聲稱它只是一枚氣象氣球。
這一事件加劇了兩個世界強權之間的緊張關係，而它們都爭相與巴西拉近關係。預期拜登將邀請魯拉參加美國與韓國、荷蘭、哥斯大黎加和尚比亞將於3月29日至30日舉行的國際民主峰會，試圖建立一種西方聯盟並削弱中國的影響力。
然而，魯拉預定3月造訪北京，與中國國家主席習近平會談。中國政府希望進一步增加在金磚國家（BRICS）夥伴國巴西的業務。巴西則希望利用這次會議試圖說服習近平共同努力推動烏克和俄羅斯之間和平談判。
巴西在這次華盛頓之行和北京之行之間，處於技術戰爭之中。拜登已經在一項產業政策上投入數千億美元，試圖將晶片生產從亞洲轉移到美國和其他國家，其中一個國家可能是巴西。
不過，巴西同時被中國視為獲得基礎設施投資的戰略夥伴，這將增加中國在美洲的影響力。
巴西商務諮詢公司Vallya股東暨亞洲專家瓦丘茲（Larissa Wachholz）認為，對國家利益而言，巴西必須採取謹慎態度，保持中立立場，巴西不能在美國與中國之間選擇任何一方；出於不同原因，他們都是兩個非常重要的合作夥伴，巴西必須能夠同時與兩國合作。
巴西總統魯拉會拜登，強調捍衛民主對抗氣候變化
（中央社）巴西總統魯拉和美國總統拜登今天在白宮會面，兩位元首都強調捍衛民主和正視氣候問題的重要性。
會議一開始，魯拉先感謝拜登在他去（2022）年勝選後祝賀他，魯拉堅持捍衛民主，認為拜登在美國國會發表的國情咨文演說同樣適用於巴西。
拜登說，民主在兩國經受考驗，巴西與美國的共同議題非常相似，美國堅定不移地支持民主，拒絕政治暴力。他很信任兩國的民主制度。
拜登接著表示，巴西和美國必須繼續捍衛民主制度的價值觀，不僅在西半球，而且在世界各地，這些都是民主國家的基本原則。
拜登也感謝魯拉承諾促進國家之間的夥伴關係，認為這對國家和每個人都有好處。
魯拉表示，巴西在前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）政府領導下孤立了4年，波索納洛似乎鄙視國際關係，且他的世界裡只有假新聞。
在持續約20分鐘的談話中，魯拉和拜登談到氣候變遷下環境保護問題的重要性。魯拉並倡導零森林砍伐政策，主張捍衛亞馬遜就是捍衛生命。
拜登也強調，巴西與美國共同的價值觀和兩國人民之間的牢固聯繫，使兩國成為應對當今重大全球挑戰的天然夥伴，特別是在氣候變化方面。
拜登感謝魯拉致力於推進巴西和美國的合作夥伴關係，表示這對兩國來說是一個重要時刻，相信對全世界來說也是如此。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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