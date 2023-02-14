從財務比較分析看出影響PChome、momo購物網獲利差異的「貓膩」

PChome（網家）於今（2023）年2月8日晚間22點21分發布重訊，澄清8日媒體報導內容「PChome減損目標未達成」、「PChome虧損不發去年績效獎金」等，對此公司發表澄清：「關於新聞中本公司之財務及業務資訊實屬於媒體臆測，有關本公司之財務及業務資訊，請以公開資訊觀測站公告為主，謹此說明。」（資料來源：公開資訊觀測站）

這家成立於1998年台灣本土型金融風暴（註：1997年為亞洲金融風暴）期間的購物網站，由文化人詹宏志創辦，在當時轟動藝文界與新聞界。歷經公元2000年全球網路泡沫的洗禮之後，現已成為台灣數一數二的網購公司。一路走來，可謂是台灣網路購物平台篳路藍縷的發展史。

在2023年初的今天傳出獲利相關消息，也是讓人震驚。

一家公司的經營是全面性的，很難藉由單一指標來評估其良窳；財務分析也只能看出一家公司的某一面向。過份執之，容易陷其以偏蓋全之窘境。讀者應有所斟酌。

筆者將以PChome與富邦媒（momo購物網）兩家公司財務比較分析（Comparative Analysis），與擷取重點式會計科目，作為本文論述的主軸。

市場性分析

同一產業各家公司的營收數字，可以看出該公司的市場地位。營業收入金額越高，代表市場占有率越大。從圖一可以看出，在2017年之前，兩家公司營收不分軒輊。在2018年之後二者分道揚鑣，momo購物網營收一路攀升，倍數成長，PChome微幅成長。PChome在產品、服務策略上亟需急起直追。

每月每股營收（Sales per Share，SPS），是指每一塊錢的股本所能創造出來的銷售額，這代表股本使用的效率。數字越高，代表公司管理階層越能充分運用股東的每一塊錢，去創造營收，進而創造盈餘。由圖二可以看出，在2018年之前，momo是落後PChome。2019年開始，momo超越PChome，一直到今天都是居於領先的地位。