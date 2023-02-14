從財務比較分析看出影響PChome、momo購物網獲利差異的「貓膩」
我們想讓你知道的是
本文分析只是財務構面的一部份而已，難免有瞎子摸象之嫌。但筆者以針對性分析的方式，瞭解到PChome在推銷費用與備抵存貨跌價損失的數字，所呈現的內部管理課題。從推銷費用的高比率，我們瞭解到在市場激烈競爭下，這是不得不的開銷，但錢要花在刀口上，要有效率，要能產生最大的營收。
PChome（網家）於今（2023）年2月8日晚間22點21分發布重訊，澄清8日媒體報導內容「PChome減損目標未達成」、「PChome虧損不發去年績效獎金」等，對此公司發表澄清：「關於新聞中本公司之財務及業務資訊實屬於媒體臆測，有關本公司之財務及業務資訊，請以公開資訊觀測站公告為主，謹此說明。」（資料來源：公開資訊觀測站）
這家成立於1998年台灣本土型金融風暴（註：1997年為亞洲金融風暴）期間的購物網站，由文化人詹宏志創辦，在當時轟動藝文界與新聞界。歷經公元2000年全球網路泡沫的洗禮之後，現已成為台灣數一數二的網購公司。一路走來，可謂是台灣網路購物平台篳路藍縷的發展史。
在2023年初的今天傳出獲利相關消息，也是讓人震驚。
一家公司的經營是全面性的，很難藉由單一指標來評估其良窳；財務分析也只能看出一家公司的某一面向。過份執之，容易陷其以偏蓋全之窘境。讀者應有所斟酌。
筆者將以PChome與富邦媒（momo購物網）兩家公司財務比較分析（Comparative Analysis），與擷取重點式會計科目，作為本文論述的主軸。
市場性分析
同一產業各家公司的營收數字，可以看出該公司的市場地位。營業收入金額越高，代表市場占有率越大。從圖一可以看出，在2017年之前，兩家公司營收不分軒輊。在2018年之後二者分道揚鑣，momo購物網營收一路攀升，倍數成長，PChome微幅成長。PChome在產品、服務策略上亟需急起直追。
每月每股營收（Sales per Share，SPS），是指每一塊錢的股本所能創造出來的銷售額，這代表股本使用的效率。數字越高，代表公司管理階層越能充分運用股東的每一塊錢，去創造營收，進而創造盈餘。由圖二可以看出，在2018年之前，momo是落後PChome。2019年開始，momo超越PChome，一直到今天都是居於領先的地位。
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【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
寒流來襲時，突然接觸到冰冷的馬桶座墊而被嚇一跳的感覺，是許多人的共同經驗。HCG免治貼心暖座功能，一坐下就好溫暖，搭載瞬熱式溫感水洗利用陶瓷瞬間加熱技術有效節能30％，不會因持續加熱浪費能源，也不會為了節能而忽冷忽熱，使用流動活水更為乾淨衛生。讓你在使用馬桶的時候，不管是肌膚接觸到的地方，或者是心裡的感受，都是恰到好處的最佳溫度。
前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。