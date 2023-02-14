TNL+ 2023/02/14,
商業

從財務比較分析看出影響PChome、momo購物網獲利差異的「貓膩」

從財務比較分析看出影響PChome、momo購物網獲利差異的「貓膩」
PChome網路家庭集團董事長詹宏志（中）Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

本文分析只是財務構面的一部份而已，難免有瞎子摸象之嫌。但筆者以針對性分析的方式，瞭解到PChome在推銷費用與備抵存貨跌價損失的數字，所呈現的內部管理課題。從推銷費用的高比率，我們瞭解到在市場激烈競爭下，這是不得不的開銷，但錢要花在刀口上，要有效率，要能產生最大的營收。

PChome（網家）於今（2023）年2月8日晚間22點21分發布重訊，澄清8日媒體報導內容「PChome減損目標未達成」、「PChome虧損不發去年績效獎金」等，對此公司發表澄清：「關於新聞中本公司之財務及業務資訊實屬於媒體臆測，有關本公司之財務及業務資訊，請以公開資訊觀測站公告為主，謹此說明。」（資料來源：公開資訊觀測站

這家成立於1998年台灣本土型金融風暴（註：1997年為亞洲金融風暴）期間的購物網站，由文化人詹宏志創辦，在當時轟動藝文界與新聞界。歷經公元2000年全球網路泡沫的洗禮之後，現已成為台灣數一數二的網購公司。一路走來，可謂是台灣網路購物平台篳路藍縷的發展史。

在2023年初的今天傳出獲利相關消息，也是讓人震驚。

一家公司的經營是全面性的，很難藉由單一指標來評估其良窳；財務分析也只能看出一家公司的某一面向。過份執之，容易陷其以偏蓋全之窘境。讀者應有所斟酌。

筆者將以PChome與富邦媒（momo購物網）兩家公司財務比較分析（Comparative Analysis），與擷取重點式會計科目，作為本文論述的主軸。

市場性分析

同一產業各家公司的營收數字，可以看出該公司的市場地位。營業收入金額越高，代表市場占有率越大。從圖一可以看出，在2017年之前，兩家公司營收不分軒輊。在2018年之後二者分道揚鑣，momo購物網營收一路攀升，倍數成長，PChome微幅成長。PChome在產品、服務策略上亟需急起直追。

未命名
數據來源：公開資訊觀測站，圖表繪製：財報狗
圖一：每月營收比較（數據來源：公開資訊觀測站，圖表繪製：財報狗

每月每股營收（Sales per Share，SPS），是指每一塊錢的股本所能創造出來的銷售額，這代表股本使用的效率。數字越高，代表公司管理階層越能充分運用股東的每一塊錢，去創造營收，進而創造盈餘。由圖二可以看出，在2018年之前，momo是落後PChome。2019年開始，momo超越PChome，一直到今天都是居於領先的地位。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。