2023/02/11,
性別

香港18區巡迴展出四組酷兒故事，約二百間食店卻不足一成願借場地　

香港18區巡迴展出四組酷兒故事，約二百間食店卻不足一成願借場地　
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

作為「生意人」，為何要「蝕本」辦相展，更捨易取難辦18區巡迴展？Kurt坦言，她一直知道香港的性／別小眾組織資源有限，而Next Chapter的主要收入來源正正來自社群：「如果連我哋都唔做一啲嘢，咁就更少人做。」

撰文：Mo、Justina｜文字網站編輯：Mo｜網站編輯：Mo

「𝐼 𝐴𝑀 𝑊𝐻𝑂 𝐼 𝐴𝑀 」相展由12月15日起至2月23日於18區的餐廳及咖啡店輪流展出，相展紀錄了男同性伴侶Kenya和阿軒、跨性別與泛性戀者Ming和Carmen、變裝皇后「母女」Coco和Chanel，以及面對生命倒數的女同志Jean相知相愛的故事。對於合辦相展的婚禮統籌公司Next Chapter和婚攝團隊De Odd來說，婚禮和婚攝不只是一盤生意，更是支持客人追求自我探索，呈現個人故事的過程；他們希望相展能將性／別小眾的多元價值帶入社區，令社區真正接納不同性傾向人士。然而，這場無私而意義重大的公眾教育活動，在籌備過程中卻難以尋覓同路人。

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圖片來源：G點電視
「𝐼 𝐴𝑀 𝑊𝐻𝑂 𝐼 𝐴𝑀 」相展於逸東酒店揭幕並舉行記者會（左起）De Odd創辦人鄧英奇、創辦人Kurt和Mac、逸東酒店文化總監Joseph Chen

四組不一樣的故事　呈現同樣忠於自己的愛

走進相展，很容易就被頂著粵劇頭飾、穿著蘇格蘭格紋裙的Kenya和阿軒吸引目光。Kenya和阿軒是一對男同性伴侶，傳統社會往往標籤同性戀者為異類，不過古今中外的傳統文化其實早已帶有跨越性別二元的元素，就如蘇格蘭男人穿的格仔裙和粵劇的性別反串。二人希望透過這次拍攝帶出「共融社會」的訊息，世俗目光不應阻礙任何形式的戀情。

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圖片來源：G點電視

 

Ming是一位跨性別女性，伴侶Carmen則是一位泛性戀者。在一般人眼中，這對情侶或許不太一樣，但外間的評價並不是最重要的，在彼此的眼裡，她們與其他情侶沒兩樣。正如相片中的空心鏡，外界看不到只屬於她倆的二人世界。

 

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圖片來源：G點電視

 

熱愛變裝皇后（Drag Queen）文化的Coco和Chanel笑稱二人在同志界被稱為「母女」。事實上，在在追求自己真正熱愛的人和事物時，身邊有著陪伴和支持的力量，歧視和嘲笑並不可懼，正如Coco和Chanel互相扶持一樣。

 

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圖片來源：G點電視

Jean是這次企劃唯一單獨拍攝的人物。拍攝一星期前，剛得知身上癌細胞已擴散多個部分，預料剩下時間不多；她現時按自己決定對抗癌症，每天運動，已超過當初醫生所說的最短時限。她感謝父母最終能接受她的性傾向，讓她放下多年心結。主理是次拍攝的De Odd創辦人鄧英奇在拍攝花絮中感慨：「既然我們知道（生命）有時限，就善用自己的時間完成自己想做的事情，然後微笑著跟大家告別吧。」

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圖片來源：G點電視

 

停接生意三星期物色18區場地　 洽談200店家不足一成答允

 

性／別小眾社群對有份籌辦這次展覽的Next Chapter應該不會陌生。Next Chapter 是香港唯一專門為性／別小眾而設的婚禮統籌公司，由同性伴侶Kurt和Mac創辦。二人有見香港尚未承認同婚，一直在尋找支持同性婚姻的地方， 並為同路人提供各式各樣本地海外婚禮統籌服務。疫情期間，他們更開始協助同性伴侶舉行免飛海外婚禮（Fly Free Wedding）。自2021年7月至今，已幫助超過150對本地同性伴侶透過線上婚禮取得由美國猶他州發出的結婚證書；前立法會議員陳志全（慢必）的婚禮，亦是由Next Chapter統籌。（延伸閱讀：【慢必結婚】護照被扣無阻海外成婚　前議助：還押期間見真情

有別於一般展覽在固定場地展出，「𝐼 𝐴𝑀 𝑊𝐻𝑂 𝐼 𝐴𝑀」相展以巡迴展覽的形式於18區不同的餐廳或咖啡店展出，由12月15日起已先後走進元朗、屯門、太子、九龍城、土瓜灣、中環、上環等地區。Next Chapter 創辦人Kurt解釋，如果只在固定地方展出，參觀者可能只是主動到訪的「自己人」；在餐廳或咖啡店營業期間展出，就能吸引該地方的客人「被動」參觀。

不過，要成功洽談展出場地一點也不容易。Kurt透露，由於這次活動沒有任何贊助，Next Chapter本身也沒有餐飲業的人脈網絡，所以公司需暫停接生意三星期，每天打電話、發電郵、傳訊息，甚至親自到訪場地洽談。但過程仍然障礙重重——除了大部份訊息石沉大海，亦有部份店家稱會考慮卻沒有回覆；回覆的店家中，也有一部份對展覽內容有保留，最常聽到的拒絕原因是：「我本人好支持㗎，但係我哋公司做好多家庭客，一家大細，如果見到呢類型嘅展出就唔係咁方便，會影響食客。」最終，Kurt和團隊聯絡了超過200間店舖，才有現在的１８個場地伙伴。

彩虹經濟惠及社群　婚禮統籌不只是一盤生意

作為「生意人」，為何要「蝕本」辦相展，更捨易取難辦18區巡迴展？Kurt坦言，她一直知道香港的性／別小眾組織資源有限，而Next Chapter的主要收入來源正正來自社群：「如果連我哋都唔做一啲嘢，咁就更少人做。」就是抱著這個簡單的信念，Next Chapter 每年都會最少舉辦一個非商業活動，主要都是推廣多元性傾向和共融的公眾教育。

在性／別小眾平權過程中，彩虹經濟（或稱粉紅經濟）在世界各地都引起不少爭議。 其中一個說法是，部份商家透過建立性／別小眾友善的形象來宣傳產品和服務，從中獲得利益，而所得利益實質無法惠及性／別小眾社群。Next Chapter過去的工作以至是次與De Odd合辦「𝐼 𝐴𝑀 𝑊𝐻𝑂 𝐼 𝐴𝑀」相展，無疑為彩虹店家樹立了好榜樣，讓我們看見彩虹經濟的可能性。

相展尚有最後兩星期，大家把握機會到場參觀，支持默默為社群付出的人，也支持願意提供場地的店家。如果未能到訪，也可以到Next Chapter特別為是次相展建設的網站欣賞四組性／別小眾作品。

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圖片來源：G點電視

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