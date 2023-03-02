劉墉《我不是教你詐Ⅰ》：聰明的領導者，都知道怎樣安排部屬之間的「權力均衡」

文：劉墉

創造恐怖平衡

如果絕對的權力，會造成絕對的腐化。

那麼不斷的競爭，就能造成不斷的進步。

一、只管向我報告

「聽說你們經理要移民，你為什麼沒跟我說？」小王才進門，太太就追著問。

「幹嘛跟你說？又輪不到我。」小王沒好氣地把公事包摔在沙發上。

「經理離職，不由你這個副理升，由誰升？」

「你少囉嗦好不好？」小王更有氣了：「你難道不知道，我們有兩個副理呀？你又難道不知道，江副理是總經理的表弟！」

「他不是已經有一個表弟，在做業務部經理了嗎？」

「是啊！再把另一個升上來做生產部經理，不是正好？」小王轉過臉：「我問你，要是你做總經理，你升誰？」

「升你！」太太指著小王，理直氣壯地說：「當然升你！不信我們打賭！」

一大早，小王就被叫進了總經理辦公室。看到滿臉笑容，小王知道那是安撫他的前奏。果然，總經理說了：

「王副理，你知道江副理是我的表弟，他也一直在爭取經理的職位，前兩天我姨媽還出了馬，他哥哥更是大力推薦。」

「我知道！我知道！他確實是最佳人選。」小王不斷點頭。

「好極了！你很謙虛。」總經理站起身，轉過桌角，拍拍小王：「我決定升你做生產部經理！」

小王楞住了，不敢相信自己的耳朵。

「我知道你特別努力，不升最努力的人，升誰？」總經理的聲音像從天上傳來：「你雖然沒什麼後台，但是從今天開始，我就是你的後台。你不必顧忌江經理是我表弟，業務部有什麼不對，只管向我報告，我支持你！」

小王升上去，全公司的人都跌破了眼鏡。據說業務部經理氣得臉都綠了。原來跟小王平起平坐的江副理更不用提，聽說已經打算另謀高就。

倒是總經理在同仁的眼裡，好像頭上戴了一圈光環。他能夠用人唯才、大公無私，真是太偉大了！

只是，業務部和生產部之間的緊張狀態，也可以想見。生產部的東西稍慢，或出點問題，江經理就去上面告狀。業務部接單子，稍微不努力，小王也立刻上去參一本。據說小王自己，還親自抓回了兩件業務部沒做成的買賣呢！搞得江經理面子不知往哪兒擺。

這種對立，豈不是會影響公司的發展嗎？

不過，也妙！公司的業績不但沒下滑，反而一路上升，很多原來不打交道的貿易商都自己上門。年終獎金發下來，全公司的人都樂開了。

更樂的是小王的太太，因為她賭贏了。小王的年終獎金，全進了太太荷包。

想一想

看完這個故事，你是不是也一團疑惑。從中國人家族企業的角度看，當然應該升自己的親戚。為什麼這位總經理卻升了「外人」呢？

但是，從另一個角度想：

總經理是不是因為大公無私，而提升了領導者的形象？

小王能以一個外人，而獲得重用，是不是會加倍賣命？

業務部經理發現自己表哥毫不徇私，是不是特別警惕？

小王的生產部會不會因為江經理的挑剔，而更注意品管、產量與交貨時間？

江經理會不會因為小王盯得很緊，而愈加拚命拉生意？

相反地，如果這兩個部門全由自己人（江氏親兄弟）做，那個自己人，又不完全是總經理的自己人，這當中問題就產生了。

客戶對產品不滿意，反映給業務部，如果是小事，很可能被壓下來，不讓老闆知道。

生產部如果明明加班就可以做出來，卻不想加班。是不是可以跟業務部疏通：「不要接這個單子，就說我們訂單已經滿了。」

你會發現當雙方對立時能辦到的事，不對立的時候都辦不到了。這是因為，在一個公事公辦的組織當中，對立並不代表敵對，而代表各自「相對地直立著」。

說得簡單一點，就是不偏私。

於是，那對立成為公事公辦，毫不通融。那對立，也是彼此監督、相互競爭。

監督之下，各種弊端都會浮現；競爭之下，必然產生更大的進步。

這個故事，是告訴經營者和領導者，不要認為都用自己人是最好的。自己的人可以用，但他們必須是對你效忠的自己人。而不能讓下面人之間徇私，超過對你效忠的程度。如同故事中，江經理和王經理（小王），都是總經理的自己人。

一個是親表弟，一個是親自提拔出來的好部屬。江與王都對總經理效忠，卻彼此是客觀地各盡本職。

相反地，如果王與江的私情有可能超過「公事公辦」的程度，則不是好現象。

不論在政治、軍事、商業界，聰明的領導者，都知道怎樣安排部屬之間的「權力均衡」，使領導者能不被蒙蔽，也減少部屬聯合叛變的可能。（包括商業界下屬一起離開公司，另起爐灶）

再從部屬的角度看。如果你是個沒有背景的人，絕對不要因此認為爭不過那些「有關係」的。要知道，「沒背景」正可能是你的優點，你可能因此而「找到背景」。

此外，如果你喜歡拉小圈圈，也必須小心。在主管的眼中，小圈圈不但最容易惹閒話、造是非，而且最易作弊。你尤其不可跟業務上應該「客觀對立」的人拉小圈圈。譬如你是會計、他是出納，你們走得比誰都近，似乎形影不離。據你想，這兩個部門本來就該合作無間。但是你也要知道，商業界的一句老話：「會計兼出納，弊端叢生。」所以，私交是私交，公事仍然要公辦，如果有公私不分的現象，絕對是大忌。

當然，如果領導者取「直接領導」的方式，也可能造成兩個缺點。

第一、是「馬屁精」型的部屬，鉅細靡遺地向你報告，造成累死領導者、不能分層負責的情況。

第二、是你經常會聽到閒話，不是這邊告一狀，就是那邊參一本。

面對這兩個缺點，你必須一方面做到充分授權，要求部屬分層負責，一方面對於各種「小道消息」，要有過濾的能力。你尤其要多聽少講，免得部屬拿你無心的一句話，「雞毛當令箭」地下去傳遞，造成許多不必要的困擾。