劉墉《我不是教你詐Ⅰ》：聰明的領導者，都知道怎樣安排部屬之間的「權力均衡」
我們想讓你知道的是
在我們的生活中，應該處處利用這種智慧，讓外行的自己退到另一個角度，冷眼旁觀地聽那些對立的人說話。然後加以組合、分析，成為我們的結論。
文：劉墉
創造恐怖平衡
如果絕對的權力，會造成絕對的腐化。
那麼不斷的競爭，就能造成不斷的進步。
一、只管向我報告
「聽說你們經理要移民，你為什麼沒跟我說？」小王才進門，太太就追著問。
「幹嘛跟你說？又輪不到我。」小王沒好氣地把公事包摔在沙發上。
「經理離職，不由你這個副理升，由誰升？」
「你少囉嗦好不好？」小王更有氣了：「你難道不知道，我們有兩個副理呀？你又難道不知道，江副理是總經理的表弟！」
「他不是已經有一個表弟，在做業務部經理了嗎？」
「是啊！再把另一個升上來做生產部經理，不是正好？」小王轉過臉：「我問你，要是你做總經理，你升誰？」
「升你！」太太指著小王，理直氣壯地說：「當然升你！不信我們打賭！」
一大早，小王就被叫進了總經理辦公室。看到滿臉笑容，小王知道那是安撫他的前奏。果然，總經理說了：
「王副理，你知道江副理是我的表弟，他也一直在爭取經理的職位，前兩天我姨媽還出了馬，他哥哥更是大力推薦。」
「我知道！我知道！他確實是最佳人選。」小王不斷點頭。
「好極了！你很謙虛。」總經理站起身，轉過桌角，拍拍小王：「我決定升你做生產部經理！」
小王楞住了，不敢相信自己的耳朵。
「我知道你特別努力，不升最努力的人，升誰？」總經理的聲音像從天上傳來：「你雖然沒什麼後台，但是從今天開始，我就是你的後台。你不必顧忌江經理是我表弟，業務部有什麼不對，只管向我報告，我支持你！」
小王升上去，全公司的人都跌破了眼鏡。據說業務部經理氣得臉都綠了。原來跟小王平起平坐的江副理更不用提，聽說已經打算另謀高就。
倒是總經理在同仁的眼裡，好像頭上戴了一圈光環。他能夠用人唯才、大公無私，真是太偉大了！
只是，業務部和生產部之間的緊張狀態，也可以想見。生產部的東西稍慢，或出點問題，江經理就去上面告狀。業務部接單子，稍微不努力，小王也立刻上去參一本。據說小王自己，還親自抓回了兩件業務部沒做成的買賣呢！搞得江經理面子不知往哪兒擺。
這種對立，豈不是會影響公司的發展嗎？
不過，也妙！公司的業績不但沒下滑，反而一路上升，很多原來不打交道的貿易商都自己上門。年終獎金發下來，全公司的人都樂開了。
更樂的是小王的太太，因為她賭贏了。小王的年終獎金，全進了太太荷包。
想一想
看完這個故事，你是不是也一團疑惑。從中國人家族企業的角度看，當然應該升自己的親戚。為什麼這位總經理卻升了「外人」呢？
但是，從另一個角度想：
總經理是不是因為大公無私，而提升了領導者的形象？
小王能以一個外人，而獲得重用，是不是會加倍賣命？
業務部經理發現自己表哥毫不徇私，是不是特別警惕？
小王的生產部會不會因為江經理的挑剔，而更注意品管、產量與交貨時間？
江經理會不會因為小王盯得很緊，而愈加拚命拉生意？
相反地，如果這兩個部門全由自己人（江氏親兄弟）做，那個自己人，又不完全是總經理的自己人，這當中問題就產生了。
客戶對產品不滿意，反映給業務部，如果是小事，很可能被壓下來，不讓老闆知道。
生產部如果明明加班就可以做出來，卻不想加班。是不是可以跟業務部疏通：「不要接這個單子，就說我們訂單已經滿了。」
你會發現當雙方對立時能辦到的事，不對立的時候都辦不到了。這是因為，在一個公事公辦的組織當中，對立並不代表敵對，而代表各自「相對地直立著」。
說得簡單一點，就是不偏私。
於是，那對立成為公事公辦，毫不通融。那對立，也是彼此監督、相互競爭。
監督之下，各種弊端都會浮現；競爭之下，必然產生更大的進步。
這個故事，是告訴經營者和領導者，不要認為都用自己人是最好的。自己的人可以用，但他們必須是對你效忠的自己人。而不能讓下面人之間徇私，超過對你效忠的程度。如同故事中，江經理和王經理（小王），都是總經理的自己人。
一個是親表弟，一個是親自提拔出來的好部屬。江與王都對總經理效忠，卻彼此是客觀地各盡本職。
相反地，如果王與江的私情有可能超過「公事公辦」的程度，則不是好現象。
不論在政治、軍事、商業界，聰明的領導者，都知道怎樣安排部屬之間的「權力均衡」，使領導者能不被蒙蔽，也減少部屬聯合叛變的可能。（包括商業界下屬一起離開公司，另起爐灶）
再從部屬的角度看。如果你是個沒有背景的人，絕對不要因此認為爭不過那些「有關係」的。要知道，「沒背景」正可能是你的優點，你可能因此而「找到背景」。
此外，如果你喜歡拉小圈圈，也必須小心。在主管的眼中，小圈圈不但最容易惹閒話、造是非，而且最易作弊。你尤其不可跟業務上應該「客觀對立」的人拉小圈圈。譬如你是會計、他是出納，你們走得比誰都近，似乎形影不離。據你想，這兩個部門本來就該合作無間。但是你也要知道，商業界的一句老話：「會計兼出納，弊端叢生。」所以，私交是私交，公事仍然要公辦，如果有公私不分的現象，絕對是大忌。
當然，如果領導者取「直接領導」的方式，也可能造成兩個缺點。
第一、是「馬屁精」型的部屬，鉅細靡遺地向你報告，造成累死領導者、不能分層負責的情況。
第二、是你經常會聽到閒話，不是這邊告一狀，就是那邊參一本。
面對這兩個缺點，你必須一方面做到充分授權，要求部屬分層負責，一方面對於各種「小道消息」，要有過濾的能力。你尤其要多聽少講，免得部屬拿你無心的一句話，「雞毛當令箭」地下去傳遞，造成許多不必要的困擾。
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。