2023/02/11,
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世棒經典賽A組宣傳圖獨缺台灣球員，悍創向MLB抗議，WBC主席致歉

世棒經典賽A組宣傳圖獨缺台灣球員，悍創向MLB抗議，WBC主席致歉
Photo Credit: World Baseball Classic Twitter

我們想讓你知道的是

悍創昨天發出聲明表示，已第一時間告知美國職業棒球大聯盟（MLB）官方，並提嚴正抗議，要求即刻修正。代表隊代表國家出賽，不論任何賽事，都會捍衛國家隊尊嚴；中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌也說，MLB要在台灣辦比賽，就請尊重主辦國球員，沒妥協空間。

經典賽A組宣傳圖獨缺台灣球員，悍創向MLB抗議

（中央社）2023年世界棒球經典賽（WBC）A組預賽3月8日在台灣開打，但各分組代表隊名單昨（10）日公布後，A組官方宣傳圖封面代表人物獨缺台灣隊，承辦單位悍創運動行銷已向MLB官方嚴正抗議。

A組預賽將在台中洲際棒球場登場，除地主台灣，古巴隊、荷蘭隊、巴拿馬隊及義大利隊都在A組。

美國職業棒球大聯盟（MLB）公布各國代表隊名單，但在官方社群媒體上發布的各組封面代表人物，A組宣傳圖上獨缺台灣隊球員。

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Photo Credit: World Baseball Classic Twitter
棒球經典賽A組官方宣傳圖封面代表人物獨缺台灣隊，承辦單位悍創運動行銷已向MLB官方嚴正抗議。

承辦WBC台灣賽事的悍創運動行銷股份有限公司發出聲明表示，得知後立即在第一時間告知MLB官方，並提嚴正抗議，要求即刻修正，而代表隊代表國家出賽，不論任何賽事，都會捍衛國家隊尊嚴。

中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，MLB要在台灣辦比賽，就請尊重主辦國球員，沒妥協空間，更回覆網友說：「（如果）不處理，後面他們會處理不完。」

經典賽宣傳圖獨缺台灣，WBC主席致歉

（中央社）WBC昨天在官方社群發布各組宣傳圖代表人物，A組獨缺地主國台灣球員；WBC今天換上有台灣好手林子偉的新圖，WBC主席史莫爾也為錯誤致歉。

承辦WBC台灣賽事的悍創運動行銷股份有限公司在社群網站臉書（Facebook）轉達WBC主席史莫爾（Jim Small）的聲明稿，史莫爾表示，圖片不慎遺漏台灣球員，「對於所發生的錯誤以及對我們在台灣的夥伴們所造成的不便，我們致上歉意．我們非常珍惜再次於台灣舉辦WBC的機會，我們也期待可以很順利地舉辦這場盛大的活動。」

WBC的A組預賽3月8日在台中洲際棒球場開打，WBC昨天公布各代表隊球員名單，但官方社群網站的各組宣傳圖，A組代表人物獨缺台灣，引發爭議。

悍創昨天發出聲明表示，已第一時間告知美國職業棒球大聯盟（MLB）官方，並提嚴正抗議，要求即刻修正。代表隊代表國家出賽，不論任何賽事，都會捍衛國家隊尊嚴；中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌也說，MLB要在台灣辦比賽，就請尊重主辦國球員，沒妥協空間。

WBC換上新宣傳圖後，台中市政府運動局長李昱叡說，史莫爾今年1月12日在台中參與籌備會議，顯示重視與支持WBC，肯定WBC即時更正的正面態度；WBC盛會在台中舉辦，邀各地球迷齊聚台中營造「主場優勢」，為台灣英雄加油。

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Photo Credit: World Baseball Classic Twitter
世界棒球經典賽A組原先的官方宣傳圖沒有台灣隊球員，經抗議後，11日換上新的預賽A組宣傳圖，加上台灣隊球員林子偉。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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