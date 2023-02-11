安坑輕軌10日通車湧人潮，民眾排隊2小時才搭到，9車站路線圖、票價、班距資訊一次看

安坑輕軌通車，交通部次長盼軌道國產國造率逾50％

（中央社）交通部次長胡湘麟昨（10）日在新北安坑輕軌通車典禮表示，全力支持軌道建設以提升大眾運輸系統，在法令規範下支持經費。他期許軌道使用國產國造設備比例從現在的42％提升至50％以上。

新北市安坑輕軌歷經6年施工，克服種種困難，經連串列車測試並經履勘作業後，昨天通車。捷運局邀請交通部次長胡湘麟、台北捷運公司、地方民意代表參加啟用典禮，但並未邀請前市長朱立倫與會。

胡湘麟致詞時表示，他在十四張車站參加過捷運環狀線及今天的安坑輕軌通車典禮，非常感謝新北市政府施工團隊的努力，也會全力支持往後捷運路線所延伸的其他軌道路網，並在法令下全力支持建設經費。

胡湘麟說，市府為提高國內廠商參與比率及保障技術運轉、兼顧維護便利性，淡海輕軌的國產國造比例設備比例為22％，安坑輕軌提升為42％，令人敬佩。這也是中央的整體政策，希望將來基隆捷運等依此概念，可將國產國造設備比例提升至50％以上。

Photo Credit: 中央社 新北市安坑輕軌歷經6年施工，克服種種困難，10日 正式通車，市長侯友宜（中）、交通部次長胡湘麟 （右4）等人出席啟用典禮。

侯友宜致詞時，感謝前市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋及各界中央官員的支持與努力，他說，在新北13年服務期間，緊盯捷運建設，見證環狀捷運、淡海輕軌的通車，期待交通部繼續支持後續規劃的八里輕軌、五泰輕軌等捷運，朝著2030新願景邁進。

新北捷運公司表示，安坑輕軌昨天正式通車後，下午1時發出首班車，隨即展開1個月的試營運，自2月10日通車日起至3月12日止，凡持電子票證於進出站時刷卡皆可免費搭乘，無電子票者須購買單程票，試營運營業時間為上午10時至下午6時。

新北捷運公司表示，安坑輕軌全線7.5公里，設有9座車站，十四張站可與新北捷運環狀線銜接轉乘，新店安坑地區居民前往雙北市區，將更便捷快速。

新北捷運說，正式營運後的每天營業運行時間為上午6時至晚間12時，票價比照淡海輕軌採階梯費率制，一段票價為新台幣20元，最高25元；為回饋經常性旅客，將比照淡海輕軌推出常客回饋金計畫，搭乘每滿200元即可回饋50元，對經常搭乘民眾有相當優惠。

安坑輕軌2/10通車，9車站路線圖票價班距資訊看這裡

（中央社）新北市捷運局指出，安坑輕軌2日獲得交通部核發營運許可函，在2月10日舉辦通車典禮並正式展開試營運。試營運的相關細節後續，將由新北捷運公司另行公布。

新北交通局長鍾鳴時日前受訪時說，安坑輕軌收費費率比照淡海輕軌，單程票基本價新台幣20元起跳，最高25元。

新北市捷運局表示，安坑輕軌施工期間雖遭遇大環境缺工缺料及COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，在捷運團隊滾動式檢討並克服困難後，去（2022）年12月11日完成初勘，同年12月27日完成履勘前改善事項並報請交通部履勘，交通部今年1月14日完成履勘作業，並在2日核准營運許可函，交由新北市政府籌備通車營運事宜。

新北捷運局指出，安坑輕軌全線7.5公里，設9座車站。首站十四張站可與新北環狀線銜接轉乘，預期可提供安坑居民前往雙北都會區減少15至20分鐘交通時間。

捷運局日前表示，安坑輕軌初期營運班表，尖峰時段班距為每15分鐘一列車，在人口密集的安康站至十四張站會加開區間車，重疊班距每7.5分鐘即有一列車。系統最大乘載能量則可達到6分鐘一列車班距服務。

安坑輕軌通車首日湧人潮，民眾稱排隊2小時才搭到

（中央社）安坑輕軌昨天下午通車湧人潮，排隊人龍逾300公尺長，有民眾說等了2小時才搭到，有人反映盼改善急煞問題。新北捷運公司統計，營運短短5小時運量就達約1.3萬人。

安坑人盼了30年的安坑輕軌昨天下午1時發出首班車，並展開為期1個月免費搭乘的試營運優惠，吸引不少民眾嚐鮮。一大早就有許多人在等待領取下午1時首發車的號碼牌，到了下午現場人潮更是爆滿，即使下雨也澆不熄民眾熱情，十四張站從高架月台到地面都有人在排隊。

Photo Credit: 民眾提供 via 中央社 安坑輕軌10日下午通車，湧入大批民眾排隊等候搭 乘，新北捷運公司統計，營運短短5小時運量就達約1.3萬人。

吉祥里長林永輝說，昨天一大早就有非常多人在排隊，到下午排隊人潮更綿延超過2、300公尺；輕軌車輛坐起來很舒服，噪音不大。

公崙里長游炎嵐表示，輕軌坐起來很平順且穩定，沿途風光明媚。

住新店的張小姐也搶在通車首日前往搭乘，她說，穩定度還不錯，但在列車到站時的煞車應該可以再平穩些，尤其安康地區有許多長輩，若急煞車容易發生意外。

社群網站臉書（Facebook）「我們就是安坑人，安坑自古就是城！」社團也有網友分享，人潮滿到擠不上去，還有人等2小時才搭到；也有人說，基本上行路感覺算平順，但新和國小站、十四張站在煞停前會用力頓一下須小心，感覺司機像新手上路。

新北大眾捷運股份有限公司指出，原本昨天中午12時才開放前120名民眾領取搭乘首發車的號碼牌，結果前天晚上7時許就有人來排隊，到今天上午近10時許，排隊人數就達到近150人。

新北捷運公司表示，昨天下午1時到晚間6時運量約1.3萬人，因為現場排隊民眾實在太多，還有民眾說等很久，原本試營運班距是15分鐘1班，即刻調整，最快7、8分鐘就有1班，希望不要讓民眾等太久。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航