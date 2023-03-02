劉墉《我不是教你詐Ⅱ》：如果在機場，外賓堅持把那五箱行李打開，裡面可能是些什麼東西？

文：劉墉

「夾帶」就在你身邊

蜜蜂是眾香國中的「皮條客」，

收花汁的報酬，幹淫媒的勾當。

一、機場羅生門

對小周來說，這已經是駕輕就熟的事了。

從進外交部，他就負責接待外賓的工作。當然，長官不可能一開始就派他去接機，而是派他負責雜務，譬如幫外賓提行李，帶外賓的寵物出來，安排「後送行李」......等。

接了五年飛機，小周在機場真交了不少朋友，連部裡要把他外放到美國，小周都以家有老母而婉拒了。

為此，部裡還耳語了一陣子，有人說小周是因為寡母病重，家裡又有錢，生怕外放之後，有一天老母蒙主寵召，來不及回來爭產業。也有人猜，小周是在機場交了女朋友，怪不得喜歡往機場跑。

不過由小周擔任這工作也真對，第一，小周有輛賓土休旅車，部裡車子派不出來的時候，小周可以開自己的車，幫忙運外賓的行李。

談到行李，那些外賓可真難對付，尤其是西方人，都帶老婆。女人的行李驚人，大概除了一天三套衣服、五雙皮鞋，得換來換去，連他家的家具都帶來了。雖然因為是外交人員，不必驗關，大箱小箱的，可也真虧小周這麼有耐性的人。

至於外調嘛，其實小周也看不上。亞洲、歐洲、美洲，他全走遍了，跟外館的人員也混得挺熟。

這又是小周過人之處，正因為跟駐外人員都熟，小周接機才能特別順利。

譬如外賓在首爾機場剛上飛機，那邊的朋友已經打小周的手機，告訴小周幾點起飛幾點到達。所以小周對時間的掌握最精確，連部長要去接機，都得問小周幾點出發最好。

不過今天小周可算錯了，害部長坐在貴賓室等了一個多鐘頭。

當然這不能怪小周，要怪機場的怪天氣，突然狂風驟雨，使原本應該準時降落的飛機，不得不暫時避到琉球。

所幸一個多鐘頭，風雨過了；琉球近，沒多久外賓就到了。

部長到空橋熱烈地跟外賓握手，又問候外賓夫人，說：「害您受驚了。」

「沒有！沒有！安全重要。」夫人很客氣也很幽默：「而且我沒去過沖繩，能去看看，也挺好。」

「可不是嘛！」一位禮賓司的官員一邊帶外賓走公務門，直接入境，一邊對外賓夫夫說：「正好您那五大箱『後送行李』，原來下一班飛機要晚一個半小時才到，現在您的航班一誤點，變成一起到了。」

「我的後送行李？」夫人一怔：「五大箱？」

「是啊！我們部裡的人已經幫您運出來了。」官員轉身喊小周。

小周正往他的車上搬行李呢。

「哎呀！」官員跑去拍小周一下：「你也真笨，現在一起到了，就直接抬上部裡的車，運去國賓館不就成了？」

正說呢！外賓夫人跟來了，指著那五大箱行李問：

「你們說這是我的後送行李？」

「是啊！是啊！」官員說：「剛下飛機的。上面還掛著您的行李牌呢！」

夫人臉色一正：「不！這不是我們的，我們的我已經看著運上車了，一定是搞錯了。」

官員和小周都傻了。

「我我想還是先運去賓館吧！」小周用中文說：「搞不好是她先生的，做太太的不知道，這種事情常發生。」

禮賓司的官員想了想：「也對！」又朝外賓夫人一鞠躬：「是可能搞錯了，您請上前面的禮車，這些事有周先生負責，他是行家，您放心。」

於是在警車和摩托車的開道下，一排黑色的禮車浩浩蕩蕩地出發了。

車隊後面，還緊緊跟著一輛車，是小周的休旅車。小周多負責啊！他堅持親自把夫人說不是她的行李送去賓館。

只是，小周今天真是太衰了，車子開一半，居然出了毛病，不得不半途下高速公路修理去了。

想一想

好！故事說完了。

這故事我講得非常含蓄，不知你是否看出了端倪？

如果在機場，夫人硬說不要那五件行李上車，行李又退回海關，會怎麼樣？

可能確如小周所說，是外賓先生的。先生帶了不少東西，太太不知道，結果先生追問下來，只好又由機場送去。

也可能不屬於先生，表示那是無主的行李。

五大箱、沉甸甸，怎麼會無主呢？

無主的行李牌，上面明明白白寫的是那外賓的行李呢？

還有，如果外賓的飛機沒有誤點，一個半鐘頭之後，外賓早進了國賓館，那五箱行李由下一班飛機送到，會由誰去接？

當然是小周。

人人會「夾帶」

現在你想通了吧！

小周為什麼寧願留在國內，不願「外放」。他為什麼家裡有錢，又有能力四海度假，而且跟外館的人員混得那麼熟？

如果你還想不通，就讓我再解說一下：

這世界上有許多人懂得「夾帶」。

買菜的時候，順便要一根免費的蔥，是夾帶。

為公家買東西的時候，對店老闆說「我不還你價，但是，我另外要給自己買一個，請算我便宜一點」。是夾帶。

走私毒品的人，把毒品藏在箱子的夾層、綁在身上、塞進肛門、陰道，甚至裝在保險套裡吞下肚子，是夾帶。

送報的人，把不屬於報紙上的廣告宣傳單，夾在報裡送出去，是夾帶。

夾帶多棒啊！那是順手為之，可以屬於「情」，也可以屬於「弊」。你想想，在報上登個全版彩色廣告要多少錢？而你印好單張，請報販夾進報紙，才花多少錢？人家打開報紙，照樣看到，效果差不多啊！

這世上最會夾帶的人，絕不是拿蔥或塞肛門或陰道的那種人。

那些人太笨了，因為他是自己夾、自己帶，有風險。

聰明人最起碼像「夾廣告」，是請別人夾帶。

你知道許多國際機場，都會特別警告旅客，不能隨便為陌生人帶東西嗎？像是羅馬機場，在恐怖活動比較多的時候，他們會派出專門人員，詢問每個坐美國航班飛美國的旅客：

「你的牙膏都是自用的嗎？有陌生人送你禮物嗎？你的行李是自己裝箱的嗎？在來機場的路上，你的行李曾經離開你的視線嗎？有朋友託你帶東西嗎？」