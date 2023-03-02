劉墉《我不是教你詐Ⅱ》：如果在機場，外賓堅持把那五箱行李打開，裡面可能是些什麼東西？
我們想讓你知道的是
夾帶多棒啊！那是順手為之，可以屬於「情」，也可以屬於「弊」。你想想，在報上登個全版彩色廣告要多少錢？而你印好單張，請報販夾進報紙，才花多少錢？人家打開報紙，照樣看到，效果差不多啊！
文：劉墉
「夾帶」就在你身邊
蜜蜂是眾香國中的「皮條客」，
收花汁的報酬，幹淫媒的勾當。
一、機場羅生門
對小周來說，這已經是駕輕就熟的事了。
從進外交部，他就負責接待外賓的工作。當然，長官不可能一開始就派他去接機，而是派他負責雜務，譬如幫外賓提行李，帶外賓的寵物出來，安排「後送行李」......等。
接了五年飛機，小周在機場真交了不少朋友，連部裡要把他外放到美國，小周都以家有老母而婉拒了。
為此，部裡還耳語了一陣子，有人說小周是因為寡母病重，家裡又有錢，生怕外放之後，有一天老母蒙主寵召，來不及回來爭產業。也有人猜，小周是在機場交了女朋友，怪不得喜歡往機場跑。
不過由小周擔任這工作也真對，第一，小周有輛賓土休旅車，部裡車子派不出來的時候，小周可以開自己的車，幫忙運外賓的行李。
談到行李，那些外賓可真難對付，尤其是西方人，都帶老婆。女人的行李驚人，大概除了一天三套衣服、五雙皮鞋，得換來換去，連他家的家具都帶來了。雖然因為是外交人員，不必驗關，大箱小箱的，可也真虧小周這麼有耐性的人。
至於外調嘛，其實小周也看不上。亞洲、歐洲、美洲，他全走遍了，跟外館的人員也混得挺熟。
這又是小周過人之處，正因為跟駐外人員都熟，小周接機才能特別順利。
譬如外賓在首爾機場剛上飛機，那邊的朋友已經打小周的手機，告訴小周幾點起飛幾點到達。所以小周對時間的掌握最精確，連部長要去接機，都得問小周幾點出發最好。
不過今天小周可算錯了，害部長坐在貴賓室等了一個多鐘頭。
當然這不能怪小周，要怪機場的怪天氣，突然狂風驟雨，使原本應該準時降落的飛機，不得不暫時避到琉球。
所幸一個多鐘頭，風雨過了；琉球近，沒多久外賓就到了。
部長到空橋熱烈地跟外賓握手，又問候外賓夫人，說：「害您受驚了。」
「沒有！沒有！安全重要。」夫人很客氣也很幽默：「而且我沒去過沖繩，能去看看，也挺好。」
「可不是嘛！」一位禮賓司的官員一邊帶外賓走公務門，直接入境，一邊對外賓夫夫說：「正好您那五大箱『後送行李』，原來下一班飛機要晚一個半小時才到，現在您的航班一誤點，變成一起到了。」
「我的後送行李？」夫人一怔：「五大箱？」
「是啊！我們部裡的人已經幫您運出來了。」官員轉身喊小周。
小周正往他的車上搬行李呢。
「哎呀！」官員跑去拍小周一下：「你也真笨，現在一起到了，就直接抬上部裡的車，運去國賓館不就成了？」
正說呢！外賓夫人跟來了，指著那五大箱行李問：
「你們說這是我的後送行李？」
「是啊！是啊！」官員說：「剛下飛機的。上面還掛著您的行李牌呢！」
夫人臉色一正：「不！這不是我們的，我們的我已經看著運上車了，一定是搞錯了。」
官員和小周都傻了。
「我我想還是先運去賓館吧！」小周用中文說：「搞不好是她先生的，做太太的不知道，這種事情常發生。」
禮賓司的官員想了想：「也對！」又朝外賓夫人一鞠躬：「是可能搞錯了，您請上前面的禮車，這些事有周先生負責，他是行家，您放心。」
於是在警車和摩托車的開道下，一排黑色的禮車浩浩蕩蕩地出發了。
車隊後面，還緊緊跟著一輛車，是小周的休旅車。小周多負責啊！他堅持親自把夫人說不是她的行李送去賓館。
只是，小周今天真是太衰了，車子開一半，居然出了毛病，不得不半途下高速公路修理去了。
想一想
好！故事說完了。
這故事我講得非常含蓄，不知你是否看出了端倪？
如果在機場，夫人硬說不要那五件行李上車，行李又退回海關，會怎麼樣？
可能確如小周所說，是外賓先生的。先生帶了不少東西，太太不知道，結果先生追問下來，只好又由機場送去。
也可能不屬於先生，表示那是無主的行李。
五大箱、沉甸甸，怎麼會無主呢？
無主的行李牌，上面明明白白寫的是那外賓的行李呢？
還有，如果外賓的飛機沒有誤點，一個半鐘頭之後，外賓早進了國賓館，那五箱行李由下一班飛機送到，會由誰去接？
當然是小周。
人人會「夾帶」
現在你想通了吧！
小周為什麼寧願留在國內，不願「外放」。他為什麼家裡有錢，又有能力四海度假，而且跟外館的人員混得那麼熟？
如果你還想不通，就讓我再解說一下：
這世界上有許多人懂得「夾帶」。
買菜的時候，順便要一根免費的蔥，是夾帶。
為公家買東西的時候，對店老闆說「我不還你價，但是，我另外要給自己買一個，請算我便宜一點」。是夾帶。
走私毒品的人，把毒品藏在箱子的夾層、綁在身上、塞進肛門、陰道，甚至裝在保險套裡吞下肚子，是夾帶。
送報的人，把不屬於報紙上的廣告宣傳單，夾在報裡送出去，是夾帶。
夾帶多棒啊！那是順手為之，可以屬於「情」，也可以屬於「弊」。你想想，在報上登個全版彩色廣告要多少錢？而你印好單張，請報販夾進報紙，才花多少錢？人家打開報紙，照樣看到，效果差不多啊！
這世上最會夾帶的人，絕不是拿蔥或塞肛門或陰道的那種人。
那些人太笨了，因為他是自己夾、自己帶，有風險。
聰明人最起碼像「夾廣告」，是請別人夾帶。
你知道許多國際機場，都會特別警告旅客，不能隨便為陌生人帶東西嗎？像是羅馬機場，在恐怖活動比較多的時候，他們會派出專門人員，詢問每個坐美國航班飛美國的旅客：
「你的牙膏都是自用的嗎？有陌生人送你禮物嗎？你的行李是自己裝箱的嗎？在來機場的路上，你的行李曾經離開你的視線嗎？有朋友託你帶東西嗎？」
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
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前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna