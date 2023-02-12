TNL+ 2023/02/12,
美加

校舍拒用種族歧視者之名，加州大學柏克萊分校陸續拆掉五棟教學館的名稱

校舍拒用種族歧視者之名，加州大學柏克萊分校陸續拆掉五棟教學館的名稱
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

據柏克萊分校官方新聞《Berkeley News》報導，雖然這些教學館名稱遭拆的共通點，都是因為它們是以有種族歧視教職員或名人的姓氏命名，但其實細看下來，這些種族歧視者的歧視，其實並不是只是針對黑人。

文：Taylor Mei

隨著美國種族意識抬頭，加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）近日為一棟校舍實施「除名」措施，主因考量到被用以命名的教職員曾發表有關種族歧視的言論。目前已經拆除了五棟校內教學館的名稱。

拒用種族歧視者之名為校舍命名

去（2022）年12月5日，一封寄給加州大學第21任校長德瑞克（Michael Drake）的信中，要求將校內的「摩西館」（Moses Hall）的教學館名稱拆除。摩西館是以1875至1911年擔任歷史與政治科學教授的伯納德・摩西（Bernard Moses）的姓所命名。

德瑞克於今年1月13日時同意將校內所有以摩西命名的建築物，以及相關設施的牌子字樣拆除。在這次的除名行動中，除摩西館外，與其緊鄰的停車場也一併更名。

隨著工人一塊塊敲掉裝在牆壁上的字樣，原本的摩西館被改名為哲學館（Philosophy Hall）。柏克萊分校校長克里斯（Carol Christ）對此表示：「將摩西的名字從校園中移除，並認知到我們與伯納德・摩西的歷史連結，能夠幫助柏克萊分校對現今學術社群的多元性有更深刻的意識。」

校內教學館紛紛除名

其實，UC Berkeley校園內除了這次遭拆除摩西館字樣，在考量可能有讚頌種族歧視的情況下，自2020年至今校內已經陸續拆掉了五棟教學館的名稱。

其中遭拆的教學館分別為：於2020年1月30日拆除教學館字樣的法律學院柏洛特館（Boalt Hall）、同年11月18日拆除字樣的物理系樂孔帝館（LeConte Hall）及巴洛斯館（Barrows Hall），以及2021年1月26日拆除的克魯柏館（Krober Hall）。

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