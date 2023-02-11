2023/02/11,
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U18亞洲盃「5人制棒球賽」台灣擊敗中國奪冠，世界盃門票到手

U18亞洲盃「5人制棒球賽」台灣擊敗中國奪冠，世界盃門票到手
Photo Credit: 中華民國棒球協會提供 via 中央社

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5人制棒球賽採3戰2勝制、每戰打5局，台灣隊預賽6場比賽，僅與中國隊打到第3戰，其餘場次都是連拿2戰取勝，今天冠軍戰再與中國隊交手，最後由台灣隊拿下首屆U18亞洲盃5人制棒球賽冠軍。

（中央社）U18亞洲盃5人制棒球賽，台灣隊今（11）日上午擊敗韓國、晉級冠軍戰，冠軍戰與中國隊交手，開賽就攻下大局、打出氣勢，終場以2比0奪冠，取得U18世界盃5人制棒球賽門票。

2023年首屆U18亞洲盃5人制棒球賽自8日起在馬來西亞舉行，總計7支球隊參賽，台灣隊預賽全勝、排名第一晉級複賽，今天上午複賽與韓國交手，以2比0拿勝、晉級冠軍。

《中央社》報導，5人制棒球賽（Baseball 5）起源於中南美洲，為街頭運動，不需要球棒、手套，只要一顆球就可以比賽、節奏明快，在經濟狀況不佳、缺乏棒球具的地區十分盛行。

世界棒壘球總會（WBSC）從2018年起，為了推廣棒球人口創新推出5人制棒球賽，本著棒壘球的精神，把場地變小，一隊只要5人就能玩，男女混合組隊、沒有捕手，不需要投手、球棒，只打5局、節奏明快。

5人制棒球賽採3戰2勝制、每戰打5局，台灣隊預賽6場比賽，僅與中國隊打到第3戰，其餘場次都是連拿2戰取勝，今天冠軍戰再與中國隊交手。

中國隊首戰1局上先馳得點，台灣隊1局下積極搶分，一口氣攻下8分、奠定勝基，中國隊2局上拿下2分，台灣隊3局下再添2分保險分，中國隊5上攻下2分，台灣隊穩守，終場以10比5拿下首戰。

冠軍戰第2戰，台灣隊1局下先拿2分，中國隊3局上追回2分、扳平比數，台灣隊3局下馬上再拿1分、要回領先，4局再添2分保險分，中國隊5局上一度將比數追至1分落後，台灣隊穩住陣腳，以5比4拿下勝利。

台灣隊拿下首屆U18亞洲盃5人制棒球賽冠軍，中國隊為亞軍，季軍戰韓國以2比1擊敗馬來西亞拿下季軍，台灣、中國、韓國取得U18世界盃5人制棒球賽門票。

U18亞洲盃5人制棒球 台灣擊敗中國分組第一晉級
Photo Credit: 中華民國棒球協會提供 via 中央社
U18亞洲盃5人制棒球賽台灣隊

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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