北市警破獲賭場，前台啤總教練閻家驊聚賭遭逮，T1聯盟：不得再參與球隊職務或進入賽場

北市警破獲賭場，前台啤總教練閻家驊聚賭遭逮

《中央社》報導，台北市警方今（11）日晨在西園路附近破獲一處天九牌大型職業賭場，逮捕賭場負責人及賭客約70人到案，賭客包含前台啤總教練閻家驊。警詢後依賭博罪移送負責人法辦，賭客依社維法裁罰。

《台視新聞網》報導，台北市警方今天凌晨破獲一間藏身在萬華區茶室的大型「天九牌賭場」，裡頭70多名賭客裡，還包含SBL前台啤總教練閻家驊。閻家驊當下坦承犯行，供稱說是第一次來，還不到2個小時就輸了10萬元，但這已經是他第二次涉賭被逮，2017年就因為簽賭遭緩起訴，更丟了總教練工作。

《三立新聞網》報導，2017年間，閻家驊曾加入賭博網站，不但下注美國NBA賽事，連國內瓊斯盃、職棒比賽也不放過，檢方偵結後予以緩起訴處分，閻家驊必須繳交100萬元給國庫，以及服勞務120小時，沒想到這次又涉賭遭逮。

警方調查，這間天九牌賭場藏身萬華區多時，台北市警察局初次掃蕩撲空，專案小組持續跟監蒐證，進而確認賭場位置在梧州街巷內茶室；今天凌晨3時許，專案小組前往現場埋伏，確認賭場有人進出，隨即發動突襲搜索，迅速制伏在場賭客，並在3人身上搜出K他命。

《自由時報》報導，警方現場查獲賭客64人，另外坐在旁邊沒有參與賭博的人則有5人，查扣抽頭現金新台幣11萬9900元、賭客賭資現金48萬2500元，合計60萬2400元。警方今日訊後，將賭場陳姓負責人等5人依照賭博罪送辦，另外持有毒品的白姓男子則以毒品罪另外解送。

Photo Credit: 中央社 台北市警方11日凌晨在西園路附近破獲一處天九牌大型職業賭場，逮捕賭場負責人及賭客約70人到案，賭客包含前台啤總教練閻家驊（前左）。

閻家驊涉賭，T1聯盟：不得再參與球隊職務或進入賽場

（中央社）針對台啤英熊顧問閻家驊涉賭遭警方偵辦，台灣職籃T1聯盟今天發布聲明表示，屬於個人行為，與球團賽事無關，依規定日後不可再參與聯盟、球隊相關職務，且不可進入比賽球場。

台北市警方今天在西園路附近破獲一處天九牌大型職業賭場，逮捕賭場負責人及賭客約70人到案，賭客包含前超級籃球聯賽（SBL）台啤總教練閻家驊，目前則是擔任T1聯盟台啤英熊顧問。

T1聯盟對此發布聲明表示，雖然屬於個人行為，與球團賽事無關，但深表遺憾，並重申任何與聯盟、球隊相關人員一旦涉入賭博情事，依聯盟規章規定，日後均不可再參與聯盟、球隊相關職務，且不可進入比賽球場。

T1聯盟再次表達職業運動需與賭博情事徹底切割的決心，並呼籲任何相關人員，勿以身試法。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航