《品牌行銷法律課》：從《魷魚遊戲》看品牌的商標保護，○△□圖形是否適合申請商標？
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企業推出的品牌一開始可能就像原本的魷魚遊戲一樣名不見經傳，但經過提升品質內涵與行銷力道後，也可能像《魷魚遊戲》一樣揚名立萬，鹹魚翻身，從Loser變成Winner。當企業沉浸在勝利的光環之餘，也要評估及時將品牌申請商標註冊，以擴增及掌握品牌行銷的經濟效益。
文：陳佑寰
從《魷魚遊戲》看品牌的商標保護
線上影視串流平台Netflix於2021年9月間推出原創戲劇《魷魚遊戲》(Squid Game)。該劇甫一上線隨即爆紅，不僅在Netflix收視奪冠且引發話題，劇中參賽者穿的運動服以及管理人員戴的頭盔更成為當年萬聖節流行的裝飾。Netflix旋即於同年10月間以「魷魚遊戲」與「Squid Game」向我國智慧財產局申請商標註冊，此舉有助於Netflix以「魷魚遊戲」與「Squid Game」的新品牌發展商業活動，例如以該商標銷售周邊商品，以及授權其他廠商使用其商標，屬於IP（Intellectual Property，智慧財產權）商品化的典型操作模式。
其實，將著名影劇的名稱申請註冊的案例屢見不鮮，例如漫威出品的《復仇者聯盟》（AVENGERS）電影即以「AVENGERS」申請商標註冊。
Netflix的發達之路
Netflix是線上影視串流平台，採取訂閱制收費。受到好評的《華燈初上》一劇即是在Netflix上映，不僅締造收視佳績，也成功引發「誰殺了蘇媽媽」的熱門話題，讓不少人為了看劇解謎而訂閱Netflix，展現口碑行銷的威力。
其實Netflix最早是從經營DVD租借郵寄服務起家，其行銷亮點是取消了長期以來實體租借店採取的逾期罰款機制，解決客戶的痛點，後來甚至打敗DVD租借龍頭Blockbuster。當遇上網路興起以及平台經濟的浪潮，Netflix則華麗轉身變成線上影視串流平台，除了積極取得叫好又叫座的影劇節目授權外，還自製具有市場潛力的影片，且能善用大數據與AI 科技分析並向客戶推薦符合其喜好的片單選擇。
Netflix曾提供許多具有相當吸引力的優惠措施，例如可免費試用30 天且可隨時取消訂閱、訂閱帳號可供數人共享等。傳統的電視與電影產業面臨Netflix異軍突起的威脅，也不得不模仿跟進，例如Disney推出Disney+的影視串流平台。而當線上影視串流產業不斷發展且競爭白熱化，品牌行銷就顯得更為重要。
Netflix本身就具有相當的品牌價值，觀眾對於Netflix挑選過的戲劇會有高度的期待，因此其推出的原創劇即使來自不同國家也能受到廣泛關注，如西班牙的《紙房子》與南韓的《魷魚遊戲》。Netflix也很會善用口碑行銷的手法，以《魷魚遊戲》為例，除了靠精彩的故事內容打動人心之外，更是藉由Netflix大力宣傳以及眾多觀眾口碑行銷而迅速爆紅。
劇名可以申請商標註冊嗎？
商標是保護品牌的法律手段，原則上必須申請商標註冊以獲得法律保護。商標應具備「識別性」，始能註冊為商標。所謂「識別性」就是指該商標足以識別商品或服務的來源，並與他人的商品或服務相區別，因為這是商標的主要功能。而以書籍、故事、戲劇、影片、歌曲與音樂等作品名稱申請註冊商標是否具備識別性的問題，則須個案認定，並非一定准許或駁回。
依智慧財產局制頒的「商標識別性審查基準」第4.7項說明可知：習知書籍、故事、戲劇、影片、歌曲與音樂等作品名稱，如《西遊記》、《茶花女》、《平安夜》、《貝多芬第5號交響曲》等，對消費者而言，僅是特定著作的內容，將之使用於例如錄音帶、錄影帶、書籍、玩具等商品；或是書籍、錄影帶零售、電視播送、電台廣播服務等，相關消費者容易認為其屬商品或服務內容的說明，通常不具識別性。
至於流行或廣受歡迎的書籍、影片、戲劇等作品，常隨著作的散布而廣為人知，尤其在今日商業模式的運作下，廣受歡迎的書籍、戲劇常被改編為電影，賣座的電影常發行各種周邊商品，若作品名稱經大量使用，在消費者心中產生鮮明的印象，而有指示來源的功能，則具有識別性，著作權人或得其同意之人，得以之申請商標註冊。
例如Netflix本身具有高度識別性，已經是註冊商標且是知名品牌。但《魷魚遊戲》本來並不是什麼知名品牌，它只是南韓一款兒童遊戲的名稱，如此而已。《魷魚遊戲》這齣戲劇爆紅之後，劇名的知名度席捲全球，此時若《魷魚遊戲》具有指示商品或服務來源的功能，則具有識別性，得申請商標註冊。然而《魷魚遊戲》卻也掀起一陣跟風，並引發民眾搶註商標的熱潮，彷彿戲劇裡的爭奪戰在現實生活中上演！
智慧財產局對《魷魚遊戲》申請商標註冊的看法
對於《魷魚遊戲》引發的熱潮與商標註冊議題，智慧財產局於官網發布新聞稿表示：《魷魚遊戲》創造話題也創造龐大商機，Netflix毫無疑問將會更積極運用並保護《魷魚遊戲》帶來的商業利益。根據過往的商標申請觀察，在電影、影集或電玩遊戲知名度大開後，市場很可能會湧現一波攀附的商標申請熱潮，以紅極一時的《哈利波特》、《Harry Potter》為例，他人申請商標經審查被核駁案件數高達30件。要提醒的是，如果在他人商標成為著名後，要以相同或近似的商標申請註冊，應注意避免涉及攀附或抄襲，而引發商標權爭議的困擾。
另外，貫穿全劇的圓形、三角形、正方形紅衣面具人，也是影集賣點之一。但○△□圖形是否適合申請商標？一般來說，幾何圖形通常較難引起消費者注意，不易取得註冊。通常需要經過一番巧思進行圖樣的設計，或經過申請人廣泛使用，在交易過程中已經可以指示和區別不同的商品或服務來源，才能註冊成商標。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料