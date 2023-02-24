《人為什麼要找理由？》：人們說明理由的其中一種目的，顯然是協商其社會生活

文：查爾斯．蒂利（Charles Tilly）

理由的種類

不論是政府官員、急救人員或是社區學院學生，人們向自己或他人說明理由時，不是為了追求普世真理、或前後一致而連貫的說法；他們時常採信膚淺、矛盾、不實或牽強（至少旁人看來是如此）的理由。不論人們說明理由有什麼其他目的，其中之一顯然是協商其社會生活；他們訴說的理由透露出自己以及聆聽理由者的關係。理由提供者與接收者在互相確認、協商或修復彼此之間的適當關係。

常見的理由可以歸類為以下四個類別，這些類別彼此互有重疊：

慣例（conventions）：面對疏忽、差錯、優異或好運的時候，一般所能接受的理由，例如：我的火車誤點了、終於輪到你了、她很有教養、這人就是好運等。 敘事（stories）：面對陌生現象或像是九一一災難這種特例事件時，說明其中因果關係的解釋性敘述；這類事件還可能包含：被朋友背叛、贏得大獎、畢業二十年後參觀埃及金字塔時偶遇同學等。 規範（codes）：關於法律判決、宗教懺悔或獲獎資格等行為的規定。 技術描述（technical accounts）：說明前三者的結果，例如：九一一當天遭挾持的飛機撞擊世界貿易中心後，結構工程師、皮膚科醫師、骨科醫師對八十八樓的伊蓮・德區的遭遇分別會有什麼解釋。

這四種說明理由的方式各具特點。根據提供者與接收者之間社會關係的不同，每一種理由的內容也會不一樣。每一種理由都會對社會關係施加影響，包括確認現有關係、修復關係、主張新關係或否認關係。不過這四種說明理由的形式與內容大相逕庭。每種理由都具有不可替代的功能。

慣例不會試圖提供充分的因果關係。假如我把咖啡灑到你的報紙上，一旦我開始解釋詳細原因——我昨晚睡得不好、我擔心工作不保、最近身體開始出現很難控制的顫抖，你很可能會感到不耐煩。我只要說：「喔喔！我真是笨手笨腳」就夠了，最好再主動提出幫你買一份新的報紙。（「抱歉，我被地毯絆到」也可以。）在不同社會情境下，慣例也會很不一樣。比如說，針對同樣的疏忽、差錯或好運，你給出的理由可能可以說服公車鄰座乘客，但你的另一半不一定會買單。慣例能夠主張、確認、修復或否認社會關係；因此根據當下社會關係的不同，所適用的慣例也有極大區別。

不過特例事件或陌生現象會需要不同的理由——也就是敘事。對於遭遇重大挫敗或勝利、嚴重失態、共同悲劇或半夜聽到莫名聲響的人，如果只是告訴他們「這就是人生」，恐怕滿足不了對方。他們還會試圖根據當下的情境與社會關係來尋求理由，不過現在理由的重要性提升了。同樣，結婚、離婚、父母死亡等重大人生轉折所要求的說明也比慣例更為嚴肅。一般來說，特例事件的理由會附帶些許辯護或譴責的意涵，例如：公司發給我的獎金比你多，是因為我工作更賣力、賣出更多臺電腦。從敘事之中，在理由提供者與接收者之間，敘事對兩者關係的品質、強度、韌性與得體性的暗示程度，遠超過慣例。

由於具有以下三項特點，敘事對於社會生活來說有極高重要性。首先，敘事可以重構、簡化社會過程，以便進行敘述；「X對Z做了Y」這句話就能以簡單易記的方式表達事情經過。其次，敘事包含鮮明的責任歸屬，因此可以用於道德評估：我獲得功勞、他被責備、他們對我們使壞。由於第二項特點，敘事對事實的評估極為重要，也能解釋人們對其不光彩行為的敘事為何會不斷改變。第三，敘事端視當下的關係而定，因此關係不同，敘事也不一樣；針對同一場輸掉的足球比賽，電視記者和球員彼此間的敘事並不一樣。

此外，敘事往往會精簡因果關係，其中通常只包含少數幾個行為者，他們的性格和行為卻會影響無限時空範圍中發生的所有事情。這些行為者有時包含超自然生物和神祕力量，而他們的性格和行為能夠解釋事情發生的原因，例如以巫術來解釋不幸。因此不可避免地，敘事會弱化或忽視失誤、意料之外的後果，以及間接效應、漸增效應、同步效應、回饋效應、環境效應所帶來的影響。敘事符合講故事的主流模式。事實上，關於九一一事件的初步理由多數屬於敘事的形式。

相較於敘事，規範不必承載太多解釋的負擔，只要求遵守現有的規定。（我在美國海軍服役時，我擔任一板一眼的補給出納官，負責訓練我的資深士官長艾德華・麥格羅蒂［Edward McGroarty〕常說：「沒有什麼理由，規定就是規定！」）宗教、法律和榮譽制度滿載著理由，不過這些理由描述的是哪些行為何以符合現有規範，而不是造成某個結果的確切原因。法官、牧師與評獎委員會這種第三方，尤其注重依據準則來給出理由。

我和露易絲・蒂利（Louise Tilly）之前想要複印十九世紀米蘭的一批重要而繁多的家戶記錄時，就遭遇到米蘭市政檔案主任會計師喬班（Ciampan）所提出的規範阻礙。一開始，他堅稱只有市長能授權外人使用這些記錄，藉此打發我們。後來我們動用關係，確實拿到了市長的授權書，於是我詢問喬班會計師何時可以開始架設攝影器材，用於翻拍檔案。這位小個子大步走到窗邊架子旁，取出一本大部頭的市政規範，翻開某一段表示：「檔案部門以外者，不得拍攝其內容」，他一手放在書頁上，一手舉在空中表示：「我奉公行事。」於是我們只能辛苦地抄下那些記錄。

就連規範的受害者也常只能無奈地把規範當成最終判決。大衛・派特森（David Patterson，第三章還會再次提到他）是一九八〇年代電子業蕭條大環境下的受害者。一九八〇年代前半的繁榮時期，派特森的公司將他從加州辦公室晉升到紐約都會區當部門主管。派特森一家（包含兩位青少年子女）搬到繁榮的紐約郊區時，孩子們適應得很辛苦。一九八〇年代中後期，景氣猛然下滑，公司收掉紐約部門，發給派特森四週的資遣費後，就解雇了他。後來他也找不到其他主管職位的工作。

儘管如此，對於自己的窘境，他只是向凱特琳・紐曼（Katherine Newman）提出一個規範理由：「政策就是政策，常規就是常規，這就是我們行事的方式，你在大企業環境中就會懂。這不會讓你比較好受，也不能緩和什麼痛苦，不過這就是我們的行事方式，你只能接受……否則你在這個環境中生存不下去……如果我回到職場，我還是會採取同樣的作法，也預期同樣的事情會再次發生在我身上」。當然，我們大家都曾咒罵過這些愚蠢規定，不過對於奉公守法的人來說，規範帶有必然、甚至是神聖的地位。