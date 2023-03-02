《我可能錯了》：我一天只吃一餐，但血液裡流淌著八到十瓶百事可樂

文：比約恩．納提科．林德布勞（Björn Natthiko Lindeblad）、卡洛琳．班克勒（Caroline Bankler）、納維德．莫迪里（Navid Modiri）

一個隱士能喝下多少百事可樂？

我在泰國的第七年，也是在那裡的最後一年，過著隱士的生活。爸爸和媽媽像往年一樣在二月份來看我，我們一同前往泰國中部的尖竹汶府，他們陪我在一個國家公園爬山。步行二十分鐘後，我們抵達我在接下來十二個月的居處——叢林中一間破舊、半傾頹、會漏水的竹棚屋。室內空間不到兩坪，天花板很低，我根本無法站直。它在最近的雨季中，也飽受摧殘。爸爸面露憂色，但秉持開明態度的他，什麼也沒說。

那天下午，我們回到雙親下榻的旅館房間。我享受著兩年來第一次洗熱水澡的每一刻，然後就是回自己新居過第一晚的時候了。一陣暴風雨才剛橫掃泰國，就在我離開之前，旅館還停電。當我到達山腳下的叢林區時，天色幾乎完全黑了。當時下著滂沱大雨，我的手電筒不知道什麼原因故障了。我聽見自己周圍的風狂掃樹冠的聲音，不時還有大的枯枝掉落地上的撞擊聲。我也意識到，地上一定有蛇，牠們和我一樣受到驚嚇。所以我清了清嗓子，一步一步沿著幾乎快看不到的叢林小路往前走，一路大聲唱誦著佛陀傳授的驅蛇經文。

這段我們白天才走二十分鐘的路程，這時我走了將近一小時，但最後還是安然抵達小棚屋。我全身濕透，而且有多處劃傷。我的心情既興奮又平靜。點燃了佛像旁的蠟燭，我就開始跪拜。

在隱居六個月後，我住的國家公園下方的村子裡，有個男子過世。我和他相識，是在我每個月一、兩次到村裡用餐時。我會試著用蹩腳的泰語和他分享自己對佛教的理解，我們就這樣開始了解與喜歡彼此。這個村民後來在遺囑中指定了一筆巨款，要幫我翻新隱居處。他最後的願望之一就是，讓來訪的比丘與比丘尼可以住在好一點的棚屋。他的捐贈讓我非常開心。我希望，這甚至能讓他歡喜。

對於翻新棚屋的設計，我可以全權作主。最奢侈的部分就是防蚊紗窗、屋內的高度足以讓人站立，以及外面的屋簷下有可以走十步路的空間，能用來行禪。

在泰國森林修行派中，僧人每個月剃頭兩次——在滿月及新月時各一次。大多數時候僧人之間會互相剃頭，但在隱士生活中，我當然就得自己來。好在爸爸和媽媽才剛送我一只帶掛鉤的盥洗用品包，所以我常常將它懸掛在溪澗上方的樹枝上，然後再用魔鬼氈將小鏡子固定在展開來的盥洗用品包上。我會蹲在小溪邊，在頭皮塗上泡沫，然後取出剃刀理頭髮。

趁這個機會，我會花比平常更長的時間看鏡中的自己。和往常一樣，距離上次照鏡子已經兩星期，我用挑剔的眼光審視自己的臉。我從來不喜歡雙頰與鼻子上的粗大毛孔，也不愛皮膚上凹凸不平的痘疤，仍然留有困擾我的青春痘痕跡；我好希望擁有更平整光滑的肌膚，就像泰國人一樣。還有鼻子——鼻尖的彎曲，不是有點可笑嗎？

你可以看到，我在這段時期有很多時間，而且有時間和自己的念頭共處。當我坐在那裡挑剔地審視臉的時候，內心深處也有個聲音悄悄說話了：「奇怪……我覺得自己比外表看起來的更動人呀。」是啊，內在美。七年來，我過著在道德上無可指責的生活，連一隻螞蟻都不會故意去傷害。我沒有說過或做過任何讓自己良心不安的事。藉著冥想，我成為一個更能活在當下的人。我也努力加強許多人類的美麗特質：慷慨、同理心、耐心、慈悲。我的內心變得更美了。

在我小棚屋所在的山腳下，有個小村莊，它只有一條街。每天化緣時給我食物的村民當然都成了我的朋友。過了一段時間後，我們之間開始上演一種很奇妙的推拉互動：他們試著想弄清楚我喜歡吃什麼，而我是努力想成為隨和的森林僧人，不表達任何偏好：「Alai godai——什麼都好！」我只用自己漸漸愛上的那種獨特泰語腔調如此回答。

用餐完畢以後，我就到小棚屋附近的潟湖清洗化緣的缽，也拿剩菜剩飯餵魚。在那裡游泳一陣子之後，我會藉小瀑布來按摩背部，也任由小魚啃咬腳與腿上的角質死皮。

這大概是我一生中最快樂的一年。至今，我還沒完全明白原因何在。也許真如我的導師阿姜．賈亞薩羅在那年寄給我的明信片上所寫的那樣：

在我看來，更美好的幸福形式，其特質在於「無」，而不是「有」。

日子飛快過去，轉眼間就滿一年了。我心裡有個決定漸漸成形。回歐洲的時機到了，七年來我頭一次要回去。我聽說英格蘭南部有間寺院也屬於泰國森林修行派。那裡有一名非常有智慧的導師——還有比丘尼！除此之外，我一直是有點迷戀英國事物的人，所以選擇英格蘭感覺也很理所當然。況且，縮短與家人的距離也沒壞處。

一年的隱士生活結束的時候，我決定來一趟最後的朝聖之行，再返回歐洲。這感覺像是為我在泰國的時光畫下美好又有意義的句點。因此，我徒步走了五百公里回到自己最初落腳的那間寺院，藉此表達對過去一切經歷的感謝，也是我送給導師的一份禮物。

這趟徒步之行有點挑戰性。五百公里的路，我得背著自己所有的東西，腳上套著塑膠涼鞋，而且身無分文。我只能指望沿途可以遇到善心人。

我並沒有像大家想的那樣，走過茂密的森林與美麗的叢林。即使是在泰國，大多數的森林也都遭砍伐了。許多保留下來的森林都只有單一樹種，這讓我找路很困難，因此多半是沿著公路行走。通常，一天當中會有十幾輛車停下來，我們之間典型的對話大致上像這樣：