2023/02/20,
職場

當裁員風暴來襲：公司像是客運船舶，我們不會把船當作自己的家

當裁員風暴來襲：公司像是客運船舶，我們不會把船當作自己的家
Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

我們想讓你知道的是

裁員風暴來襲，就像天災一樣，離開或留下或許全都憑運氣。無論本來是位居多高的職位或是多資深的員工，最終都只是企業財報帳面上被節省的成本。在企業大舉招募時，員工就是人才，當企業開始裁員時，本來的人才就變成可以隨時縮減的資源。

文：公關人生相談室

近幾個月來科技業裁員新聞不斷，根據媒體報導，截至目前為止美國已有26萬科技業從業人員被裁員，而這26萬名員工背後的家庭更是難以計數。有移民家庭才剛買了新房子或是孩子才剛進入新學校正準備展開新生活，現在卻得擔心是否能繼續留在美國。

當裁員風暴來襲，就像是天災一樣，離開或留下或許全都憑運氣。無論本來是位居多高的職位或是多資深的員工，最終都只是企業財報帳面上被節省的成本。在企業大舉招募時，員工就是人才， HR就是人才招募專家；然而，當企業開始裁員時，本來的人才似乎就變成可以隨時縮減或是調整的資源，只能重新釋放到市場上待價而沽。

當組織調整的消息傳出，無論是誰，都只能做好最壞打算與最好準備。即便已是高階主管，也跟團隊成員都在同一條船上。或許公司這艘船更像是客運船舶，在企業的不同營運階段停靠港口，有人下船也有另一批人上船。我們不會把船當作自己的家，因為船只是帶著我們航向目的地的載具，重要的或許是我們在船上一路看過的風景與相處過的人，以及離開下船之後那個視野不再一樣的自己。

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Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

在LinkedIn上看了許多被裁員影響的專業人士發文，有的人分享對於曾經經歷過一切的感謝，也讓大家知道自己又重新回到市場，是可以運用的資源；而被留下的人，也有許多從事人資相關工作的人發文聲援，願意幫忙引介手邊的工作機會或成為推薦人。

在許久之前還被視為不能說的秘密的裁員或是資遣，在企業每年都進行或大或小組織調整的狀況下，彷彿像是每年必定流行的流感一樣成為日常。但每一次的調整，其實對於當中的專業工作者來說，都是人生的重新軸轉與再定錨；每一艘脫離母船的子船，都必須要再度對焦自己的航行方向，繼續前行。

船上的水手，或許也不止被影響的專業工作者，更包括他們的家人與重要他人，每一個人的人生方向，或多或少都因此受到了影響。而最難解的問題或許是——為什麼是我？為什麼是現在？而被留下的人，或許也懷抱著惴惴不安的心，想著是何時輪到我？

在人生和職涯航向下一個港灣時，無論是在母船還是子船上的我們，或許都可以適時地關照著身邊一起航行的人。無論是不是曾經在同艘船上，每個裁員新聞上出現的數字，都很有可能是我們曾經一起並肩工作的夥伴，也是其他人的重要他人。

如果，我們都可以釋出與分享自己擁有的資源，無論是資訊、工作機會或甚至只是一聲支持與鼓勵。或許我們仍舊可以在驚濤駭浪中，對於人性仍抱持著確信，也能成為彼此在航向下個目的地前，可以安心短暫停靠的港灣。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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