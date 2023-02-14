印度26歲宗教大師「展現神跡」引發媒體爭相報導，魔術師和讀心術專家發出質疑

Photo Credit: FB/BageshwarDhamSarkarOfficial / BBC News 迪仁達拉．克里希那．沙斯特里在社交媒體上有百萬計的追隨者

印度是個宗教大師遍地的國家，但在過去幾周當中一個的新出現的「宗教大師」成了媒體報導的頭條。

迪仁達拉．克里希那．沙斯特里（Dhirendra Krishna Shastri）的信徒聲稱他擁有神聖的力量，能夠治癒病人，能為鬼魂附體的人驅邪，並在生意和財務問題上為人提供幫助。

這位在印度中央邦（Madhya Pradesh）巴蓋什沃爾達莫廟（Bageshwar Dham）的主要教士今（2023）年26歲，他也被稱作巴蓋什沃爾達莫的薩卡爾（Bageshwar Dham Sarkar）

沙斯特里著裝顏色鮮艷，帶著一頂類似馬哈拉施特拉邦邦（18世紀的佩什瓦統治者）的帽子在電視和媒體中引起轟動。他的追隨者當中有政府部長和政界人士。

最近幾周，印度的印地語新聞頻道對這位大師所謂的神力，做了數百小時的報導。他的言論還涉及了一些有爭議話題，諸如宗教皈依，和跨宗教婚姻，媒體記者將這些發言當作「突發消息」報導。

沙斯特里在社交媒體上的追隨者已經迅速增加到了750萬，臉書上有340萬名追隨者，YouTube上有390萬訂戶，圖片分享網站Instagram上有30萬名追隨者，推特上的關注者有7萬2000 個。他最受歡迎的影片，被觀看次數在300萬到1000萬之間。

沙斯特里在一月份開始受到全國輿論關注，當時印度一個著名的理性主義者，對這位的大師所謂治癒病痛以及能夠洞察人心的神力發出了質疑。

什亞姆．瑪納夫（Shyam Manav）透過他自己的組織「消滅迷信的團體印度盲信撲滅委員會」（Maharashtra Andhashraddha Nirmoolan Samiti）破除迷信，他拿出300萬盧比（3萬6500美元）說，如果沙斯特里能讀懂由他挑選出的10個人的內心想法，就可以得到這些錢。

當時沙斯特里在馬哈拉施特拉邦的第三大城市那格浦爾（Nagpur）逗留活動，而什亞姆．瑪納夫的機構也設在馬哈拉施特拉邦。因此什亞姆．瑪納夫發出了上述挑戰。

沙斯特里離開了那個城市，沒有對他的挑戰做出回應，有人說他逃走了。

Photo Credit: FB/BageshwarDhamSarkarOfficial / BBC News 印度的聯邦部長尼丁．加德卡裡（Nitin Gadkari）和許多有影響的政界人士都拜訪過沙斯特里

從那以後，沙斯特里接受了許多電視採訪，在採訪中他否認自己逃走，而是說他願意接受什亞姆．瑪納夫的挑戰，但是不是在馬哈拉施特拉邦接受挑戰。他建議把臨近的恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）作為中立地點，在那裡接受挑戰。

但是瑪納夫說，既然大師是在馬哈拉施特拉邦聲稱自己有超自然能力，他就應該在那裡證明自己。

這個爭議開始以來，一些報導說瑪納夫已經收到死亡威脅，警察已經加強了對他的保護。幾天前沙斯特里也向警方遞交了投訴，說自己也在電話中收到死亡威脅。

這個爭議以及不間斷的媒體報導，已經增加了這位大師的知名度和受歡迎程度。有一個主流媒體的記者下跪在他腳下，支持他有手到病除和洞察人心的能力。

在巴蓋什沃爾達莫廟放在網站YouTube的一段影片裡面，沙斯特里對大量公眾講話。在一次集會上他宣稱「有40萬人在場」。

在講壇和電視螢幕上，這位大師表現得充滿活力，他在講話頓句時會擊掌做強調，他會發出咯咯的笑聲，好像聽到了笑話那樣。有時候他在座位上也動來動去，手指攝影機鏡頭，自言自語，或用不同的聲音說話。

在一次聚會上他召喚「一個名為穆科什的男子」，那個在人群中的人「穿著一件坎肩，沒有穿襯衣」。

Photo Credit: FB/SUHANISHAH / BBC News 魔術師和讀心術者蘇哈尼，對沙斯特里的神奇能力發出質疑

當這名男子走上台的時候，沙斯特里在還沒有同他交談的情況下，就在一張紙上寫下了穆科什和他家人所患的疾病。穆科什聽到他的疾病被從那張紙上讀出來的時候，他說完全凖確。

在另外一次活動中，這位大師為一個孩子患癲癇的母親在紙上寫了一些經文。他告訴她「每天誦讀這些經文，這會幫助你兒子，也會解決你的財務困難。」

這種活動讓沙斯特里獲得了「奇蹟創造者」的聲譽，他的追隨者說「他有第三隻眼，能看到你的內心，思想和靈魂」。

但是批評者說他在搞巫術，傳播迷信，而且通過廉價的戲法欺騙那些容易上當受騙的民眾。

魔術師和讀心術專家最近透過好幾天的活動，展示了他們能做同樣的「奇蹟」，並說那不過是一種藝術，而不是神跡。

蘇哈尼．沙赫（Suhani Shah）是個讀心術專家，她在一個新聞頻道上說，「他所做的就是讀心術。你不能稱其為奇蹟。那只是一種能透過學習掌握的藝術形式，一種技巧。如果誰告訴你說那是奇蹟，那麼他就是在傳播迷信，散佈謊言。」

沙斯特里說他「被人污蔑為散佈迷信」，他並沒有說自己能解決「所有問題」。

即使一些顯赫的印度教領袖也對他的超能力發出質疑，一個宗教領袖說如果沙斯特里真的能展示奇蹟，那麼他一定能修好受損的房屋，因為喜馬拉雅山麓的小鎮喬斯希馬特（Joshimath）的房屋因為地層下陷，許多房子都出現了裂縫。

Photo Credit: FB/BageshwarDhamSarkarOfficial / BBC News 沙斯特里經常出現在印地語的新聞頻道中出現。

沙斯特里還捲入了一些政治爭議，即反少數群體言論，呼籲印度成為一個印度教民族。

去年他被指責仍然實行種姓制度認為「賤民」人群污穢不可觸碰的做法，因為之前的一個影片顯示，他對一名男子說「不要碰我……你屬於不可觸碰的階層」。那段影片廣為流傳。

不過他在許多右翼印度教領袖當中獲得很多支持，那些人說沙斯特里之所以受到責難，是因為他反對改變印度教徒的信仰。