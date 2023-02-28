《鄰居的植物諮商室》：以前我很看不慣讓植物受苦的植物園，後來才知道自己目光短淺

文：申惠雨（신혜우）

想告訴剛開始喜歡植物的你

我在植物諮商室常常被問到關於學習植物知識的問題。

「應該要看哪本植物圖鑑？」

「有什麼方法可以快速找到植物的名稱？」

「該如何自學植物的知識？」

「如果對植物有什麼好奇的事，應該問誰比較好？」

「想去植物園看看，可以推薦一下哪裡比較好嗎？」

如果是不僅僅會觀賞植物，還想學習相關知識的人問我問題，那麼我無論如何都想幫助他們。因為他們開始真正愛上植物了。被詢問的時候，我會先反問：「確切來說，你想了解到多深入？」「你想學習哪方面的植物知識？」

以前被問到學習植物知識的相關問題，我總是想提供正規的學問。但是現在仔細想想，大家來找我並不是想成為植物學家，真不知道我以前為什麼會給出那種迂腐的回答？現在被問到這種問題的話，我會試著了解諮商者想知道得多深入、想往哪方面發展，並告訴他們怎麼做會更喜愛植物。

推薦植物圖鑑的時候，我不一定會推薦專業書籍，也不會推薦介紹所有植物的書。如果不了解植物的話，厚重枯燥的圖鑑反而會造成反效果。我會根據季節或是花的顏色推薦輕薄的書。從前我重視的是以植物學來說怎樣才是正確的、內容是不是有系統的、是哪個專家寫的等等，但是開了植物諮商室之後，我發現這些都沒有必要，更重要的是讓諮商者不會覺得無聊，可不能讓任何人因為我的緣故就遠離植物啊。

當有人要我推薦植物園或林園的時候也是一樣。以前我很看不慣讓植物受苦的植物園，以展覽為主的植物園都是那樣。那類植物園會在不同的季節、不同的活動種植植物又移除。過節日的時候種滿花，等節日一結束就又拔除改種別的花，或是在樹上掛裝飾或燈泡，弄得很華麗。不顧植物的習性填滿造型物，也讓我很不舒服。在那些以展覽為主的植物園之中，沒有一個員工是植物學家，也沒有人會透過實驗或研究發表論文。雖然植物園會和研究所或植物學家合作產出論文，但他們並非主導者。

我向來不喜歡以展覽為主的植物園，但是去過美國的園藝展覽庭園之後，我才知道會有這種想法或許是因為自己目光短淺。美國的長木花園是具代表性的園藝展覽庭園。在美國念研究所的時候，資深研究員有點興奮地邀我去長木花園過聖誕節。又說長木花園是某個知名人士打造的名勝景點，非常成功，每年都有無數訪客造訪。

他正在協助長木花園研究某一個專題，所以邀我一起去做實驗，順便欣賞花園。

聖誕節在美國是重要節日，所以長木花園裝飾得比任何時候都還要輝煌燦爛。夜晚會打開流淌出音樂的噴泉，五顏六色的燈泡纏繞著樹木閃爍。植物園裡有很多人，大家都笑臉盈盈，我們也不知不覺在人群中一起笑著拍照。當時我便感覺到自己需要對植物的學習擁有更寬闊、更舒服的眼界。如果來植物園可以跟植物變得親近，開心地帶著對植物的好感回家的話，那沒有理由不推薦這樣的植物園。

諮商師：從農業大學畢業的人，大部分都會決定往農業方面發展嗎？

諮商者：不一定。像是我就會思考：「我想要如何跟植物一起生活下去？」我覺得只要能跟植物一起做些什麼事就可以了。我想要仔細去尋找，所以比起紙上談兵，各種事情都嘗試看看不是更好嗎？目前我正在探索。

諮商師：最近我參加了某個電視節目的錄影，遇見了照顧庭院或森林的人，而我是一直待在學問圈子的新手植物學家。那些人已經跟植物親近很久了，卻沒有人跟植物學有關。雖然都是熱愛植物的人，但是和我不同的是，他們一直待在大自然之中。我見到他們的時候非常驚訝。雖然我在採集植物的過程中見過各種菇類，但當時我還是第一次採到香菇，甚至產生「我是不是白學了？」的想法。他們是用大自然的語言在說話，而我是以學問的語言在說話，但是當我們說出一樣的話時，我還是覺得很神奇。回家之後，我有點放下了只將植物當作一門學問來看待的心態，想要試著透過就在身邊的現實生活去感受植物。所以我第一次嘗試做了醃漬五味子，想要試著體驗自然地融入大自然的感覺。而你似乎和我相反。

諮商者：對，我本來想務農！但是務農久了，我變得更想學習和了解植物。養植物的時候不是會有某種驚奇的感受嗎？我很好奇自己為什麼會有那種感覺，也想知道這個植物為什麼長這樣、跟那個植物不同但為什麼會是同個群體等等。

諮商師：看來你是想學習知識。現在我應該前往大自然的世界，而你應該踏入學問的世界了呢。

諮商者：好像是這樣。（笑）

我擁有過融入大自然之中，慢慢了解植物的時光。不用刻意也能自然而然地沉浸在大自然之中。在植物諮商室聊天分享，令我想起自從研究和投身學問以來，早已遺忘的、熱愛植物的童年回憶。

八歲左右的我喜歡來回走在田埂上，小小年紀就拿著籃子和小水果刀坐在田埂上挖艾草。有一次，我鼓起勇氣跑到遠處看不見我家的田埂。我挖艾草的時候從來沒有遇過其他人，但那天是我第一次碰到了別人。有好幾個阿姨為了在菜市場賣艾草，全副武裝地來到這裡。難怪那裡的艾草無敵多。阿姨們很擔心我一個小孩子獨自待在田埂，另一方面又覺得很神奇，半開玩笑地說：「小朋友，這裡是我們掙錢的地方耶？」

當時我不喜歡味道和香氣強烈的艾草，但還是很努力地挖掘。春天冒出的柔軟艾草觸感很棒，我俐落地把綠色新芽和老根之間的部位切掉，那感覺也很好。挖了艾草回家，母親就會煮艾草湯給全家喝，真的好神奇。偶爾我也會一起挖鄰居告訴我的不知其名的新芽回家，母親高興地說涼拌來吃會有小黃瓜的香味。田埂上的地錢草、阿拉伯婆婆納、寶蓋草、木賊（孢子囊穗）等等在春暉下綻放，有時候我也會一直觀察那些植物，最後帶著空籃子回家。那是我純粹地喜歡跟植物在一起的時節。