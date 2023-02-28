《鄰居的植物諮商室》：以前我很看不慣讓植物受苦的植物園，後來才知道自己目光短淺
我們想讓你知道的是
韓國知名「植物諮商師」申惠雨，是英國皇家園藝協會史上唯一連獲四面金牌的畫家，也是一位植物研究學者。她在自家社區開起了「鄰居的植物諮商室」，歡迎任何想聊聊植物，或者根本不懂植物、也沒種植物的人，走進來暢聊任何事。每次「諮商」約一小時，結束前，她還會邀請諮商者一起近距離觀察植物。
文：申惠雨（신혜우）
想告訴剛開始喜歡植物的你
我在植物諮商室常常被問到關於學習植物知識的問題。
「應該要看哪本植物圖鑑？」
「有什麼方法可以快速找到植物的名稱？」
「該如何自學植物的知識？」
「如果對植物有什麼好奇的事，應該問誰比較好？」
「想去植物園看看，可以推薦一下哪裡比較好嗎？」
如果是不僅僅會觀賞植物，還想學習相關知識的人問我問題，那麼我無論如何都想幫助他們。因為他們開始真正愛上植物了。被詢問的時候，我會先反問：「確切來說，你想了解到多深入？」「你想學習哪方面的植物知識？」
以前被問到學習植物知識的相關問題，我總是想提供正規的學問。但是現在仔細想想，大家來找我並不是想成為植物學家，真不知道我以前為什麼會給出那種迂腐的回答？現在被問到這種問題的話，我會試著了解諮商者想知道得多深入、想往哪方面發展，並告訴他們怎麼做會更喜愛植物。
推薦植物圖鑑的時候，我不一定會推薦專業書籍，也不會推薦介紹所有植物的書。如果不了解植物的話，厚重枯燥的圖鑑反而會造成反效果。我會根據季節或是花的顏色推薦輕薄的書。從前我重視的是以植物學來說怎樣才是正確的、內容是不是有系統的、是哪個專家寫的等等，但是開了植物諮商室之後，我發現這些都沒有必要，更重要的是讓諮商者不會覺得無聊，可不能讓任何人因為我的緣故就遠離植物啊。
當有人要我推薦植物園或林園的時候也是一樣。以前我很看不慣讓植物受苦的植物園，以展覽為主的植物園都是那樣。那類植物園會在不同的季節、不同的活動種植植物又移除。過節日的時候種滿花，等節日一結束就又拔除改種別的花，或是在樹上掛裝飾或燈泡，弄得很華麗。不顧植物的習性填滿造型物，也讓我很不舒服。在那些以展覽為主的植物園之中，沒有一個員工是植物學家，也沒有人會透過實驗或研究發表論文。雖然植物園會和研究所或植物學家合作產出論文，但他們並非主導者。
我向來不喜歡以展覽為主的植物園，但是去過美國的園藝展覽庭園之後，我才知道會有這種想法或許是因為自己目光短淺。美國的長木花園是具代表性的園藝展覽庭園。在美國念研究所的時候，資深研究員有點興奮地邀我去長木花園過聖誕節。又說長木花園是某個知名人士打造的名勝景點，非常成功，每年都有無數訪客造訪。
他正在協助長木花園研究某一個專題，所以邀我一起去做實驗，順便欣賞花園。
聖誕節在美國是重要節日，所以長木花園裝飾得比任何時候都還要輝煌燦爛。夜晚會打開流淌出音樂的噴泉，五顏六色的燈泡纏繞著樹木閃爍。植物園裡有很多人，大家都笑臉盈盈，我們也不知不覺在人群中一起笑著拍照。當時我便感覺到自己需要對植物的學習擁有更寬闊、更舒服的眼界。如果來植物園可以跟植物變得親近，開心地帶著對植物的好感回家的話，那沒有理由不推薦這樣的植物園。
諮商師：從農業大學畢業的人，大部分都會決定往農業方面發展嗎？
諮商者：不一定。像是我就會思考：「我想要如何跟植物一起生活下去？」我覺得只要能跟植物一起做些什麼事就可以了。我想要仔細去尋找，所以比起紙上談兵，各種事情都嘗試看看不是更好嗎？目前我正在探索。
諮商師：最近我參加了某個電視節目的錄影，遇見了照顧庭院或森林的人，而我是一直待在學問圈子的新手植物學家。那些人已經跟植物親近很久了，卻沒有人跟植物學有關。雖然都是熱愛植物的人，但是和我不同的是，他們一直待在大自然之中。我見到他們的時候非常驚訝。雖然我在採集植物的過程中見過各種菇類，但當時我還是第一次採到香菇，甚至產生「我是不是白學了？」的想法。他們是用大自然的語言在說話，而我是以學問的語言在說話，但是當我們說出一樣的話時，我還是覺得很神奇。回家之後，我有點放下了只將植物當作一門學問來看待的心態，想要試著透過就在身邊的現實生活去感受植物。所以我第一次嘗試做了醃漬五味子，想要試著體驗自然地融入大自然的感覺。而你似乎和我相反。
諮商者：對，我本來想務農！但是務農久了，我變得更想學習和了解植物。養植物的時候不是會有某種驚奇的感受嗎？我很好奇自己為什麼會有那種感覺，也想知道這個植物為什麼長這樣、跟那個植物不同但為什麼會是同個群體等等。
諮商師：看來你是想學習知識。現在我應該前往大自然的世界，而你應該踏入學問的世界了呢。
諮商者：好像是這樣。（笑）
我擁有過融入大自然之中，慢慢了解植物的時光。不用刻意也能自然而然地沉浸在大自然之中。在植物諮商室聊天分享，令我想起自從研究和投身學問以來，早已遺忘的、熱愛植物的童年回憶。
八歲左右的我喜歡來回走在田埂上，小小年紀就拿著籃子和小水果刀坐在田埂上挖艾草。有一次，我鼓起勇氣跑到遠處看不見我家的田埂。我挖艾草的時候從來沒有遇過其他人，但那天是我第一次碰到了別人。有好幾個阿姨為了在菜市場賣艾草，全副武裝地來到這裡。難怪那裡的艾草無敵多。阿姨們很擔心我一個小孩子獨自待在田埂，另一方面又覺得很神奇，半開玩笑地說：「小朋友，這裡是我們掙錢的地方耶？」
當時我不喜歡味道和香氣強烈的艾草，但還是很努力地挖掘。春天冒出的柔軟艾草觸感很棒，我俐落地把綠色新芽和老根之間的部位切掉，那感覺也很好。挖了艾草回家，母親就會煮艾草湯給全家喝，真的好神奇。偶爾我也會一起挖鄰居告訴我的不知其名的新芽回家，母親高興地說涼拌來吃會有小黃瓜的香味。田埂上的地錢草、阿拉伯婆婆納、寶蓋草、木賊（孢子囊穗）等等在春暉下綻放，有時候我也會一直觀察那些植物，最後帶著空籃子回家。那是我純粹地喜歡跟植物在一起的時節。
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep5：想要闖出夢想自由人生？專家教你活用資金貸款，填滿創業藍圖的關鍵空白！
我們想讓你知道的是
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人抱持著信念與堅持投入其中，本集節目邀請到銀行專家林政澤與創業家蕭上農，和大家分享關於創業籌資與資金管理的實用建議。
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「創業這條路」，同步於官方YouTube和Podcast播出。節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家林政澤，以及不太會料理卻創立食譜網站「愛料理」與科技媒體「INSIDE」的創辦人蕭上農（fOx），一起聊聊創業路上資金與風險控管的大小事。
資金、風險與管理：創業路上永遠的課題
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人懷揣著創業闖蕩的浪漫想像。根據Yes123 2022年9月的《疫情年創業夢想調查》，臺灣創業失敗率高達75%，但想創業的年輕人比例仍高達96%，雖然最終僅有其中約三分之一付諸行動，但仍不免讓人感到好奇，究竟是怎樣的契機，讓他們義無反顧地投入其中？
節目中，身兼「愛料理」與「INSIDE」創辦人的fOx，大方分享他創業的起心動念其實源於對市場脈動的敏銳觀察。「過去20年我都在網路、遊戲產業裡面服務，那時候看到facebook、mobile等網路趨勢崛起，就覺得應該離開去創業，試試這波紅利究竟可以做到什麼程度。」fOx說，「嘗試接案一陣子後，就覺得還是想做個『屬於自己的東西』，才選擇致敬日本已有成熟商業模式的食譜主題，創立『愛料理』這個品牌，然後一直做到現在。」
談到創業過程最大的學習，除了與人為善的處事態度，fOx也強調持續耕耘、多方嘗試的重要性，「因為成功有時的確需要天時地利人和，同一件事情，可能因為執行的時間點不同、搭配的載體媒介不同，而有截然不同的結果」。
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人是英雄，錢是膽：創業資金的籌措與管理
當然，創業除了題目、技術與敢於嘗試的勇氣之外，現實層面的資金問題往往是考驗創業者的第一個關卡。回想草創時的財務經驗，fOx認為資金與財務管理絕對是創業必修的課題，因為在創業過程的不同時間點，創業者需要面對如籌募草創時期的啟動資金、維持公司營運時12-18個月的現金流等不同的財務問題。
不過，當你下定決心投入創業後，就會發現相較於公司營運時的現金流掌控，籌措啟動資金並不如想像中困難。這是因為我們周遭就有許多資源，例如政府會開放計劃資源，提供給有創業意向的年輕朋友們、或是利用銀行貸款等。節目中，來賓政澤也針對個人型事業或副業的中小型創業時，可能接觸到的資金方案進行優勢分析：
- 自籌資金
創業者除了自身存款或穩定收入來源之外，還可能向家人、朋友、信任者（Family、Friend、Fool，3F）籌募款項，此類籌募款項多寡與個人因素（交情深淺、存款多寡）相關，因人而異。
- 政府補助貸款
政府因應政策／社會發展需求，針對特定產業別或人口族群提供補助專案，此類補助可依性質分為「貸款補助」及「資金補助」。貸款補助多半會有利息補貼，對於中小型創業者而言算滿實惠的選擇之一，而資金補助多半直接補助特定金額。政府補助專案申請需確認是否符合資格，辦理流程較複雜，整體會較耗費時間，適合運營穩定、非急迫資金需求的創業者。
- 金融機構貸款
金融機構的貸款可依是否有擔保品分為兩種類別，需要擔保品就如同常見的「房貸」、「保單貸款」等；而不需要擔保品則是「信用貸款」。信用貸款也可依撥款方式分為一次性全額撥付的分期型、或先申請取得貸款額度，後續依個人需求彈性撥款使用的「循環型」，創業者可依個案需求選擇適合的信貸類型。
- 群眾募資
透過募資平台推出方案，直接與消費者進行募資，但群眾募資因為其與群眾直接接觸的特性，讓它有點像是產品雛形的行銷管道、更類似測試市場性的工具。
其中，較特別的是由國泰世華銀行推出的「先核定額度，後彈性撥款」的彈力貸方案，它更類似於一種「訂閱制」的信貸服務，與傳統一次撥付的信用貸款非常不同。「彈力貸2.0全稱為『彈力貸本息攤』，本息攤的意思是每期、每月按比例償還本金（本金利息均攤）」政澤解釋道，「在契約期間內，使用者能彈性地動用和還款，有撥款、有跨日才開始計算利息。妥善運用的話，不只能減少利息支出、還能降低還款壓力，非常適合有資金規劃、但發生臨時性的資金調動需求的創業者。」
談到貸款，主持人芷娟也非常好奇，創業者申請貸款會不會很麻煩？有沒有哪些要注意的地方？政澤坦言，信用貸款既然沒有擔保品，那銀行就會回到「個人」的信用狀況與償債能力進行評估，對此有興趣的讀者可以參考上一集的內容，更認識信用貸款產品的概念。
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找到自己的路，活出理想人生
「如果可以再一次，你還會創業嗎？」面對主持人犀利提問，fOx毫不猶豫地給出肯定答案。因為創業的迷人之處正在於執著自己相信的事物，持續不斷朝目標前進的過程，儘管路途中發現不足的地方，也要透過學習、尋找夥伴一一克服，最終看見idea落地生根，才能感受成就的喜悅。「我覺得創業是一件不錯的事情，」fOx也給每位想創業的聽眾一個誠懇的建議，「但要請大家記得，創業有失敗的、而且要長期努力的部分，這是需要被記住的。」
人生的每個選擇都伴隨著風險，本集節目談的「創業」更是許多人難以抉擇的一大命題，但是如今網路、媒體日漸興盛，人們有越來越多元的方式拓展除了工作本業以外的可能性，資金問題也可以透過如國泰世華銀行彈力貸這樣的貸款商品得到幫助，此時，重點必然回歸每個人的根本──你想要的、需要的是什麼？只要正確的釐清內心的想法，評估風險、善用工具、持續努力，不論是創業、斜槓還是兼職，人人都有實現夢想的機會！
警語：貸款額度最高300萬，貸款利率1.88%起，帳管費最高為新臺幣9,000元(視專案享有不同限時優惠，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準) 。貸款利率之基準日為112年1月3日，係依本行牌告知定儲利率指數季變動或月變動等試算而得，每季或每月依市場行情變動，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準。
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🎁抽獎辦法
即日起至 4 月 5 日止 ，完成以下兩步驟：
1. 觀看《請支援理財》Ep.5 節目
2. 填寫下方【節目滿意度調查】問卷
🎁獎品
✔️500 元電子即享券（適用超商、百貨、餐飲、線上購物等超過40個品牌）
📢活動時間
-活動截止：2023 年 4 月 5 日 23 時 59 分
-獎品寄出：2023 年 5 月 19 日前（將寄送領獎網址至中獎者電子郵件信箱）
⚠️需完整填寫問卷並送出⚠️
趕快邀請更多朋友一起觀賞《請支援理財》系列節目吧！