回顧佛牙舍利真偽之辯：我斷然不能同意星雲法師「反智論」的信仰至上主張
我們想讓你知道的是
本來，佛牙的真假，是可以爭論的，對與錯要看證據和邏輯的說服力，並非自己認為對就是對。星雲本人原是老到的宗教師，平時很能應付這種場面的，不知為什麼？一聽到我質疑他迎的是假佛牙，先是要我再舉證據，後來居然發怒起來，對來訪媒體記者，一再提及「壞學者」 、「壞心腸」，才會懷疑佛牙是假的。
文：江燦騰
關於佛牙舍利真偽之辯：內幕、證據與方法學
星雲法師在今（2023）年2月5日過世了，活九十七歲，是台灣僧人中僅次於印順法師的第二高壽者。其實兩者都是晚年病魔纏身，若非得力於台灣醫療體系的先進，得以如此二者僥倖逃過提早死亡，否則是活不到如此高壽的。
但本文所要的解說重點，其實是想再次回顧星雲法師利用假佛牙蓋超大型「佛陀紀念館」的背後歷史爭議，讓當代狂熱為星雲偉大人間佛教事業成就大捧特捧者，也略為針對其不如法的作為，有所反思。
沒有反省與相關專業批評，台灣社會的大眾信仰是不會有所精進的。不過，事情的開端，我們稍後就會詳說。此處先從2011年12月底，在我們當代台灣佛教界中所曾出現的最熱門新聞說起，就是有關當時最轟動的佛教觀光娛樂文教園區的大事業體新聞熱點，便是高雄佛光山寺籌建多年的「佛陀紀念館」，終於正式啟用和風光開幕了。
這對於不少喜歡佛教觀光娛樂者，當然是很好的新遊樂去處或堪稱當代最佳佛教文化觀光區壯麗景點的耀眼出現，至於持不同立場者，也可有其他的另類選擇。
但是，作為一個長期堅持學術理性原則的當代歷史家，我則是想藉此反思：類似這樣的「大佛文化」又再度熱烈出現於當代台灣的這一片既狹小又壅擠的美麗國土上，是否必要？以及其在台灣本土佛教文化與生態美學上的真正創新意義或其社會傳播的實質效用，又有哪些是值得我們應該加以重視的？這都是大家應該關心和必須細心再加思考的重要文化課題。
這對處在二十一世紀初期的台灣社會大眾來說，基於宗教信仰的自由原則，我們每個人事實上都可以有不同的答案或選擇。只是在此，我個人並不準備採取類似先前我應大陸當代的權威媒體之一的《南方周末人物報》主編邀請時，曾一度公開嚴厲批判其過度上商業化和庸俗化的浮濫作風那樣，直接的就嚴詞評論有關「佛陀紀念館」隆重開幕後的種種可能問題，以及不久可能會面臨的幾種值得憂慮的狀況；而是重刊一篇我當年曾與一群台灣學界的有志同道，公開強烈質疑佛光山迎假佛牙的全文：我們這些學者，所針對的，正是質疑評佛光山的創辦者釋星雲，當時他想藉著「迎佛牙」的大好契機，以作為他日後增建新「佛陀紀念館」的緣起，是不當的。其原因為何呢？
這是由於，我當時根據本身曾探索多年佛教史學知識的專業性判斷，已可明確地認為：釋星雲所宣稱將要增建新的「佛陀紀念館」來供奉「佛牙舍利」的緣起，不應該是來自一顆根本就是「假佛牙」的取得；但釋星雲當時卻硬要說，他所迎的那顆，其實是「真佛牙」，並要大家不要懷疑。而我當時是斷然不能同意像他這種「反智論」的信仰至上主張。因此，當時雙方曾爆發了空前未有的「真假佛牙」大論戰。而我事後也在《當代》雜誌的第130期（1998年6月1日），發表下列全文內容。
我迄今仍認為：這是有公是公非的佛教史爭論，不應沒有原則和隨意放棄堅持。但，我的主張，是否仍有論述不嚴謹之處？在此，我請本書讀者在讀完下述全文後，再自行判斷。屆時，應如何看待？將可了然於胸，而不必先有特定立場。
拉開質疑佛牙戰爭之幕
1998年4月初，台灣的各媒體紛紛刊載關於「佛牙舍利」真偽的討論，隨後政府官員應否參與迎佛牙的爭辯，也變成了輿論的焦點。而我是率先在《聯合報》上，公開質疑「佛牙舍利」真假的。
《聯合報》在4月2號第19版，登出關於「第三顆佛牙」的爭辯消息。消息的內容，是先轉述我對吳伯雄資政在3月31日於同報登出的（佛牙本非牙）那篇文章的質疑。吳資政依佛光山提供的資料，以及引用星雲的意見，認為西藏貢噶多傑仁波切提供的佛才是可信的，並且不認為應質疑佛牙的真假。他引述星雲3月28日在民間全民電視台「頭家開講」的節目中，回答聽眾時說：「佛牙的真偽不是科學實驗，也不是歷史考證，而是宗教信仰的問題。」因此，他主張，如果疑惑佛牙是真、是假，應先問：自己的心是真、是假？
我是佛教史的學者，完全不能接受這種反智的看法。於是提出下列的各點： 其一，佛牙是歷史佛陀的遺物，是真是假，有賴證據，不容藉口信仰，便可逃避證據檢驗。我接著舉出歷史和科學的例證各一，以為說明。現存佛骨舍利有科學和歷史證據者，一粒是百年前（1989年）在尼泊爾境內佛陀誕生地藍比尼園附近挖出的遺骨，也是早期佛教文獻提到八分之一交釋家族供養的部份。當年的發掘者將其捐給英國政府，其政府乃一分為三：一贈印度政府博物館、一存大英博物館、一由發掘者保存。此一歷史證據，是以生態的環境呈現，有直接性和完整性的優點。故學界公認此為人類共同遺產。可是，其中並無佛牙。
其二是另一作偽而被識破的例子。根據史學權威陳垣先生的詳細考證，一千多年來，在中國出現的佛牙，歷代皆有，來源不一，形色各異，為數在兩位數以上，而非一顆。明朝的大醫學家李時珍特在《本草綱目》卷51指出：「貌似熊，黃白色，其齒骨極堅，以刀斧椎鍛，鐵皆碎，落火亦不能燒，人得之詐充佛牙以誑俚俗。」可見以獸骨冒充佛牙，早有前科了。請問吳資政，如果迎的是獸骨，如何向國人交代？
「第三顆佛牙」歷史上，不存有任何記載，吳資政雖引《大涅槃經》後分卷下說：佛陀死後，火葬，全身粉碎，只四牙完整，被帝釋人取走一顆，故人間留有三顆。而目前，他所要迎的「第三顆佛牙」，就是由西藏喇嘛所保持和轉讓的。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。