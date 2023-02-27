受暴婦女僅1%能住進庇護所，在林口社會住宅重新建構「零暴力生活」新體驗
我們想讓你知道的是
除了服務對象的擴展，林口服務中心以「居住」、「照顧」與「經濟」三大概念發展出陪伴目睹孩童的兒少照顧服務、提升受暴婦女經濟能力的婦女就業服務，以及促進家庭和諧關係的家庭支持服務。讓受暴的婦女和孩子能有信心 在林口社會住宅的社區裡，穩定的生活下去。
文：許馨月
2012年台灣開始施行《住宅法》，台灣首次立法以居住政策保障弱勢者的居住權益。2020年勵馨基金會成立林口服務中心，進駐林口世大運社會住宅，每年協助80戶受暴家庭在結束庇護後，銜接自立生活的中長期居住與照顧服務。
我們期許所有生命經驗都能安適其位、不被社會排除，而選擇在社會住宅重新建構婦女孩子對於家與社區「零暴力生活」的新體驗。
「我被前夫打了十多年，好幾次他掐著我的脖子，我都覺得一口氣快喘不過來，當時的傷害到現在，我都覺得我應該活不久了。」有一次，品儒（化名）的兒子再也無法忍受母親受暴臨時報警，「我只收拾了簡單的行李，就趕緊離開和勵馨庇護所的社工碰頭，」品儒說，三個孩子因為難以忍受肢體與冷暴力，也陸續搬離跟她一起生活，「離家後我到短期庇護安置家園，半年期滿就開始在外面找房子住，」
她說起初找房子並不容易，「我一個月不到兩萬五的薪水，市區的房子，我們一家四口是住不起的，」為了找房子方便，品儒讓兒子先寄宿在親戚家，她則帶著兩個還在讀書的女兒，在市區租了一間不到七坪的小套房，「屋況看起來很不好，因為年久失修，門鎖時好時壞，房東卻不想多花錢修理。」她描述著屋裡的擺設：一張床、一個衣櫃、一張堆滿三人生活用品的桌子、一把椅子已經快占據了品儒每個月半數薪水，花費一萬三千元租來的居所，生活的重擔如同一件件日常必備的家具用品，早已擠滿了這家人喘息的空間。
無論是前夫家暴的傷害，還是與孩子獨自在外生活的居住重擔，都讓品儒喘不過氣。逃離家暴的家長或孩子，通常承受著無家可歸的高度風險，如果家長沒有足夠的工作技能，多數時候會面臨暴力家庭和無家可歸的二選一。
僅1％庇護居住資源，猶如杯水車薪
「受暴婦女的庇護所資源很少，在新北市只有兩間庇護所，所以受暴婦女大多都是靠自己，很少使用到政府的庇護所資源。」勵馨基金會林口服務中心主任李玉華說需求是遠大於供給的，在新北市每年有超過1萬件家暴通報案件，卻僅有100多戶家庭能住進庇護所，猶如杯水車薪。但她也坦白，在台北市、新北市和桃園市資源已經相對充足，還能提供婦女孩子三至六個月的庇護居住，部分縣市，像是基隆市則是只有一至兩周，最多一個月的期限，甚至有些縣市認為當地並沒有受暴婦女有庇護資源的需求。
「因為地方政府資源有限，他們只有7天、14天，或是21天的時間，是很緊迫的。」台灣師範大學社工系教授游美貴說。婦女被通報、進入家暴被害人服務系統，往往持續面臨人身安全的威脅，像是相對人得知婦女求助、變更居住地點，仍會持續以跟蹤騷擾、語言與精神暴力等方式繼續施暴。而在現今數位科技與裝置普遍，社工更需要避免延伸的數位科技暴力，像是定位系統跟蹤，以及使用手機和數位設備發送黑函和威脅訊息等行為。眼前的安全危機尚未解除，孩子的學校、生活都還沒安頓，「未來」對於剛脫離危險的受暴婦女來說還太遠。
我們實務的工作經驗看見，婦女要脫離暴力或降低暴力風險至少要一至兩年的時間。現行政府委託，為期三至六個月的資源遠遠不夠。根據勵馨基金會的服務數據，有50％的婦女選擇返回家庭；同時超過30％的婦女即使接受服務的輔導介入，卻因為外在系統不夠持續、穩定，而勉強留在暴力家庭當中。婦女和孩子就在一次又一次的關係復合又破裂、逃家、報案、送醫、驗傷、出庭與聲請保護令當中載浮載沉。
逃離暴力一個月後﹕「我還是只能回到那個家。」
求助後，銜接的資源是否跟進才是關鍵。然而短短一個月不到的時間，受暴的現況很難有所改變。「隨著庇護時限快到了，社工會不斷詢問：『是否要離家？』、『還是要跟先生和好返家？』、『小孩上課打算怎麼安排？』『離家的話，會選擇在外面租屋嗎？』離婚、養育小孩、租屋等需求都會使婦女變得更貧窮，她們許多時候選擇回到受暴環境。」李玉華說，當婦女在就業、經濟以及家庭支持系統都不足以支撐其獨自在社區生活，回到暴力家庭就會成為婦女僅存的選擇。
「沒有人願意遭遇暴力，但是如果台灣的社會願意為『免於暴力是基本人權』的方向努力，我覺得這些支持，能讓婦女更有力量去對抗暴力，其中受暴婦女的居住權利會是影響她們選擇離開暴力很重要的因素。」游美貴堅信受暴婦女的居住需求應該更被看見。
每一個人都想擁有居住的權利，然而貧窮與弱勢處境卻讓人不得不屈服。即使婦女下定決心要脫離暴力，也咬緊牙根找了能夠負擔高房租的工作，但許多房東對於房客的需求，早已將品儒相似身分的族群排除在外，「剛開始找房子找了一陣子，但房東知道我受暴又單親，覺得我繳不起房租，就不想把房子租給我。有一次是家裡孩子在吵架，有警車來到樓下，被房東發現，就直接說不打算繼續租給我們，」想起那段時期，品儒還是感到落寞地說：「那時候搬來搬去、飄來飄去，就像浮萍一樣，沒有根。」
美國社會學家馬修．戴斯蒙，曾在《下一個家在何方？》書中寫道：「驅離不只是讓窮困家庭陷入灰暗的低潮、也不只是人生辛苦但短暫的偏離軌道那麼單純，驅離會從根本上讓人生的道路一去不回，......。驅離不是貧窮造成的結果，而是開啟貧窮的原因。」他認為驅離、迫遷是對人基本需求最徹底的否定，尤其是要離開長期生活的社區，將使被驅離者感到被社會孤立出來。
無家可歸背後是——與生命和關係的斷聯
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep5：想要闖出夢想自由人生？專家教你活用資金貸款，填滿創業藍圖的關鍵空白！
我們想讓你知道的是
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人抱持著信念與堅持投入其中，本集節目邀請到銀行專家林政澤與創業家蕭上農，和大家分享關於創業籌資與資金管理的實用建議。
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「創業這條路」，同步於官方YouTube和Podcast播出。節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家林政澤，以及不太會料理卻創立食譜網站「愛料理」與科技媒體「INSIDE」的創辦人蕭上農（fOx），一起聊聊創業路上資金與風險控管的大小事。
資金、風險與管理：創業路上永遠的課題
創業艱難眾所周知，但多重收入與自由人生的美好念想，仍讓不少人懷揣著創業闖蕩的浪漫想像。根據Yes123 2022年9月的《疫情年創業夢想調查》，臺灣創業失敗率高達75%，但想創業的年輕人比例仍高達96%，雖然最終僅有其中約三分之一付諸行動，但仍不免讓人感到好奇，究竟是怎樣的契機，讓他們義無反顧地投入其中？
節目中，身兼「愛料理」與「INSIDE」創辦人的fOx，大方分享他創業的起心動念其實源於對市場脈動的敏銳觀察。「過去20年我都在網路、遊戲產業裡面服務，那時候看到facebook、mobile等網路趨勢崛起，就覺得應該離開去創業，試試這波紅利究竟可以做到什麼程度。」fOx說，「嘗試接案一陣子後，就覺得還是想做個『屬於自己的東西』，才選擇致敬日本已有成熟商業模式的食譜主題，創立『愛料理』這個品牌，然後一直做到現在。」
談到創業過程最大的學習，除了與人為善的處事態度，fOx也強調持續耕耘、多方嘗試的重要性，「因為成功有時的確需要天時地利人和，同一件事情，可能因為執行的時間點不同、搭配的載體媒介不同，而有截然不同的結果」。
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人是英雄，錢是膽：創業資金的籌措與管理
當然，創業除了題目、技術與敢於嘗試的勇氣之外，現實層面的資金問題往往是考驗創業者的第一個關卡。回想草創時的財務經驗，fOx認為資金與財務管理絕對是創業必修的課題，因為在創業過程的不同時間點，創業者需要面對如籌募草創時期的啟動資金、維持公司營運時12-18個月的現金流等不同的財務問題。
不過，當你下定決心投入創業後，就會發現相較於公司營運時的現金流掌控，籌措啟動資金並不如想像中困難。這是因為我們周遭就有許多資源，例如政府會開放計劃資源，提供給有創業意向的年輕朋友們、或是利用銀行貸款等。節目中，來賓政澤也針對個人型事業或副業的中小型創業時，可能接觸到的資金方案進行優勢分析：
- 自籌資金
創業者除了自身存款或穩定收入來源之外，還可能向家人、朋友、信任者（Family、Friend、Fool，3F）籌募款項，此類籌募款項多寡與個人因素（交情深淺、存款多寡）相關，因人而異。
- 政府補助貸款
政府因應政策／社會發展需求，針對特定產業別或人口族群提供補助專案，此類補助可依性質分為「貸款補助」及「資金補助」。貸款補助多半會有利息補貼，對於中小型創業者而言算滿實惠的選擇之一，而資金補助多半直接補助特定金額。政府補助專案申請需確認是否符合資格，辦理流程較複雜，整體會較耗費時間，適合運營穩定、非急迫資金需求的創業者。
- 金融機構貸款
金融機構的貸款可依是否有擔保品分為兩種類別，需要擔保品就如同常見的「房貸」、「保單貸款」等；而不需要擔保品則是「信用貸款」。信用貸款也可依撥款方式分為一次性全額撥付的分期型、或先申請取得貸款額度，後續依個人需求彈性撥款使用的「循環型」，創業者可依個案需求選擇適合的信貸類型。
- 群眾募資
透過募資平台推出方案，直接與消費者進行募資，但群眾募資因為其與群眾直接接觸的特性，讓它有點像是產品雛形的行銷管道、更類似測試市場性的工具。
其中，較特別的是由國泰世華銀行推出的「先核定額度，後彈性撥款」的彈力貸方案，它更類似於一種「訂閱制」的信貸服務，與傳統一次撥付的信用貸款非常不同。「彈力貸2.0全稱為『彈力貸本息攤』，本息攤的意思是每期、每月按比例償還本金（本金利息均攤）」政澤解釋道，「在契約期間內，使用者能彈性地動用和還款，有撥款、有跨日才開始計算利息。妥善運用的話，不只能減少利息支出、還能降低還款壓力，非常適合有資金規劃、但發生臨時性的資金調動需求的創業者。」
談到貸款，主持人芷娟也非常好奇，創業者申請貸款會不會很麻煩？有沒有哪些要注意的地方？政澤坦言，信用貸款既然沒有擔保品，那銀行就會回到「個人」的信用狀況與償債能力進行評估，對此有興趣的讀者可以參考上一集的內容，更認識信用貸款產品的概念。
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找到自己的路，活出理想人生
「如果可以再一次，你還會創業嗎？」面對主持人犀利提問，fOx毫不猶豫地給出肯定答案。因為創業的迷人之處正在於執著自己相信的事物，持續不斷朝目標前進的過程，儘管路途中發現不足的地方，也要透過學習、尋找夥伴一一克服，最終看見idea落地生根，才能感受成就的喜悅。「我覺得創業是一件不錯的事情，」fOx也給每位想創業的聽眾一個誠懇的建議，「但要請大家記得，創業有失敗的、而且要長期努力的部分，這是需要被記住的。」
人生的每個選擇都伴隨著風險，本集節目談的「創業」更是許多人難以抉擇的一大命題，但是如今網路、媒體日漸興盛，人們有越來越多元的方式拓展除了工作本業以外的可能性，資金問題也可以透過如國泰世華銀行彈力貸這樣的貸款商品得到幫助，此時，重點必然回歸每個人的根本──你想要的、需要的是什麼？只要正確的釐清內心的想法，評估風險、善用工具、持續努力，不論是創業、斜槓還是兼職，人人都有實現夢想的機會！
警語：貸款額度最高300萬，貸款利率1.88%起，帳管費最高為新臺幣9,000元(視專案享有不同限時優惠，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準) 。貸款利率之基準日為112年1月3日，係依本行牌告知定儲利率指數季變動或月變動等試算而得，每季或每月依市場行情變動，實際貸款利率及相關費用以本行網站最新適用公告為準。
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🎁抽獎辦法
即日起至 4 月 5 日止 ，完成以下兩步驟：
1. 觀看《請支援理財》Ep.5 節目
2. 填寫下方【節目滿意度調查】問卷
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✔️500 元電子即享券（適用超商、百貨、餐飲、線上購物等超過40個品牌）
📢活動時間
-活動截止：2023 年 4 月 5 日 23 時 59 分
-獎品寄出：2023 年 5 月 19 日前（將寄送領獎網址至中獎者電子郵件信箱）
⚠️需完整填寫問卷並送出⚠️
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