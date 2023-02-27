受暴婦女僅1%能住進庇護所，在林口社會住宅重新建構「零暴力生活」新體驗

文：許馨月

2012年台灣開始施行《住宅法》，台灣首次立法以居住政策保障弱勢者的居住權益。2020年勵馨基金會成立林口服務中心，進駐林口世大運社會住宅，每年協助80戶受暴家庭在結束庇護後，銜接自立生活的中長期居住與照顧服務。

我們期許所有生命經驗都能安適其位、不被社會排除，而選擇在社會住宅重新建構婦女孩子對於家與社區「零暴力生活」的新體驗。

「我被前夫打了十多年，好幾次他掐著我的脖子，我都覺得一口氣快喘不過來，當時的傷害到現在，我都覺得我應該活不久了。」有一次，品儒（化名）的兒子再也無法忍受母親受暴臨時報警，「我只收拾了簡單的行李，就趕緊離開和勵馨庇護所的社工碰頭，」品儒說，三個孩子因為難以忍受肢體與冷暴力，也陸續搬離跟她一起生活，「離家後我到短期庇護安置家園，半年期滿就開始在外面找房子住，」

她說起初找房子並不容易，「我一個月不到兩萬五的薪水，市區的房子，我們一家四口是住不起的，」為了找房子方便，品儒讓兒子先寄宿在親戚家，她則帶著兩個還在讀書的女兒，在市區租了一間不到七坪的小套房，「屋況看起來很不好，因為年久失修，門鎖時好時壞，房東卻不想多花錢修理。」她描述著屋裡的擺設：一張床、一個衣櫃、一張堆滿三人生活用品的桌子、一把椅子已經快占據了品儒每個月半數薪水，花費一萬三千元租來的居所，生活的重擔如同一件件日常必備的家具用品，早已擠滿了這家人喘息的空間。

無論是前夫家暴的傷害，還是與孩子獨自在外生活的居住重擔，都讓品儒喘不過氣。逃離家暴的家長或孩子，通常承受著無家可歸的高度風險，如果家長沒有足夠的工作技能，多數時候會面臨暴力家庭和無家可歸的二選一。

僅1％庇護居住資源，猶如杯水車薪

「受暴婦女的庇護所資源很少，在新北市只有兩間庇護所，所以受暴婦女大多都是靠自己，很少使用到政府的庇護所資源。」勵馨基金會林口服務中心主任李玉華說需求是遠大於供給的，在新北市每年有超過1萬件家暴通報案件，卻僅有100多戶家庭能住進庇護所，猶如杯水車薪。但她也坦白，在台北市、新北市和桃園市資源已經相對充足，還能提供婦女孩子三至六個月的庇護居住，部分縣市，像是基隆市則是只有一至兩周，最多一個月的期限，甚至有些縣市認為當地並沒有受暴婦女有庇護資源的需求。

「因為地方政府資源有限，他們只有7天、14天，或是21天的時間，是很緊迫的。」台灣師範大學社工系教授游美貴說。婦女被通報、進入家暴被害人服務系統，往往持續面臨人身安全的威脅，像是相對人得知婦女求助、變更居住地點，仍會持續以跟蹤騷擾、語言與精神暴力等方式繼續施暴。而在現今數位科技與裝置普遍，社工更需要避免延伸的數位科技暴力，像是定位系統跟蹤，以及使用手機和數位設備發送黑函和威脅訊息等行為。眼前的安全危機尚未解除，孩子的學校、生活都還沒安頓，「未來」對於剛脫離危險的受暴婦女來說還太遠。

我們實務的工作經驗看見，婦女要脫離暴力或降低暴力風險至少要一至兩年的時間。現行政府委託，為期三至六個月的資源遠遠不夠。根據勵馨基金會的服務數據，有50％的婦女選擇返回家庭；同時超過30％的婦女即使接受服務的輔導介入，卻因為外在系統不夠持續、穩定，而勉強留在暴力家庭當中。婦女和孩子就在一次又一次的關係復合又破裂、逃家、報案、送醫、驗傷、出庭與聲請保護令當中載浮載沉。

逃離暴力一個月後﹕「我還是只能回到那個家。」

求助後，銜接的資源是否跟進才是關鍵。然而短短一個月不到的時間，受暴的現況很難有所改變。「隨著庇護時限快到了，社工會不斷詢問：『是否要離家？』、『還是要跟先生和好返家？』、『小孩上課打算怎麼安排？』『離家的話，會選擇在外面租屋嗎？』離婚、養育小孩、租屋等需求都會使婦女變得更貧窮，她們許多時候選擇回到受暴環境。」李玉華說，當婦女在就業、經濟以及家庭支持系統都不足以支撐其獨自在社區生活，回到暴力家庭就會成為婦女僅存的選擇。

「沒有人願意遭遇暴力，但是如果台灣的社會願意為『免於暴力是基本人權』的方向努力，我覺得這些支持，能讓婦女更有力量去對抗暴力，其中受暴婦女的居住權利會是影響她們選擇離開暴力很重要的因素。」游美貴堅信受暴婦女的居住需求應該更被看見。

每一個人都想擁有居住的權利，然而貧窮與弱勢處境卻讓人不得不屈服。即使婦女下定決心要脫離暴力，也咬緊牙根找了能夠負擔高房租的工作，但許多房東對於房客的需求，早已將品儒相似身分的族群排除在外，「剛開始找房子找了一陣子，但房東知道我受暴又單親，覺得我繳不起房租，就不想把房子租給我。有一次是家裡孩子在吵架，有警車來到樓下，被房東發現，就直接說不打算繼續租給我們，」想起那段時期，品儒還是感到落寞地說：「那時候搬來搬去、飄來飄去，就像浮萍一樣，沒有根。」

美國社會學家馬修．戴斯蒙，曾在《下一個家在何方？》書中寫道：「驅離不只是讓窮困家庭陷入灰暗的低潮、也不只是人生辛苦但短暫的偏離軌道那麼單純，驅離會從根本上讓人生的道路一去不回，......。驅離不是貧窮造成的結果，而是開啟貧窮的原因。」他認為驅離、迫遷是對人基本需求最徹底的否定，尤其是要離開長期生活的社區，將使被驅離者感到被社會孤立出來。

無家可歸背後是——與生命和關係的斷聯