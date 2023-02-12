美加連兩天出現不明高空物體，官方未明確表明來源，「間諜氣球」後持續繃緊神經

美國一架F-22戰機今（12）日依加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）命令，在加國領空擊落一個不明物體，是兩天來第二起這類射擊行動。繼一週前的中國偵察氣球事件後，繼續讓北美繃緊神經、引發全球關注。

美軍擊落加拿大上空不明物體，拜登杜魯道共同授權

根據《中央社》整理，加拿大總理杜魯道在推特發布聲明，表示「我下令擊落一個侵犯加拿大領空的不明物體。」他表示，加拿大和美國共同組成的北美防空司令部（NORAD）一架美國F-22「在育空（Yukon）地區上空擊落這個物體」。

杜魯道同時表示，他已針對這起事件與美國總統拜登（Joe Biden）談話，並指出加國軍隊將展開回收並分析物體殘骸的作業。

美國國防部發布聲明表示：「總統拜登授權美國戰鬥機協助北美航太防衛司令部與加拿大合作，擊落今天加國北部上空的一個高空飛行物體。」

聲明說：「有兩架F-22戰鬥機監視這個物體，而其中一架發射一枚AIM 9X飛彈將其擊落。」

《路透社》報導，加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）拒絕表示飛行物體的來源，只說它是圓柱形的。此外，阿南德也沒有明確表示該物體是「氣球」，只有說它比2月初南卡羅來納被擊落的中國偵察氣球要小。

記者會中阿南德也說，目前沒有理由相信該物體會對加拿大境內造成任何公共疑慮。

兩天兩個飛行物體在北美領空遭到擊落，回收工作仍在進行

事發前一天，拜登剛下令擊落在美國阿拉斯加州戴德豪斯（Deadhorse）附近海冰上空飛行的一個不明物體，回收殘骸作業仍在進行當中，至於是否已從殘骸中掌握任何資訊，美軍今天仍三緘其口。

《航太雜誌》（Air & Space Forces Magazine）報導，這顆偵察氣球最先是在阿拉斯加發現，之後往加拿大方向飛行，而總統拜登下令擊落時，它已經從加拿大進入愛達荷與蒙大拿州，拜登則決定要在氣球位在水域上空時才擊落，以免影響地面的平民。

這個決定也被許多共和黨人士砲轟，但官方則表示，相較於2月初的氣球，更快速擊落第二個氣球的決定，並非政治考量。

五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）指出這兩者的狀況完全不同，因為第二個飛行物體是在較低的高度飛行——4萬英呎，相較於上一次的6.5萬英呎——這已經對民航造成威脅。

有趣的是，《Politico》報導提到美國聯邦航空總署（FAA）在2月12日發表聲明，表示由於「雷達異常」而對蒙大拿上方的領空進行短暫關閉，並派出戰機調查。不過，沒有符合雷達偵測的異常物體被發現，領空也很快的重開。

被問到為什麼近日擊落氣球相關的事件越來越多，美國官員僅表示：「我們的警戒心越來越高。」

Photo Credit: 中央社 美國F-22戰機

《Politico》報導也指出，回收上週被擊落的中國氣球、兩天前在阿拉斯加被擊落的不明物等工作仍在進行。

北美防空司令部在週六表示，相關工作由於氣候狀況而受阻。聲明提到，北極圈包括寒冷、落雪、有限日照等天氣狀況，影響了任務，工作人員等改變行動方式以求安全。聲明也說，回收工作是在海洋的冰層上進行。

白宮方面，至今則仍未針對週五在阿拉斯加擊落的物體，發布是什麼、來自什麼國家的資訊，也未明確表示那是和上週南卡羅來納所擊落相同的中國偵察氣球。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺