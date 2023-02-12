2023/02/12,
美加

美加連兩天出現不明高空物體，官方未明確表明來源，「間諜氣球」後持續繃緊神經

美加連兩天出現不明高空物體，官方未明確表明來源，「間諜氣球」後持續繃緊神經
船員在南卡羅來納中打撈2月5日擊落的中國氣球 | Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

杜魯道發布推文的前一天，拜登剛下令擊落在美國阿拉斯加州戴德豪斯附近海冰上空飛行的一個不明物體。被問到為什麼近日擊落氣球相關的事件越來越多，美國官員僅表示：「我們的警戒心越來越高。」

美國一架F-22戰機今（12）日依加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）命令，在加國領空擊落一個不明物體，是兩天來第二起這類射擊行動。繼一週前的中國偵察氣球事件後，繼續讓北美繃緊神經、引發全球關注。

美軍擊落加拿大上空不明物體，拜登杜魯道共同授權

根據《中央社》整理，加拿大總理杜魯道在推特發布聲明，表示「我下令擊落一個侵犯加拿大領空的不明物體。」他表示，加拿大和美國共同組成的北美防空司令部（NORAD）一架美國F-22「在育空（Yukon）地區上空擊落這個物體」。

杜魯道同時表示，他已針對這起事件與美國總統拜登（Joe Biden）談話，並指出加國軍隊將展開回收並分析物體殘骸的作業。

美國國防部發布聲明表示：「總統拜登授權美國戰鬥機協助北美航太防衛司令部與加拿大合作，擊落今天加國北部上空的一個高空飛行物體。」

聲明說：「有兩架F-22戰鬥機監視這個物體，而其中一架發射一枚AIM 9X飛彈將其擊落。」

路透社》報導，加拿大國防部長阿南德（Anita Anand）拒絕表示飛行物體的來源，只說它是圓柱形的。此外，阿南德也沒有明確表示該物體是「氣球」，只有說它比2月初南卡羅來納被擊落的中國偵察氣球要小。

記者會中阿南德也說，目前沒有理由相信該物體會對加拿大境內造成任何公共疑慮。

兩天兩個飛行物體在北美領空遭到擊落，回收工作仍在進行

事發前一天，拜登剛下令擊落在美國阿拉斯加州戴德豪斯（Deadhorse）附近海冰上空飛行的一個不明物體，回收殘骸作業仍在進行當中，至於是否已從殘骸中掌握任何資訊，美軍今天仍三緘其口。

航太雜誌》（Air & Space Forces Magazine）報導，這顆偵察氣球最先是在阿拉斯加發現，之後往加拿大方向飛行，而總統拜登下令擊落時，它已經從加拿大進入愛達荷與蒙大拿州，拜登則決定要在氣球位在水域上空時才擊落，以免影響地面的平民。

這個決定也被許多共和黨人士砲轟，但官方則表示，相較於2月初的氣球，更快速擊落第二個氣球的決定，並非政治考量。

五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）指出這兩者的狀況完全不同，因為第二個飛行物體是在較低的高度飛行——4萬英呎，相較於上一次的6.5萬英呎——這已經對民航造成威脅。

有趣的是，《Politico》報導提到美國聯邦航空總署（FAA）在2月12日發表聲明，表示由於「雷達異常」而對蒙大拿上方的領空進行短暫關閉，並派出戰機調查。不過，沒有符合雷達偵測的異常物體被發現，領空也很快的重開。

被問到為什麼近日擊落氣球相關的事件越來越多，美國官員僅表示：「我們的警戒心越來越高。」

新加坡航空展 美國F-22戰機表演
Photo Credit: 中央社
美國F-22戰機

Politico》報導也指出，回收上週被擊落的中國氣球、兩天前在阿拉斯加被擊落的不明物等工作仍在進行。

北美防空司令部在週六表示，相關工作由於氣候狀況而受阻。聲明提到，北極圈包括寒冷、落雪、有限日照等天氣狀況，影響了任務，工作人員等改變行動方式以求安全。聲明也說，回收工作是在海洋的冰層上進行。

白宮方面，至今則仍未針對週五在阿拉斯加擊落的物體，發布是什麼、來自什麼國家的資訊，也未明確表示那是和上週南卡羅來納所擊落相同的中國偵察氣球。

新聞來源

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：羅元祺


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