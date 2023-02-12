條條大路通台北：疫情後的外國訪問團，已從「拯救台灣」變成「學習台灣」
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在疫情關閉邊界前，台灣即已接待大量外國代表團，如今來訪的代表團往往層級更高，且是由來訪方主動提出，通常是以學習台灣經驗為目的。專家表示：「這是很大的質變。」
美國網路媒體Axios報導，自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情以來，來自世界各地的外國代表團源源不斷訪問台北，在民主與獨裁主義全球鬥爭之間，台灣日益被民主國家視為關鍵角色。
Axios亞洲駐台記者貝書穎（Bethany Allen-Ebrahimian）以「條條大路通台北」（All roads lead to Taipei）為標題撰文，俄羅斯入侵烏克蘭、中國對歐洲安全造成威脅愈來愈受到認同，加上台灣成功的防疫政策，促使一些國家重新思考一中政策下自我施加的限制。
捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy）在台辦事處主任葉皓勤（Marcin Jerzewski）告訴Axios：「台灣被定位為一個可學習的地方，而不僅僅是個需要被任何來訪者拯救的弱勢者。」
在疫情關閉邊界前，台灣即已接待大量外國代表團，如今來訪的代表團往往層級更高，且是由來訪方主動提出，通常是以學習台灣經驗為目的。
葉皓勤說：「這是很大的質變。」
舉例來說，歐洲議會（European Parliament）「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」特別委員會籌組官方代表團，於2021年秋季訪問台灣，這是歐洲議會首次正式訪問台灣。
不同國家的行政部門與台灣交流日益增加，這些相關部門傳統上也較為敏感。其中一些互動透過電話進行，例如波蘭衛生部長舒莫夫斯基（Lukasz Szumowski）2020年與台灣衛福部長陳時中通電話，討論疫情應對措施，以及捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）今年1月也曾與台灣總統蔡英文通電話。
台灣亞洲交流基金會執行長楊昊說，也有愈來愈多外國政府邀請台灣官員訪問。
台亞基金會每年安排數十次外國訪台行程，作為蔡英文新南向政策的一部分。他也提到印尼與印度的訪問團，以及日本官員的數度邀訪。
許多與台灣關係改善的國家也在擴大與該地區其他國家的接觸，包括新加坡和澳洲，與台灣建立更緊密的關係，並對中國以外地區進行多元化接觸，成為印度太平洋戰略的一部分。
上個月訪台的美國聯邦參議員楊恩（Todd Young）透過聲明向Axios表示：「我想傳達的訊息是，儘管新一屆國會開議時，兩黨在許多問題上立場分歧，但在挺台、遏止中共入侵台灣上是團結一致的。在訪問台灣後，我更堅信美台兩國必須進一步深入交流與合作。」
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：羅元祺
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【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
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