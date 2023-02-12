時代力量第4屆決策委員出爐：宋國鼎第一高票、現任立委皆當選，遭中國平台封鎖的谷阿莫出局
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選舉結果，宋國鼎得第一高票、黨主席陳椒華連任，其他包括王婉諭、邱顯智、周偉航等人也皆當選時代力量決策委員，不過，日前宣布參選後導致微博、bilibili被封鎖的谷阿莫，僅獲得134張票排名19，並未擠進正取及備取名單內。
時代力量第4屆決策委員選舉結束出爐，由苗栗黨部主委宋國鼎奪下第一高票，現任黨主席陳椒華、立委邱顯智、王婉諭等人也當選，而因參選而遭到中國封鎖平台帳戶的YouTuber谷阿莫，則無緣進入當選名單。
宋國鼎得第一高票、陳椒華連任
根據時力官方貼文，這次共有827位黨員投票，投票率為75％。
正取15人依得票順序排列，為苗栗黨部主委宋國鼎、彰化黨部主委吳韋達、現任黨主席陳椒華、立委王婉諭、立委邱顯智、副秘書長張衞航、立法院黨團主任賴嘉倫、台北黨部主委陳志明、又稱為「人渣文本」知名評論家周偉航、新竹市議員蔡惠婷、秘書長白卿芬、新竹市議員林彥甫、台南前議員林易瑩、現任決策委員湯茹婷、桃市前議員簡智翔等人。
備取的3人，則為前花蓮縣議員參選人陳慶元、黨員高偉淇、現任決策委員王景弘。第四屆決策委員任期，將從2023年3月1日開始至2025年2月28日止。
針對選舉結果，時代力量現任黨主席陳椒華則在Facebook專頁發文，表示感謝黨員支持，得以繼續留任為黨服務，並提到未來兩年將努力兌現政見，包括全力為2024不分區輔選、衝刺時力政黨票，繼續凝聚黨內政治路線共識、深耕地方基層組織，並合理分配黨內資源，同時續推「抗共保台」的相關法案。
本次獲得最高票的宋國鼎是時力苗栗黨部主委，也是前任苗栗縣議員，雖然九合一選舉時參選苗栗縣長失利，但不斷挑戰極艱困選區的舉動也獲得各界關注，本屆苗栗縣也仍有一席時代力量議員。
谷阿莫134張票未入備取，表示將「繼續為台灣努力」
本名仲惟鼎的知名YouTuber谷阿莫2月初宣布參選時代力量決策委員，獲得外界高度關注，之後更遭受中國網友攻擊，導致在中國的社群和影音平台被關閉，不過谷阿莫最後僅獲得134張票排名19，並未擠進正取及備取名單內，也確定無法參選黨主席。
《中央社》報導，選舉結果出爐後谷阿莫表示，很遺憾沒有辦法替黨務革新盡一份心力，參選的目的在讓台灣民眾看見時代力量，這場社會實驗還沒失敗，希望選上的決策委員加倍努力。
谷阿莫也說，由於自己還是時代力量的黨員身分，時力也有地方優秀的黨公職，會恪守自己的崗位，繼續為台灣努力，監督政府。
回顧谷阿莫在2月3日登記參選決策委員、4日由媒體報導後，同日晚上就開始被中國影音平台封鎖，有1000萬訂閱的微博和200萬訂閱的bilibili都被禁止發言。
當時，谷阿莫表達本來就有預期，但真的發生的時候還是感到深深的遺憾，「這也體現共產黨沒有真正的自由。」對於政治理念及參政的想法，谷阿莫在影片中表明：「『中華民國台灣是國家』在國際上，是客觀存在的事實」，而他之所以參政，是想要為台灣付出一份力量。
谷阿莫多年來以「幾分鐘看完幾分鐘的電影」系列影片聞名創作圈，系列作品會在電影中擷取劇情重要片段，重製成20分鐘內的短片。不過，谷阿莫也曾因此在2017年被片商提告侵權，但強調自己是在進行「二次創作」，且影片符合網路著作權合理使用原則。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：羅元祺
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