2023/02/12,
歐洲

老闆太多難伺候得靠「溝通藝術」，拗口的「歐盟語」你能聽懂多少？

老闆太多難伺候得靠「溝通藝術」，拗口的「歐盟語」你能聽懂多少？
歐盟執委會主席馮德萊恩 | Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國叫「晶片法案」，歐盟叫「建立一個強化歐洲半導體生態系方法的架構」；英國叫能源「暴利稅」，歐盟叫「超邊際價格上限」，而這樣的「歐盟語」也讓歐盟新聞稿在「是否容易閱讀」和「是否使用常用字」兩項評量都墊底。

文：田習如（中央社駐布魯塞爾特派員）

歐盟行政部門面對多達27個會員國「老闆」，溝通的藝術久而久之蒙上一層「抽象表現主義」色彩，不僅內、外機構備有各自的「歐盟詞彙表」，還有學者發表比較研究報告，證實歐盟新聞稿措詞艱澀，真的很難懂。

剛進入歐洲聯盟（EU）大家庭的外交官、非政府組織工作者、學者、記者，很容易淹沒在各種專有名詞、法案或政策簡稱、圈內行話的字海中。

好比例行會議名稱，「College meeting」不是什麼學院會議，而是歐盟行政主體，也就是歐盟執行委員會（European Commission）主席、副主席及執行委員的每週三例會，類似一般政府內閣會議，但總人數隨會員國數目而定，每一國一位代表分擔不同政策領域，英國脫歐後目前成員27人。

還有「Coreper I」會議，是由會員國常駐歐盟總部的副代表參加，那正代表開的會呢？叫做「Coreper II」。至於「Coreper」則是從法文「常駐代表委員會」（Comité des représentants permanents）字首而來。

如果這樣還不夠頭昏，來看看歐盟晶片法案的正式名稱「建立一個強化歐洲半導體生態系方法的架構」（Establishing a framework of measures for strengthening Europe's semiconductor ecosystem） 。

相對的，美國晶片法案（CHIPS Act）全名是「Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors（創造有助於生產半導體的激勵措施）」，刻意讓字首可以縮寫成晶片（chips）。

有長期駐美經驗的外交官說，美國法案取名常特意要創造好記好懂的縮寫，以便國會議員容易解釋給一般民眾聽。例如「台北法」（TAIPEI Act），就是從全名「Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act（台灣友邦國際保護及加強倡議法）」字首串成琅琅上口的簡稱。

相較美國以選民為主，歐盟要溝通的對象和情境就複雜多了。27個會員國使用23種官方語言，歷史、文化、政治背景和相互關係本身就夠盤根錯節，每一句政策用語都要擔心順了姑情、逆了嫂意，幾十年演化下來，形成一套被揶揄為「歐盟語」（Eurospeak）的特殊語系，網路辭典解釋它「常被認為令人困惑且不必要的複雜」。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

例如去年歐盟應對能源危機的政策之一，是針對生產成本不變卻搭上天然氣高漲便車、因而享有高電價收益的核能、再生能源等業者設定營收上限，將其超額利潤移轉給民眾。

這其實就是課徵「暴利稅」（windfall tax），但歐盟執委會偏要稱為拗口的「超邊際價格上限」（inframarginal price cap）。原來德國自由民主黨（FDP）加入聯合政府的條件是「不加稅」，為了顧慮德國，歐盟只好絕口不提「稅」字。

再如，為了抗衡美國對電動車等綠能產業重金補貼恐挖走歐洲產業，歐盟熱議留住產業的方法，但有不少會員國反對政府過度介入市場，歐盟執委會主管市場競爭的執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）在與各國部長溝通的信中，避用補貼一詞而代以「一個新的反（設廠）地點重置的投資協助可能性」（a new anti-relocation investment aid possibility）來描述新政策。

柏林社會科學中心（WZB Berlin Social Science Center）學者拉奧（Christian Rauh）去年發表論文，透過學術工具分析1985到2020年歐盟執委會4萬4978份新聞稿的用詞，並與英語系的英國及愛爾蘭政府新聞稿、報紙報導比較，結果歐盟在「是否容易閱讀」和「是否使用常用字」兩項都墊底。

拉奧指出，新聞稿很難讀或許顯示一般大眾並非歐盟行政官僚需要取悅的對象，有權力提名與替換他們的會員國政府才是。

歐盟人最重要的工作就是溝通，如同執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）最近在記者會上被問急了說：「（我們）每件事都在溝通中，直到最後一刻。」

無時無刻要使用艱澀的「歐盟語」溝通？想來就讓人頭皮發麻。

新聞來源

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：羅元祺


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