2023/02/14,
科技

日本研究解開猴身魚尾的「人魚木乃伊」之謎，證實是人造物而非天然物

日本研究解開猴身魚尾的「人魚木乃伊」之謎，證實是人造物而非天然物
日本研究團隊日前以科學方式解開看似猴身魚尾的「人魚木乃伊」之謎，證實是「人造物」而非「天然物」。｜Photo Credit: 倉敷藝術科學大學網頁 

我們想讓你知道的是

調查結果顯示，有關上半部的「人身」，從斷層掃瞄的影像可看出並沒有像是頭骨、背骨等主要骨骼，其內部由綿進行填充。至於人魚的下半身，研究小組從魚鱗進行調查，認為有棲息在日本沿海的石首魚科特徵。石首魚科的魚肉是現在被用來製作魚漿的原料。

（中央社）日本研究團隊日前以科學方式解開看似猴身魚尾的「人魚木乃伊」之謎，證實是「人造物」而非「天然物」。不過，保存木乃伊的寺院住持認為，這不會改變已寄託在木乃伊上的想法。

《日本放送協會》（NHK）11日報導，這尊「人魚木乃伊」被保存在日本岡山縣淺口市的「圓珠院」，全長約30公分。雖說是人魚，但臉看起來其實不像人類，反而比較像猴子；下半身有看似鰭的物體，外觀確實像魚類。

跟「人魚木乃伊」一起保存下來的紙條寫著：「元文年間在土州海域（現高知縣海域）被魚網捕獲的人魚乾貨。漁夫將其運到大阪販售，之後被備後福山（現廣島縣）的人買走作為傳家寶。」

元文年間是西元1736年到1741年，屬江戶幕府第8代將軍德川吉宗時代。不過，保存「人魚木乃伊」的圓珠院住持，也不清楚何時、由何人及如何將其帶到寺院內存放。

學者專家耗時一年進行科學調查

由倉敷藝術科學大學教授、副教授、倉敷市立自然史博物館的研究員，及岡山民俗學會研究人員共5人，日前合組研究小組調查這尊「人魚木乃伊」。

調查使用電子顯微鏡等從表面開始觀察，之後再用X光線進行內部攝影，甚至還進行DNA鑑定。從3D影像來看，人魚表面有像動物的毛髮，及5隻帶有指甲的手指；正面來看有眼、口、鼻。

人魚兩手置於臉部旁，神情很像挪威畫家孟克（Edvard Munch）著名作品「吶喊」中的人物。

經過約一年調查，研究小組今年2月舉行記者會公布結果，證實這尊「人魚木乃伊」其實是人造物。

調查結果顯示，有關上半部的「人身」，從斷層掃瞄的影像可看出並沒有像是頭骨、背骨等主要骨骼，其內部由綿進行填充。

看起來像猴子的外觀，則是用上了紙和布，並在表面塗上混合砂及炭的塗料。而像孟克作品「吶喊」神情的臉，大部分都是用紙等物品製作。牙齒使用的是肉食魚類的牙齒，身體表面也被貼上河豚皮及動物毛髮。

至於人魚的下半身，研究小組從魚鱗進行調查，認為有棲息在日本沿海的石首魚科特徵。石首魚科的魚肉是現在被用來製作魚漿的原料。

研究小組使用放射性碳定年法來測定，發現很可能是在1800年代後半期所製作。

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Photo Credit: 倉敷藝術科學大學網頁
這尊「人魚木乃伊」看起來像猴子的外觀，用上了紙和布，並在表面塗上混合砂及炭的塗料。

科學調查仍留部分謎團

雖然透過科學方式調查解開了「人魚木乃伊」的不少謎底，但由於「人魚木乃伊」被寺院非常小心地保存，不容有所損傷，也就讓這次調查受到限制，無法進一步解答是由誰製作，及為何會被送到淺口市的寺院保存。

研究小組表示，日本各地約有10尊「人魚木乃伊」，甚至可能還出口到海外。

談到為何要製作這種「人魚木乃伊」，日本國立民族學博物館人類文明誌研究部教授山中由里子說，「人魚木乃伊」在江戶時代後期到明治時代大量被製作，因為每當遭逢疫情或天災時，就會有人魚等幻獸出現的傳聞，當時的人們認為若能見到這種珍奇生物可以獲得保祐。

因此，山中由里子說，不光是被畫在印刷品上面，也被用動物或魚等現實生物的一部分，組合成為用來展示的物品，讓民眾可透過展示當面目睹，對珍奇生物感到驚奇同時也能祈求消災解厄。

山中由里子說，這是結合了娛樂與信仰的物品，「就算是人造物，前去觀看祈求的人的想法則是真的」。

圓珠院住持柆田宏善說，這尊「人魚木乃伊」內寄存著製造者、保存者、認為是珍奇生物祈求及許願者等各種人的想法。

他說，雖然藉由這次調查得知是人造物，但不會改變已寄託在木乃伊上的想法，「這就跟人們對著石頭或木頭製作的佛像雙手合十一樣，我接下來也會跟過去一樣小心地保存，希望繼續傳承下去」。

這尊「人魚木乃伊」在調查結束後已重返圓珠院內存放，院方不會對外公開展示這尊「人魚木乃伊」，而是在留意蟲害等情況下繼續小心地保存。

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Photo Credit: 倉敷藝術科學大學網頁
「人魚木乃伊」從斷層掃瞄的影像可看出並沒有像是頭骨、背骨等主要骨骼。

新聞來源

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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