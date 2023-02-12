2023/02/12,
國際

「加密貨幣」成土敘大地震捐款來源：各大交易所捐了多少？給災民真的有用嗎？

「加密貨幣」成土敘大地震捐款來源：各大交易所捐了多少？給災民真的有用嗎？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

區塊鏈一直是許多NGO用作募款的工具，這次的土耳其敘利亞震災也不例外，目前三個主要帳戶累積已收到價值超過1.3億台幣的加密貨幣捐款，幣安也宣布將捐出500萬美元。然而也有專家認為，在發生大型災害時，提供一般民眾加密貨幣可能緩不濟急。

2月6日鄰近土耳其與敘利亞的區域發生大地震後，至今已造成超過2萬人身亡，各界善款不斷湧入，至2月11日單是台灣的賑災專戶已超過2.7億台幣、英國主要賑災專戶則累積超過19億台幣，巴基斯坦更傳出有不願具名的善心人士，一次捐贈台幣9億元。

除了傳統捐款模式，加密貨幣也再次於大型災害中發生作用，從包括幣安在內的各大交易所，到大小用戶的加密貨幣捐款，也累積出可觀的數目。但在專家眼裡，這些「數位錢」或許也有些侷限。

主要賑災帳戶收到超過1.3億台幣加密貨幣，多家交易所與開發商持續捐款

震災發生之後，加密貨幣產業與用戶即持續進行捐款，根據統計，截至2月12日幾個主要的捐款帳戶已經累積超過400萬美元（約1.2億台幣），各方的數量也持續增加。

加密貨幣媒體《DailyCoin》指出，由於區塊鏈超越國界的技術特性，一直是許多NGO用作募款的工具，這次的土耳其敘利亞震災也不例外。

這次震災主要的捐款地址，是由土耳其歌手列文特（Haluk Levent）旗下的慈善團體「Ahbap」所發出，另外土耳其虛擬貨幣交易所「Paribu」也與兩個非營利組織合作賑災。

根據鏈上數據，至台灣時間2月12日下午，這三個主要帳戶累積已收到價值超過1.3億台幣的加密貨幣，其中以同等於美元的穩定幣USDT佔超過32％為大宗，AVAX幣24.5％次之，以太幣14.4％為第三。

其中，以太坊創辦人「V神」維塔利克・布特林（Vitalik Buterin）就向Ahbap捐贈了99顆以太幣，價值約為450萬台幣。

除了個人捐款，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）也誓言捐出價值500萬美元（1.5億台幣）的加密貨幣賑災。目前，幣安已針對賑災受害區域內的所有用戶空投價值100美元的「幣安幣（BNB）」，同時設立對外的捐款地址，用戶可使用比特幣、以太幣、幣安幣、穩定幣BUSD、瑞波幣（XRP）等幣種捐款。

除了幣安，許多加密貨幣產業的團隊也投入善款。《Decyrpt》指出，運行Avalanche鏈的雪崩協議基金會（Avalanche Foundation）承諾捐出價值100萬美元（3000萬台幣）的加密貨幣；交易所Gate.io則決定捐贈100萬土耳其里拉（約160萬台幣）支持土耳其重建，並發布慈善的NFT鼓勵捐款。

此外，包括交易所Bitfinex、區塊鏈服務Keet、Synonym、USDT的管理方Tether等眾多企業，合計也捐出500萬里拉（約800萬台幣）的善款。中國知名區塊鏈人物孫宇晨（Justin Sun）也由其所屬的火幣交易所，捐出了價值100萬美元（3000萬台幣）的TRX幣。

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截圖自孫宇晨Instagram
波場（Tron）創辦人孫宇晨

在天災人禍中，加密貨幣的效用與侷限是什麼？

由於土耳其長期以來被金融危機壟罩，許多國民很早就接觸加密貨幣，以避免貨幣波動和擠兌的影響，甚至靠購買比特幣儲存價值、抗拒通膨。然而也有專家認為，在發生大型災害時，提供一般民眾加密貨幣可能緩不濟急。

金融時報》專文分析指出，雖然加密貨幣產業一直嘗試建立危機時的財政援助形象，但在自然災害之後，給予災民加密貨幣並非最好的選擇。

報導中，金融時報引述一位安卡拉民眾說法，表示「人們對加密貨幣趨之若鶩……但你沒法在日常中使用。」該民眾表示，當地人需要先將幣兌換成土耳其里拉，接著再出金至自己的銀行帳戶，在災後如同徒添麻煩。

文章中也提到，雖然加密貨幣跨國界的全球轉帳是優勢，但在現實生活中卻沒那麼好用。加密貨幣評論者蒂荷（Stephen Diehl）指出，如果目標是要「簡單快速的轉錢給奶奶」，使用加密貨幣的一層層轉換不見得會比傳統金融更快速，「到頭來，人們拿到比特幣並沒什麼大作用，因為他們不能花。」

話雖如此，這也不能抹滅加密貨幣在人道救援上的貢獻——烏俄戰爭開始之後，有超過5000萬美元（15億台幣）的加密貨幣捐款送到烏克蘭手上。

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Photo Credit: Alex Bornyakov
烏克蘭數位轉型副總理博爾尼亞科夫

戰爭開打不久之後，烏克蘭數位轉型副總理博爾尼亞科夫（Alex Bornyakov）即讚許加密貨幣對支持戰鬥人員「非常有幫助」，也表示「每一個加密貨幣購買的頭盔和防彈背心，都在保護烏克蘭人的性命。」

這或許為真，但《金融時報》也指出，博爾尼亞科夫在去（2022）年底也曾示警，稱俄國使用加密貨幣來規避經濟制裁已經成為「大問題」。可見這項技術，始終是雙面刃。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：羅元祺


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