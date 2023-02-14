真愛無價？英國平價超市推出「一英鎊求婚戒」，你「願意」嗎？
我們想讓你知道的是
通貨膨脹、英鎊下跌、油價上漲、電費居高不下的英國，民眾普遍感到生活越來越困難。在紙鈔面額不變但價值越來越小的後通膨時代，窮得歪七扭八的英國社會也出現不少因省錢而生的怪現象——像是有連鎖賣場就推出了「一英鎊」的求婚戒......
雖說真愛無價，但如果男友拿出在平價超市販售的一英鎊婚戒和你求婚，你會答應嗎？
在大環境不景氣的英國，今年情人節應該很多人會收到這樣的禮物，因為英國平價超市ASDA在情人節兩週前推出要價僅一英鎊的求婚戒，結果很快就被搶購一空，在ASDA的網站上還可看到民眾對這件商品的評價有4顆星（總分5顆星）。
許多媒體對這個物美價廉的求婚戒評價也很好，譬如《利物浦迴聲報（Liverpool Echo） 》的記者Emily Sleight就表示，這個戒指的品質遠比她想像中的好，無論是出於幽默買來和朋友開玩笑，還是用來認真求婚，她都覺得很可以。
另一半用一英鎊的婚戒求婚，你行不行？
其實在去年，ASDA就推出過這款一鎊婚戒，當時也是大受好評，很快就被搶購一空，所以今年情人節前再次推出，預計即將賣出至少四萬個。
即使在ASDA的網站上這件商品的描述是「Have some fun with this engagement ring in a velvet box this Valentine's Day.」，看得出對商品的訴求是以幽默好玩為定位，但在物價飆漲、民生艱難的後通膨時代，對許多有經濟壓力的英國人來說，未嘗不是一個「再窮也要和你求婚」的浪漫選擇，畢竟心意無價，真正的大鑽戒等以後經濟恢復景氣再買就好了！
無論你對這個這個要價僅一英鎊的求婚戒有什麼看法，從行銷的角度來看，這個商品不管銷售成績如何，都已經達到最好的宣傳效益，因為網友紛紛社群媒體上發表意見：有人不屑地說「門兒都沒有！想都不要想！」也有人浪漫表示愛對方已愛入骨髓，不管送什麼求婚戒都會說yes，也有折中派理性分析，說如果只是當成「臨時求婚戒（placeholder） 」來使用，應該也是不錯的選擇。
ASDA連續兩年在情人節前推出這個玩笑性質的求婚戒，引發人們對「真愛值多少錢」的熱烈討論，以成本不到一英鎊的商品而言，能帶來如此成功的公關效益，可說是非常划算。
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【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
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居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
寒流來襲時，突然接觸到冰冷的馬桶座墊而被嚇一跳的感覺，是許多人的共同經驗。HCG免治貼心暖座功能，一坐下就好溫暖，搭載瞬熱式溫感水洗利用陶瓷瞬間加熱技術有效節能30％，不會因持續加熱浪費能源，也不會為了節能而忽冷忽熱，使用流動活水更為乾淨衛生。讓你在使用馬桶的時候，不管是肌膚接觸到的地方，或者是心裡的感受，都是恰到好處的最佳溫度。
前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。