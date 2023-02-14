TNL+ 2023/02/14,
歐洲

真愛無價？英國平價超市推出「一英鎊求婚戒」，你「願意」嗎？

真愛無價？英國平價超市推出「一英鎊求婚戒」，你「願意」嗎？
Photo Credit: ASDA

我們想讓你知道的是

通貨膨脹、英鎊下跌、油價上漲、電費居高不下的英國，民眾普遍感到生活越來越困難。在紙鈔面額不變但價值越來越小的後通膨時代，窮得歪七扭八的英國社會也出現不少因省錢而生的怪現象——像是有連鎖賣場就推出了「一英鎊」的求婚戒......

雖說真愛無價，但如果男友拿出在平價超市販售的一英鎊婚戒和你求婚，你會答應嗎？

在大環境不景氣的英國，今年情人節應該很多人會收到這樣的禮物，因為英國平價超市ASDA在情人節兩週前推出要價僅一英鎊的求婚戒，結果很快就被搶購一空，在ASDA的網站上還可看到民眾對這件商品的評價有4顆星（總分5顆星）。

許多媒體對這個物美價廉的求婚戒評價也很好，譬如《利物浦迴聲報（Liverpool Echo） 》的記者Emily Sleight就表示，這個戒指的品質遠比她想像中的好，無論是出於幽默買來和朋友開玩笑，還是用來認真求婚，她都覺得很可以。

另一半用一英鎊的婚戒求婚，你行不行？

其實在去年，ASDA就推出過這款一鎊婚戒，當時也是大受好評，很快就被搶購一空，所以今年情人節前再次推出，預計即將賣出至少四萬個。

即使在ASDA的網站上這件商品的描述是「Have some fun with this engagement ring in a velvet box this Valentine's Day.」，看得出對商品的訴求是以幽默好玩為定位，但在物價飆漲、民生艱難的後通膨時代，對許多有經濟壓力的英國人來說，未嘗不是一個「再窮也要和你求婚」的浪漫選擇，畢竟心意無價，真正的大鑽戒等以後經濟恢復景氣再買就好了！

無論你對這個這個要價僅一英鎊的求婚戒有什麼看法，從行銷的角度來看，這個商品不管銷售成績如何，都已經達到最好的宣傳效益，因為網友紛紛社群媒體上發表意見：有人不屑地說「門兒都沒有！想都不要想！」也有人浪漫表示愛對方已愛入骨髓，不管送什麼求婚戒都會說yes，也有折中派理性分析，說如果只是當成「臨時求婚戒（placeholder） 」來使用，應該也是不錯的選擇。

ASDA連續兩年在情人節前推出這個玩笑性質的求婚戒，引發人們對「真愛值多少錢」的熱烈討論，以成本不到一英鎊的商品而言，能帶來如此成功的公關效益，可說是非常划算。

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