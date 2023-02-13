中國間諜氣球所引發的不只是外交危機，更是觸動美國敏感的類冷戰神經
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美國之所以對間諜氣球感到威脅，除了歷史脈絡外，主要還是當下的國際政治的性質越來越趨近於「類冷戰」的格局。其實相對於過去美中發生的誤炸事件或軍機擦撞，間諜氣球還較不敏感，差別在於美中關係當時仍相對友善，現在則今非昔比。
根據《紐約時報》報導，美國政府正在梳理殘骸、偵察機照片和以往觀察結果等各種情報，探究中國間諜氣球在2月初飛越美國上空的目的何在。該氣球再進入美國被F22發射的響尾蛇飛彈擊落。根據國務院日前公布的解密情報，中國間諜氣球上裝有天線，用於精確定位通信設備，還能攔截這些設備上發出的通話。
《德國之聲》也指出，知情人士向CNN透露，美國情報部門已經研發出技術，用來追蹤去年發現的中國監視氣球。報導指出2021年拜登上任後，曾有過一只中國間諜氣球短暫地穿越了美國上空，情報部門根據情報及其他數據對氣球的一些信號進行了分析，以了解它們過去可能出現的地點和時間。
冷戰時期的美軍U-2偵察機遭擊落，造成了外交危機
氣球被發現後，國務卿布林肯取消了原定的北京之行。或許是出於報復，中國拒絕了美國國防部長勞埃德·奧斯汀三世試圖與中方同級官員討論間諜氣球的通話請求，這進一步加劇了兩個全球超級大國之間本已緊張的關係。
美國空軍表示，至少有兩架U-2S偵察機在氣球飛越中西部時幫助偵查，飛機代號為Dragon 01和Dragon 99。U-2S是美軍現在唯一能飛的比氣球高的有人飛機，可在60000~70000英尺之間長時間巡航。
在U-2S機身的電子艙和安裝在兩個機翼下的超級夾艙內，具有相當多的電子偵查設備。此外，SYERS-2（高級電光偵察系統-2）是一種多光譜相機系統，即使在夜間也能拍攝目標的高解析度圖像；其高級合成孔徑雷達系統-2可以生成微波圖像，具有全天候能力，不受天候影響。
更關鍵的是，偵察機本身也攜帶了電子戰裝備，可以在氣球上方直接阻斷氣球傳送給衛星的任何資訊。
在冷戰初期，蘇聯為了擊落深入其腹地的U-2偵察機，花了不少心力後終於在1960年5月1日透過S-75防空飛彈，擊落由美國空軍飛行員鮑爾斯所駕駛的U-2偵察機。這個擊落事件隨即引發美蘇之間的外交危機，事件發生兩個星期在舉行的巴黎四國首腦會議以失敗作收，標誌冷戰蜜月的終結。
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