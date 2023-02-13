TNL+ 2023/02/13,
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紐西蘭政府為英國殖民者昔日暴行道歉：提供3000萬美元財政補償，「把被偷走的一切歸還毛利人」

紐西蘭政府為英國殖民者昔日暴行道歉：提供3000萬美元財政補償，「把被偷走的一切歸還毛利人」
1977年，英國女王伊莉莎白二世出訪紐西蘭，會見當地毛利人｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

對於歷史過錯，紐西蘭政府達成了多國無法做到的任務。它們承認了毛利人過去承受的痛苦歸因於己，並講述殖民時期的故事，最後藉由政策及賠償制度向受害者提供補救。更重要的是，政府試圖探討那些曾被趕出自己土地且權利遭到剝奪的毛利人，他們眼中的正義可能是什麼？當國家解決問題時，又會產生什麼樣的改變？

文：黃皓筠

去（2022）年10月下旬，英國王室承認紐西蘭傳統毛利部族Ngāti Maru與其之間的關係，被土地、身分及自治權的喪失所定義。「對Ngāti Maru來說，過去的殖民留下了混亂和剝奪後的傷痕。」紐西蘭衛生部長兼《懷唐伊條約》談判部長利托（Andrew Little）在一場公開演講說道。「面對部族（Iwi）完全失去的土地、曾經與家族（whenua）切斷的連結，並讓後續幾代承受經濟困頓及痛苦的行為，國王已獻上真誠的道歉。」

利托繼續說道：「這份道歉本身並不能消除王室過去造成的傷害，但我希望它能展示出如今的王室已經有所不同，且能夠成為一個從歷史中汲取教訓，並致力於在今日及未來與Ngāti Maru合作的王室。」

根據《Vox》報導，在這份聲明中利托代表紐西蘭政府，正式為英國殖民者在19世紀和20世紀對部族犯下的暴行道歉。自90年代中期以來，紐國政府已為過去作出數十次的道歉。

利托表示，未來政府將對擁有16處文化遺址的紐西蘭北島塔拉納基地區（Taranaki），提供3000萬美元的財政補償加上利息。另外，除了提供大約100萬美金用以幫助文化復興，政府也將保障Ngāti Maru購買「the Te Wera Crown Forest」土地的權利。這些救濟措施的目標是為了彌補過去政府對部族帶來的傷害，並把被偷走的一切歸還毛利人。

對於歷史過錯，紐西蘭政府達成了許多國家無法做到的任務。它們承認了毛利人過去承受的痛苦歸因於己，並講述殖民時期的故事，最後藉由政策變化及賠償制度向受害者提供補救。更重要的是，政府試圖探討那些曾被趕出自己土地且權利遭到剝奪的毛利人，他們眼中的正義可能是什麼？當國家採取措施解決問題時，又會產生什麼樣的改變？

「政府的道歉之所以如此重要，以及為何這對Ngāti Maru來說是一項值得慶祝活動，是因為Ngāti Maru是最後一個進入和解協商的部族。」Ngāti Maru會議主席普依（Tamzyn Pue）說道。「一旦你失去了自己的土地，你將失去自己的文化、語言、身分和一切。因此，我們一直致力於部族的開拓、復興與振興。」

一個不陌生的大英帝國殖民故事

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