2外役監受刑人逾假未歸刑事局發布追緝，一發現自殺身亡，一在網咖尋獲

台南明德外役監去年發生受刑人林信吾脫逃殺害2警命案，引發外界關切，近日又發生台中監獄外役監黃姓受刑人、花蓮自強外役監受刑人魯宗龍返家探親逾假未歸，刑事局一連2天發布「緊急查緝專刊」，後來黃姓受刑人被發現自殺身亡，另魯宗龍則今下午4時40分已於新北市汐止區康寧街某網咖將人緝獲歸案。

魯宗龍逾時未歸緊急追緝後在網咖尋獲

刑事警察局今天上午發布緊急查緝專刊指出，在花蓮自強外役監服刑的受刑人魯宗龍日前獲准返家探親，但卻逾時未歸，經連繫後不知去向，檢警上午立刻發布通緝，並呼籲員警查緝時注意自身安全。花蓮刑大也成立專案，積極追捕魯宗龍，今下午4時40分已於新北市汐止區康寧街某網咖將人緝獲歸案。

自強外役監副典獄長陳長木下午接受媒體聯訪表示，受刑人魯宗龍申請返家回金門探親獲准，11日早上離開外役監，原訂13日晚間8時收假，但因班機延誤改搭其他班次，回到台灣後，搭台鐵普悠瑪號列車回花蓮時失聯。陳長木說，調閱監視器畫面顯示，機場有看到人、南港車站也有魯宗龍買車票的影像，只是不確定是否有上火車或是中途下車。

依據法院判決資料，魯宗龍從2019年11月到2020年間，多次在臉書上以不同的暱稱，刊登販售娃娃機台內商品如藍芽耳機、智慧型手錶等，要求對方以整箱購買，並先預付一半以上的訂金，魯男得手貨款後就失去聯繫，共詐得18萬5440元。

8名未收到貨品的被害人依序向警方報案，魯宗龍遭警方查緝逮捕，金門地方法院分別在2020年12月29日、2021年10月20日，以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，分別判處2年、1年10月徒刑，合併應執行刑為2年8個月。

陳長木表示，魯宗龍2022年遭判2年8月入監服刑至今，已獲准5次外出假；刑期剩不到1年，去年11月報請假釋但未通過。

一名外役監逾期未歸，發現時已死亡

另外昨天台中監獄外役監受刑人黃男也發生逾時未歸的情況；結果被警方發現時，已經陳屍在家中。

台中監獄副典獄長楊戶政指出，34歲黃男因詐欺及偽造文書罪，在2016年11月進台中監獄執行、2021年3月15日轉到外役監，近日申請返家探親，期間是11日下午1時至13日上午11時，他在今天上午8時許還到南投縣警局南投分局半山派出所報到，然而到了中午11時卻未返監。

中監立即通報檢警，並發動協尋。刑事局下午發佈追緝令，懷疑他躲藏地點可能涉及全台各地。然而南投警方下午4時許前往黃男住處追查，竟發現他已無生命跡象，現場留有木炭等物品，初步排除外力介入，但沒有留下遺書。據了解，黃男返家與母親同住，母親外出工作，並不知兒子身亡。

中監表示，黃在監服刑狀況正常，至於死因有待後續調查釐清。

根據判決資料，黃男有多次網路詐欺的犯罪行為，多次上訴都遭駁回，最後被判刑11年定讞。

外役監受刑人逾期未歸僅0.35%

法務部矯正署設立外役監，主要是針對即將離開監獄的長刑期受刑人，在監獄外安排勞動性較高的農牧職事，年紀較大、無法承受高強度勞動的受刑人，也有勞動強度較低的工作，如文書處理、環境維護等，讓受刑人透過開放式、無圍牆與點名制等低度管理方式，進行半監禁矯治，逐步適應正常生活步調，同時協助受刑人銜接出獄後的日常，盡快與社會接軌。

去年矯正署統計，近10年獲選至外役監執行共1萬1323人，脫逃4人、返家探視未歸45人，共49人，至今仍有2人未緝獲，估計返家探視未歸及脫逃人數與獲遴選人數之比率僅0.35％。

矯正署指出，外役監的設立是透過低度戒護管理及中間性處遇措施，協助受刑人培養自律能力，幫助其復歸社會，但受刑人利用返家探視或監外作業等無戒護或低戒護管理，脫逃或再犯風險也較高。

去年殺警案發生後，政府針對外役監制度進行檢討，提出《外役監條例》修正草案，修法重點包括延長在監考核期間、縮短外役監收容日數、強化資格審查，並排除惡性重大、易生公共秩序、社會安全危害之罪犯。行政院當時很快就通過相關修正草案，更將此案列為優先法案，盼能儘速審查通過。不過立法院日前召開修法公聽會，立委、專家學者和民間團體對法條仍有不少意見分歧。

世界上還是有很多美好的事情，只是你現在暫時無法看到。

那個時候你過得很好，你已經做到一次。明天，也可以再辦到一次。

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核稿編輯：翁世航