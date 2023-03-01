美國經貿戰思維有其淵源，「忽略人的主體性」讓中國難以追趕上西方
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美中科技戰不只反映現實的國力差距，更是由於中國未能理解西方國家如何產出科技。在西方現代化的歷程中，科技發展有其對應的社會結構，橫向轉移到異質化的環境便難以產出成果。除去現有的國際政治的矛盾，中國若不能理解西方文明的語境，便難以理解需要何種土壤，才能成就發展科技的社會結構，而非以政治為目的發展科技。
為遏止中國持續獲得先進的科技能力，美國、日本與荷蘭於2023年1月底就半導體議題達成協議，日本和荷蘭將同意限制對中國出口包含光刻機（Mask Aligner）在內的積體電路製造設備。日本的佳能（Canon）和尼康（Nikon），以及荷蘭的艾司摩爾（ASML）都已配合美國的法規加入禁售，其層級與規模與冷戰時期的巴黎統籌委員會（Coordinating Committee for Multilateral Export Controls）大致雷同。
美中科技戰不只反映現實的國力差距，更是由於中國未能理解西方國家如何產出科技。在西方現代化的歷程中，科技發展有其對應的社會結構，橫向轉移到異質化的環境便難以產出成果。除去現有的國際政治的矛盾，中國若不能理解西方文明的語境，便難以理解需要何種土壤，才能成就發展科技的社會結構，而非以政治為目的發展科技。
美國的經貿戰思維有其淵源
1950年1月成立的巴黎統籌委員會，其運作基礎來自於美國國會的立法和國務院制定的條例，主要架構為《出口管理法》（EAA，Export Administration Act）、《原子能法》（AEA，Atomic Energy Act）及《武器出口控制法》（AECA，Arms Export Control Act），國務院與商務部再制訂相應的條例，並非一個嚴謹依據國際法所成立的國際組織。
直至1996年的《關於常規武器與兩用產品和技術出口控制的瓦聖納協定》（The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Good and Technologies），才在國際法的基礎上形成國際性的多邊武器控制機制。特別的是，中國雖不是締約國，一方面得向在維也納的秘書處進行技術回報軍售內容，同時也得受到制約，無法取得歐美的先進軍事科技。
美國能主導全球性的經貿科技機制其來有自，回顧西方國家的近現代發展過程，基於文藝復興到工業革命累積的資本、科技、人力資源與解放的環境，如何有效運用生產資料擴大潛在軍事能力，西方國家已有一套以國家權力詮釋的方式，並且熟知如何反向阻止他者發展關鍵生產資料，確保國家生存的條件。
西方的現代化先行經驗，成為解構與反制的基礎
18至19世紀的英法爭霸期間，基於兩國相異的社會結構，英法各別關注的科技領域也有所不同，由於英國是工業革命的先行者，致力於蒸汽機與紡織技術。法國受限於英國的禁制令難以追趕，卻因為國防需求而在北部的濱海布洛涅（Boulogne-Sur-Mer）發展起現代水泥工業。
呈現在社會發展的特性，英國以皇家科學院集人才，同時立法管制蒸汽機和紡織機技術與人才流向歐陸。法國雖然以橋樑與道路高等工程學校（École nationale des ponts et chaussées）聞名，並且培養大量的軍事工程所需人才，將法國的要塞技術推展到當代高峰，成為法國的要塞和現代交通路網奠定基礎。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料