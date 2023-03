美國經貿戰思維有其淵源，「忽略人的主體性」讓中國難以追趕上西方

為遏止中國持續獲得先進的科技能力,美國、日本與荷蘭於2023年1月底就半導體議題達成協議,日本和荷蘭將同意限制對中國出口包含光刻機(Mask Aligner)在內的積體電路製造設備。日本的佳能(Canon)和尼康(Nikon),以及荷蘭的艾司摩爾(ASML)都已配合美國的法規加入禁售,其層級與規模與冷戰時期的巴黎統籌委員會(Coordinating Committee for Multilateral Export Controls)大致雷同。

美中科技戰不只反映現實的國力差距,更是由於中國未能理解西方國家如何產出科技。在西方現代化的歷程中,科技發展有其對應的社會結構,橫向轉移到異質化的環境便難以產出成果。除去現有的國際政治的矛盾,中國若不能理解西方文明的語境,便難以理解需要何種土壤,才能成就發展科技的社會結構,而非以政治為目的發展科技。

美國的經貿戰思維有其淵源

1950年1月成立的巴黎統籌委員會,其運作基礎來自於美國國會的立法和國務院制定的條例,主要架構為《出口管理法》(EAA,Export Administration Act)、《原子能法》(AEA,Atomic Energy Act)及《武器出口控制法》(AECA,Arms Export Control Act),國務院與商務部再制訂相應的條例,並非一個嚴謹依據國際法所成立的國際組織。

直至1996年的《關於常規武器與兩用產品和技術出口控制的瓦聖納協定》(The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Good and Technologies),才在國際法的基礎上形成國際性的多邊武器控制機制。特別的是,中國雖不是締約國,一方面得向在維也納的秘書處進行技術回報軍售內容,同時也得受到制約,無法取得歐美的先進軍事科技。

美國能主導全球性的經貿科技機制其來有自,回顧西方國家的近現代發展過程,基於文藝復興到工業革命累積的資本、科技、人力資源與解放的環境,如何有效運用生產資料擴大潛在軍事能力,西方國家已有一套以國家權力詮釋的方式,並且熟知如何反向阻止他者發展關鍵生產資料,確保國家生存的條件。

西方的現代化先行經驗,成為解構與反制的基礎

18至19世紀的英法爭霸期間,基於兩國相異的社會結構,英法各別關注的科技領域也有所不同,由於英國是工業革命的先行者,致力於蒸汽機與紡織技術。法國受限於英國的禁制令難以追趕,卻因為國防需求而在北部的濱海布洛涅(Boulogne-Sur-Mer)發展起現代水泥工業。

呈現在社會發展的特性,英國以皇家科學院集人才,同時立法管制蒸汽機和紡織機技術與人才流向歐陸。法國雖然以橋樑與道路高等工程學校(École nationale des ponts et chaussées)聞名,並且培養大量的軍事工程所需人才,將法國的要塞技術推展到當代高峰,成為法國的要塞和現代交通路網奠定基礎。