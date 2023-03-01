美國經貿戰思維有其淵源，「忽略人的主體性」讓中國難以追趕上西方

為遏止中國持續獲得先進的科技能力，美國、日本與荷蘭於2023年1月底就半導體議題達成協議，日本和荷蘭將同意限制對中國出口包含光刻機（Mask Aligner）在內的積體電路製造設備。日本的佳能（Canon）和尼康（Nikon），以及荷蘭的艾司摩爾（ASML）都已配合美國的法規加入禁售，其層級與規模與冷戰時期的巴黎統籌委員會（Coordinating Committee for Multilateral Export Controls）大致雷同。

美中科技戰不只反映現實的國力差距，更是由於中國未能理解西方國家如何產出科技。在西方現代化的歷程中，科技發展有其對應的社會結構，橫向轉移到異質化的環境便難以產出成果。除去現有的國際政治的矛盾，中國若不能理解西方文明的語境，便難以理解需要何種土壤，才能成就發展科技的社會結構，而非以政治為目的發展科技。

美國的經貿戰思維有其淵源

1950年1月成立的巴黎統籌委員會，其運作基礎來自於美國國會的立法和國務院制定的條例，主要架構為《出口管理法》（EAA，Export Administration Act）、《原子能法》（AEA，Atomic Energy Act）及《武器出口控制法》（AECA，Arms Export Control Act），國務院與商務部再制訂相應的條例，並非一個嚴謹依據國際法所成立的國際組織。

直至1996年的《關於常規武器與兩用產品和技術出口控制的瓦聖納協定》（The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Good and Technologies），才在國際法的基礎上形成國際性的多邊武器控制機制。特別的是，中國雖不是締約國，一方面得向在維也納的秘書處進行技術回報軍售內容，同時也得受到制約，無法取得歐美的先進軍事科技。

美國能主導全球性的經貿科技機制其來有自，回顧西方國家的近現代發展過程，基於文藝復興到工業革命累積的資本、科技、人力資源與解放的環境，如何有效運用生產資料擴大潛在軍事能力，西方國家已有一套以國家權力詮釋的方式，並且熟知如何反向阻止他者發展關鍵生產資料，確保國家生存的條件。

西方的現代化先行經驗，成為解構與反制的基礎

18至19世紀的英法爭霸期間，基於兩國相異的社會結構，英法各別關注的科技領域也有所不同，由於英國是工業革命的先行者，致力於蒸汽機與紡織技術。法國受限於英國的禁制令難以追趕，卻因為國防需求而在北部的濱海布洛涅（Boulogne-Sur-Mer）發展起現代水泥工業。

呈現在社會發展的特性，英國以皇家科學院集人才，同時立法管制蒸汽機和紡織機技術與人才流向歐陸。法國雖然以橋樑與道路高等工程學校（École nationale des ponts et chaussées）聞名，並且培養大量的軍事工程所需人才，將法國的要塞技術推展到當代高峰，成為法國的要塞和現代交通路網奠定基礎。