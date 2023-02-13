敘利亞救援組織「白盔」狂接電話救人，聯合國稱賑災遭沙姆解放組織擋下，估土敘強震死亡總數恐達5萬人

敘利亞震災救援受阻，聯合國稱遭沙姆解放組織擋下

（中央社）聯合國發言人昨（12）日告訴《路透社》，從敘利亞政府控制地區運送震災救援物資至強硬反對派掌控的領土，因伊斯蘭團體「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）批准問題受阻。

敘利亞政府上週表示，願意送救援物資至北部地震重災區，而北部地區大多在沙姆解放組織的掌控下。

聯合國人道援助辦公室發言人告訴《路透社》，遭遇HTS「批准的問題」。他並未透露進一步訊息。

一名在大馬士革的聯合國發言人表示，聯合國「持續和相關各方合作，以取得進入該地區管道」。

沙姆解放組織的媒體辦公室對於路透社尋求置評的要求，沒有立即回應。

伊德利布（Idlib）的沙姆解放組織人士告訴《路透社》，該組織不會容許從敘利亞政府控制的地區運送任何物品進入，援助會從土耳其進到北部。

這名消息人士表示：「土耳其已開放所有的道路，我們不會允許政府趁機展現他們伸出援手。」

近12年來內戰造成的敘利亞分裂，對立陣營的敵意，對於試圖協助地震災民的援助工作人員來說是一大挑戰。這場強震已在土耳其和敘利亞奪走超過2萬8000條人命。

一個自敘利亞東北部以庫德族為主地區載運來燃料和其他援助物資的車隊，9日也從西北方叛軍掌控的地區回頭。這個地區的叛軍背後有土耳其撐腰。

歐盟的敘利亞特使史托內斯庫（Dan Stoenescu）今天呼籲大馬士革當局，「秉持善意和援助人員合作，協助需要幫助的人」。

他告訴路透社：「重要的是允許援助不受阻礙，進入抵達所有需要的地區。」

Photo Credit: 英國外交部提供 via 中央社 敘利亞救援組織「白盔」在敘國西北部執 行搜救任務。

土敘強震逾3萬死，敘利亞救援組織「白盔」狂接電話救人

（中央社）土耳其靠近敘利亞邊界6日發生強震，兩國累計逾3萬人罹難。在內戰未歇的敘利亞，反抗軍控制區受災嚴重，救援團體「白盔」成員5天以來努力不懈，接聽所有電話來拯救人命。

《法新社》報導，聯合國（UN）昨天譴責未能把亟需的援助，送進被敘利亞內戰蹂躪的區域，同時警告，這場已導致土、敘兩國逾3萬人死亡的地震，罹難人數恐將翻倍。

在敘利亞反抗軍控制的西北部，怪手挖掘著民宅廢墟，白盔成員阿布杜拉曼（Abdel Qader Abdelrahman）一邊盯著瓦礫堆，希望看到底下還有人能排除萬難活下來。

阿布杜拉曼當過學校校長，他受到「白盔」（White Helmets）在敘利亞12年內戰的人道任務所吸引，去（2022）年加入白盔擔任救護人員。這場內戰使得敘利亞四分五裂，不同區域受到互相敵對的武裝團體控制。

6日的致命地震迫使阿布杜拉曼承擔更直接的搜救角色，目前敘利亞全境死亡人數已超過3500人，反抗軍掌控區域有2000多人罹難。

阿布杜拉曼告訴《路透社》，「我們已經工作5天」，這段日子他從未回家或看到家人，「我們接聽所有求救電話」。

「每當我們抬出還活著的人，就會忘記所有痛苦和疲憊，以及發生在我們身上的一切……我們的目標是從這次毀滅中救出人命。」

成立於2014年的白盔正式名稱是「敘利亞民防」（Syria Civil Defence），過去他們大膽行動，從敘利亞政府軍和俄羅斯轟炸後的建物殘骸中救人，獲得西方激賞。

白盔成員來自民間，當中不乏烘焙師、藥劑師和工程師。他們在政府控制區以外、被伊斯蘭主義反抗團體掌控的區域工作，而這些地方都受到嚴重空襲和砲擊。

白盔表示，過去幾年來，組織已失去數百名志工，包括這次地震遇難的4人，但他們已拯救數以千計的人命。

Entire family pulled alive from under the rubble in Syria pic.twitter.com/WzhW9Oc1qF — Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) February 7, 2023

土耳其敘利亞強震，聯合國：死亡總數恐達5萬人

（中央社）聯合國人道事務官員昨天表示，土耳其和敘利亞大地震的死亡總人數，料會比目前的2萬8000人多「1倍甚至更多」。

聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）昨天抵達土耳其南部城市卡拉曼馬拉斯城（Kahramanmaras）。當地6日破曉前發生規模7.8強震，讓百萬人的生活發生巨變。

他昨天接受《天空新聞網》（Sky News）採訪，談到死亡總人數時說：「我認為這很難精準估計，因為我們需要考量到深埋在廢墟下的人，但我覺得死亡人數會增加1倍，甚至還會更多。」

他說：「我們還沒真正開始統計死亡人數。」

官員及醫護人員表示，土耳其有2萬4617人喪命，敘利亞有3574人喪生，目前確認的死亡總數為2萬8191人。（按：據13日最新數據，總死亡人數已超過3萬3000人）

數以萬計的救難人員正頂著寒風，在被夷為平地的街上進行搜索工作。而刺骨的天氣讓災區數以百萬計的民眾苦上加苦。

聯合國警告，土耳其和敘利亞至少有87萬人需要熱食，而光是敘利亞就有530萬人無家可歸。

世界衛生組織（WHO）表示有近2600萬人受到這次地震影響，說需要4280萬美元（約新台幣13億元）因應目前的衛生健康需求。

土耳其災害應對單位表示，境內有3萬2000多人協助搜救工作，還有8294名國際救難人員投入救災。

葛瑞菲斯在社群網站推特（Twitter）發布的影片說：「不久後，搜救人員將會退場，改由人道主義機構上陣。人道主義機構的工作是在接下來幾個月，照顧大量受強震影響的人。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航