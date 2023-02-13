2023/02/13,
中東

土敘強震增至3萬3000死，土國當局逮上百可疑建商，災民控中國官媒試圖賄賂要求讚揚中國救援隊

土敘強震增至3萬3000死，土國當局逮上百可疑建商，災民控中國官媒試圖賄賂要求讚揚中國救援隊
大地震發生後，一名女性因為自己的輕人被埋在瓦礫堆中而哭泣。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

有土耳其震災災民日前向土國媒體指控，有一批來自中國的官方媒體記者前往災區採訪時，當場拿出現金給災民。但條件是要求災民在鏡頭前公開指控土耳其政府救災不力，並對此表達不滿。不僅如此，災民還表示，這些中國官媒記者還試著以明示、暗示等手法，引導受訪災民稱讚中國救援隊的工作及中國政府動作明快等等內容。

土敘強震增至3萬3000死，土耳其當局逮上百可疑建商

（中央社）土耳其鄰近敘利亞邊界地區6日發生規模7.8強震，迄今已知兩國有逾3萬3000人喪生，數千棟建築倒塌，民眾呼籲當局究責，土耳其政府昨（12）日表示已下令逮捕113名涉案建商等人。

根據最新統計，土耳其在這次強震至少有2萬9605人喪生，鄰國敘利亞則有3574人，使得罹難總人數來到3萬3179人。

《路透社》報導，土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）表示，在受震災影響的10省有數以千計房屋倒塌，政府已列出131名相關嫌犯，並對其中113人發出逮捕令。

他又說：「我們會周密處理此事，直至完成必要司法程序，尤其是針對遭受重大損壞和導致傷亡的建築物。」

歐克台指出，司法部已在震災災區各省設立地震犯罪調查組，查究震災造成的傷亡。

環境部長庫倫（Murat Kurum）表示，根據對超過17萬棟建築物所作評估，災區有2萬4921棟建築倒塌或嚴重受損。

土耳其反對黨曾指控總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）的政府失職，未嚴格執行建築法規，而且濫用自1999年上次大地震以來徵收的鉅額地震稅。地震稅的目的原本是要用於協助建築物加強抗震能力。

國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu）報導，在災情嚴重的阿達那省（Adana），檢方對倒塌建物進行調查後已下令逮捕62名相關人士；迪亞巴克爾省（Diyarbakir）檢方也下令逮捕33人。

此外，尚勒烏爾法省（Sanliurfa）和奧斯曼尼耶省（Osmaniye）也各有8人和4人被捕，都與據信因為有問題而被強震摧毀的建築物有關。

據《安納杜魯新聞社》報導，警方還在一名地產開發商10日想從伊斯坦堡機場搭機飛往蒙特內哥羅（Montenegro）時將他逮捕，因為他在哈泰省（Hatay）安塔基亞市（Antakya）的建案在地震中倒塌。此人已在次日正式被收押。

土耳其強震，10歲小女孩受困147小時奇蹟獲救

（中央社）土耳其南部接壤敘利亞的地區6日發生規模7.8強震，伊斯坦堡市政當局昨天指出，強震過後147小時，受困在土耳其南部哈泰省建物倒塌瓦礫堆中的一名10歲小女孩已經獲救。

伊斯坦堡市政當局分享給美國《有線電視新聞網》（CNN）的影片顯示，搜救團隊把這位名叫朱蒂（Cudi）的女孩從瓦礫堆中拉出來，並用擔架把她抬走。

影片中可以聽到有人說：「朱蒂是我們的摯愛，心愛的朱蒂。」

還有一名35歲男性生還者，昨天也在哈泰省（Hatay）一棟6層樓公寓建築的倒塌瓦礫堆中被救出。

強震造成土耳其和敘利亞大量民眾喪命，兩國的死亡數超過3萬人，其中光是土耳其就有2萬4617人罹難。

台灣搜救隊馳援土耳其任務結束捐重要裝備，持國旗列隊致敬

（中央社）土耳其強震過後近1週，災區進入全面開挖階段，台灣搜救隊昨天傍晚結束搜救任務，130人分批撤離，除向災區致敬，並捐出部分重要器材裝備給災區使用，全隊預計於15日返國。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，罹難者已超過3萬人。台灣搜救隊分別於台灣時間6、7日出動2批人員參與救援，第1梯次有40名救援人員、3隻搜救犬，第2梯次為90名搜救人員及2隻搜救犬，共計130人、5隻搜救犬。

強震發生迄今近7天，土耳其當地政府已開始派遣大量重機械進入災區開挖，並接管分區協調中心（SCC1），因現場環境惡劣，搜救作業難以進行，現場搜救任務告一段落。

台灣搜救隊指揮官經通盤考量後，決定於當地時間12日開始撤離，預計14日晚間抵達土耳其伊斯坦堡機場搭乘長榮航空專機，全隊預計台灣時間15日返抵國門。

消防署昨天晚間透過新聞訊息表示，台灣搜救隊搜救任務結束，全體列隊向災區致敬，並於12日傍晚5時40分（台灣時間）進行分批撤離，前往土耳其阿德亞曼（Adiyaman）機場。

根據消防署相關規劃資料，台灣搜救隊預計14日晚間抵達伊斯坦堡機場，隨後全隊再搭乘長榮航空專機於15日下午返抵國門（台灣時間）。

台灣搜救隊成員之一的台北市搜救隊在臉書（Facebook）發文表示，土耳其搜救任務結束，災區進入全面開挖階段，為持續協助土耳其當地搜救隊伍，在消防署協調整合下，台北市搜救隊捐贈各式重要器材裝備。

其中，包括移動式三角照明燈4組、手提照明燈8個、鋼筋剪斷器2組、碎石機6組、發光繩4組、發電機8組、飲用水100箱、20公升汽油桶10桶、露營燈10個及延長線盤8組等。

台北市搜救隊指出，希望土耳其在台灣搜救隊返台後仍順利地執行救災作業，受災城市也能盡速復原重建，「只要你需要我們，我們立即就來！我們來自台灣！我們是台北市搜救隊！」

台灣搜救隊結束馳援土耳其任務 全體向災區致敬
Photo Credit: 消防署提供 via 中央社
土耳其強震過後近1週，災區進入全面開挖階段，台 灣搜救隊12日傍晚結束搜救任務，全體列隊向災區致 敬，並進行分批撤離，全隊預計於15日返國。為持續協助土耳其當地搜救隊伍，捐出部分重要器材裝備給災區使用。

土耳其災民控中官媒試圖賄賂，要求按指示讚揚中國救援隊

（中央社）土耳其震災後有當地災民反映，一些中國官媒記者試圖賄賂災民，要求他們受訪時批評土耳其政府救災不力並表達不滿，還引導他們讚揚中國救援隊，遭到災民拒絕，並報警將這些中國記者驅離。

綜合網路訊息，有土耳其震災災民日前向土國媒體指控，有一批來自中國的官方媒體記者前往災區採訪時，當場拿出現金給災民。但條件是要求災民在鏡頭前公開指控土耳其政府救災不力，並對此表達不滿。

不僅如此，災民還表示，這些中國官媒記者還試著以明示、暗示等手法，引導受訪災民稱讚中國救援隊的工作及中國政府動作明快等等內容，藉以與土耳其政府的救災不力作對比。


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