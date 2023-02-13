與台灣情牽30年，熱血土耳其教授當義工協助翻譯、搬運物資，與台灣搜救隊共進退
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他對《中央社》表示，這幾天下來，讓他最感動的是台灣搜救隊一抵達便馬不停蹄尋找生還者，反而是「自己人」土耳其地方單位的作為讓他難受。台灣搜救隊日前發現疑似有生還者的一處地點後，阿德亞曼地方單位進入準備開挖，請搜救隊先離開。葉瑪思說，「我們土耳其這邊因為想要名聲」，客氣地把台灣搜救隊「趕走」。
（中央社）土耳其強震災情慘重，在一票台灣搜救隊中，一位高瘦的志工特別顯眼。他是葉瑪思，一位與台灣情牽30年，聽到台灣搜救隊前來土耳其馳援後，立刻開車數小時加入台灣團隊擔任翻譯的土耳其教授。
搜救隊口中的「葉教授」1993年前往台灣學中文，這一唸就唸出興趣，除了取得博士學位，還在台中任教扎根，如今已經是正港台灣人。
「現在不幫，什麼時候要幫？」土耳其6日發生強震，葉瑪思（Yilmaz Keskin）當時正要結束在土耳其的探親之旅準備返台，一聽說台灣搜救隊將飛行數千公里挺進前線救援，義不容辭從所在地開數小時的車抵達阿達那（Adana），與第2批救援團會合後一同前進重災區阿德亞曼（Adiyaman）。
葉瑪思跟前跟後，除了協助翻譯外，也見他協助搬運物資，幫忙顧守台灣隊基地時疲倦到睡著，外套遭營火燒著不自知，連續24小時沒睡更是家常便飯。
他對《中央社》表示，災區房屋坍塌的景象令他非常驚恐，來到阿德亞曼後看見台灣搜救隊實力覺得安心，搜救隊去哪裡，他就去哪裡。這幾天下來，讓他最感動的是台灣搜救隊一抵達便馬不停蹄尋找生還者，一刻都沒有休息。反而是「自己人」土耳其地方單位的作為讓他難受。
台灣搜救隊日前發現疑似有生還者的一處地點後，阿德亞曼地方單位進入準備開挖，請搜救隊先離開。葉瑪思說，「我們土耳其這邊因為想要名聲」，客氣地把台灣搜救隊「趕走」。「（台灣搜救隊）好像被別人當作一個玩具那樣。」
他表示，台灣搜救隊很有決心，心裡不難過，連他不是救難隊成員都覺得難過了。「我們自己人為什麼這樣子做？我受傷了。」
葉瑪思回想搜救隊當時說，現在不是難過的時間，不需要吵架，一定要跟時間賽跑尋找坍塌建物裡的人。他說，台灣搜救隊是真的來做事，「救了我們土耳其不少老百姓」。
台灣搜救隊前天早上將35歲的女性賈蜜拉（Cemile）救出，人在現場的葉瑪思眼眶頓濕。他認為，搜救隊從這麼遙遠的地方前來伸援，令人感動，雙邊關係只會越來越深厚。台北101於9日點燈為土耳其祈福，「意思是我們是一家人，不是嘴巴講一講，是真正的一家人」。
從地震發生到現在已經超過120小時，葉瑪思所到的災點陸續傳出屍臭味，判斷救出生者的機率偏低。他說，台灣搜救隊已經盡了自己的責任，後續應該要交給土耳其政府，土耳其人民應該靠自己的力量。
阿德亞曼政府派遣大量重機械進到災區現場開挖，並接管分區協調中心（SCC1），現場環境惡劣，搜救作業無法進行，當地AKUT搜救隊已決定在昨天下午撤離，台灣搜救隊則預定於當地時間12日上午進行撤離。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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