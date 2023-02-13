2023/02/13,
能源

法國會通過「再生能源加速法」，業界嘆太陽能板「年產量」只有中國工廠一天產量

法國會通過「再生能源加速法」，業界嘆太陽能板「年產量」只有中國工廠一天產量
La Colle des Mees發電廠的太陽能板｜Photo Credit: GettyImages

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2021年，法國再生能源發電量為345TWh（百萬兆瓦時），占總能源生產的19％，過去10年間成長5％。這個數字低於政府訂定於2020年達到23％的目標，也是歐洲聯盟（EU）成員國中唯一沒有達標的國家；距2030年40％的目標更是遙遠。

（中央社）法媒分析，分裂的綠能市場目前顯然由中國主導，除中國「離譜的坐大」外，美國也在崛起，緊隨其後的有印度，接著則是印尼、巴西、加拿大、俄羅斯、挪威、德國等，都企圖在激烈競爭中殺出一條血路。

不過，擁有太陽能板工廠的法國企業Carbon負責人馬旦（Pierre-Emmanuel Martin）提醒，「加裝跟製造太陽能板是兩回事」，他說，再生能源加速法不會處理產業問題，「那是下一場戰爭」，也就是財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）計劃於今年提出的「綠色產業法案」，希望屆時能以法規、稅務等機制扶持「法國製造」，解決產業依賴，往法國能源轉型再邁一步。

法國國會7日通過「再生能源加速法」，推動布局並追趕落後。然而業者關注中國主導再生能源市場、壟斷稀土資源的狀況，呼籲政府扶持本土企業、保護技術，脫離對中國的依賴。

無論是全球暖化日益嚴峻或是戰爭帶來的能源危機，都讓法國在內的歐洲國家清楚意識到減少化石燃料的重要性。

法國能源轉型邁大步，繼上週國民議會開綠燈後，法國參議院7日也通過「再生能源加速法」，以追趕法國再生能源發展的嚴重落後。業界代表向法新社表示，「這對人民來說是很棒的」、「一個正面訊號」。

2021年，法國再生能源發電量為345TWh（百萬兆瓦時），占總能源生產的19％，過去10年間成長5％。這個數字低於政府訂定於2020年達到23％的目標，也是歐洲聯盟（EU）成員國中唯一沒有達標的國家；距2030年40％的目標更是遙遠。

為趕進度，政府去年提出的「法國2030計畫」向再生能源大幅投資5年540億歐元（約新台幣17.5兆元）；本月7日通過的再生能源加速法也是推進綠能發展的關鍵一環。法國生態轉型部長帕妮兒魯納歇（Agnes Pannier-Runacher）表示，透過法條，能加速、加力開展再生能源、脫離化石燃料。

法案尤其聚焦離岸風力與太陽能發電，力拚完成總統馬克宏（Emmanuel Macron）設立的目標，也就是2050年建造50座離岸風力發電廠，並讓太陽能發電量增為目前的5倍。

政府規劃在停車場、田野與房屋屋頂上加裝太陽能板，但法國各界隨之質疑：發展太陽能很好，但太陽能板從哪裡來？

法媒指出，綠能市場目前由中國掌控，包括鋰電池、對風力發電不可或缺的稀土，特別是太陽能板。歐洲通路中的太陽能板，有95％是由中國製造。

然而，法律只規範推廣，「卻沒有為本土產業進行區分」，法國西部南特市（Nantes）附近太陽能模組製造商Systovi總經理土魯斯（Paul Toulouse）向媒體抱怨，他的企業多虧創新、認證與願意支持的股東才得以生存。

他們剛啟動新的生產線，但90名員工、2億歐元的年收入跟中國公司相比是小巫見大巫，年產量幾乎等於中國工廠一天的產量。他說：「這是屬於亞洲的產業，也就是中國，他們還擁有額外賣到法國的機會。」

北京之前對太陽能相關科技採取出口禁令，以保護中國在全球市場的領導地位與競爭優勢。如此歐洲對中國太陽能產業的依賴性可能限制歐洲綠能發展；另一方面，中國也能壟斷而輕易掌握歐洲上下游企業的生殺大權。

因此，土魯斯向法媒表示，他和業界人士都希望政府能儘快制定規範與補貼，以突破中國制霸，也不要輸給美國用以保障自家企業的「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）。

以風機精密軸承而在全球風力發電市場擁有一席之地的法國企業Rollix發出警告，呼籲面對中國坐大，政府要以能源自主為目標，保護自家產業與技術。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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