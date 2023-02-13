林書豪加盟高雄鋼鐵人首戰奪21分，13次助攻平PLG聯盟紀錄，滿場球迷高喊MVP

林書豪首秀扮救世主貢獻21分13助攻，鋼鐵人終止4連敗

（中央社）「台裔球星」林書豪昨（12）日上演在PLG高雄鋼鐵人處女秀，全場打了41分鐘，貢獻21分，送出平聯盟紀錄的13次助攻，幫助鋼鐵人以95比80擊敗台新夢想家，終止最近的4連敗。

雖然已經3個月沒比賽，但林書豪展現過人的體能，上半場只休息3分28秒，穿針引線送出9次助攻，成功串聯全隊攻勢，讓P. LEAGUE+聯盟高雄17直播鋼鐵人半場以55％的投籃命中率，取得56比40領先夢想家。

第3節鋼鐵人雖然陷入得分低潮，單節全隊投籃命中率僅3成、攻下19分，但林書豪包辦6分，加上對手命中率也不佳，鋼鐵人仍以雙位數領先進入最後1節。

決勝的第4節，林書豪再度扮演重要角色，進行2分57秒時先命中3分球，擴大到16分領先，接著又妙傳隊友陳又瑋投進3分球，逼得夢想家喊出暫停，此時全場超過5000名球迷都興奮的尖叫歡呼，不斷高喊MVP。

儘管夢想家在剩餘時間努力追趕，但林書豪穩穩控制節奏，讓鋼鐵人始終維持著雙位數領先，並在終場前1分11秒時提前下場，接受球迷歡呼，鋼鐵人順利收下本季第3勝，終止最近的4連敗。

林書豪賽後也遵守「承諾」，立刻送出身上穿的球衣和球鞋，並且親筆簽名送給觀眾。

已經邁入第2季的PLG，過去例行賽的官方線上直播，最多只有6.3萬人同時觀看，但昨天林書豪的首次亮相，線上觀戰人數輕鬆突破11萬人次大關，顯見「林來瘋」持續在台灣發酵。

Photo Credit: 中央社 台裔籃球名將林書豪（左）加盟PLG高雄17直播鋼鐵 人後，12日首度亮相迎戰福爾摩沙台新夢想家，上場 41分鐘，繳出21分、13助攻、6籃板的全能表現，幫 助鋼鐵人以95比80擊敗福爾摩沙台新夢想家。

PLG首戰滿場球迷高喊MVP，林書豪找回打球樂趣

（中央社）林書豪在P. LEAGUE+聯盟高雄鋼鐵人首戰，上場41分鐘，繳出21分、13助攻、6籃板的全能表現，賽後他坦言：「找回打球樂趣，這個環境非常好玩。」

林書豪之前在加盟記者會上透露，自己已經3、4年都找不到打球的樂趣，除了因為疫情關係封閉比賽沒觀眾外，自己雖然很努力訓練，但都得不到成果，讓他一度沮喪。

回到台灣的首場出賽，林書豪拿出NBA等級的好表現，征服全場超過5000名球迷還高喊MVP，讓他感受到台灣球迷的熱情。

鋼鐵人總教練鄭志龍也對林書豪首戰有高度評價：「林書豪的經驗和積極度都很好，從防守開始帶動全隊的能量，應該是這支球隊最大的改變，由於林書豪的加入，讓我們的射手鋒線群有更好的出手空間。」

儘管打了41分鐘，但林書豪不感到疲憊，他說：「過去在NBA每場比賽結束後，都會有工作人員做身體檢查，當時對我的評價就是體能很好。」

林書豪也說：「很為這支球隊感到驕傲，這不是我自己的球隊，我只是代表鋼鐵人的球員，這是我們的球隊。所以在比賽中，我不斷跟龍哥（鄭志龍）溝通，希望以他過去的經驗、視野，有沒有什麼地方是我沒注意到的。」

雖然送出13次助攻，但林書豪「似乎」還不是很滿意，他說：「如果以1到10分來看，這場串聯隊友的部分，大概只有做到4到5分，很多時候不論進攻或防守都還是一邊打一邊學習。」

Photo Credit: 中央社 台裔籃球名將林書豪（右）首戰表現出色。

Photo Credit: 中央社 台裔球星林書豪（左）12日在PLG高雄17直播鋼鐵人處女秀，全場打了41分鐘。賽後他與總教練鄭志龍（右）握手致意。

林書豪PLG首秀家人陪在身邊還到場觀戰，笑稱感覺像作夢

（中央社）林書豪昨天上演PLG高雄鋼鐵人處女秀，他的爸爸、媽媽以及弟弟林書緯都到場觀戰，林書豪笑說：「感覺好像在作夢一樣。」

林書豪過去3、4年都在美國、中國CBA（中國男子籃球職業聯賽）討生活，和家人分隔兩地，他多次強調，自己和家人的關係非常的緊密，2月8日的記者會也提到很想要跟弟弟同隊打球。這次回到台灣來打球，第1場比賽家人又全都在場邊觀戰，讓林書豪感到不可思議。

林書豪笑說：「昨天晚上我還在跟我弟弟一起打電動，跟全家人一起吃飯，結果一覺睡醒要準備到球場去的時候，爸爸、媽媽都還在身邊，就覺得這一切真的跟作夢一樣。」

之前才在臉書上公布自己已婚2年，雖然他對自己的隱私保密到家，但林書豪透露：「出門前，老婆引用了聖經的一句話（the work of the Lord）專心上場替上帝打球，不要在意別人的看法和眼光，這也給了我很大的鼓勵。」

Photo Credit: 中央社 台裔球星林書豪（中）送出平聯盟紀錄的13次助攻，幫助鋼鐵人以95比80擊敗福爾摩沙台新夢想家。賽後隊友向他灑水慶祝。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航