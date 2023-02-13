2023/02/13,
政治

181國支持中國「一中原則」？專家研究數據反駁北京：僅51國實質立場接近

181國支持中國「一中原則」？專家研究數據反駁北京：僅51國實質立場接近
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莊嘉穎文末寫道，有關「一中」立場的用語、詮釋、應用的爭論不太可能減弱，事關中共與中華人民共和國的自我概念、台灣政治地位與人民意願，以及美中在亞洲的戰略地位等；現在認識並瞭解多種「一中」排列組合的差異與含義，可能比以往更加重要。

（中央社）北京當局堅稱國際上普遍接受並同意其「一個中國原則」，但近日一份研究指出，目前僅51國的立場實質接近或重複中華人民共和國的「一中原則」，而非北京宣稱的181國。

「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）9日刊登「卡內基中國」（Carnegie China）非駐所學者、新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎（Ja Ian Chong）的專文，說明全球對於「一中」和台灣、中國的表述方式不盡相同。

莊嘉穎援引李子文教授1996年論文「中華民國在台灣的國際法律地位」（The International Legal Status of the Republic of China on Taiwan）的9種分類方式，並更新至2023年1月的情況，另增列承認中華民國的國家為第10類。

文中提醒，以下分類並不是要標明某政府當前的政策，而是該政府用來指涉中華人民共和國與中華民國的用語；而且各政府會依據本身近期關切重點轉變來調整用語，以下數字將隨著時間變動。

根據文章，第1類國家為「承認（recognize）中華人民共和國為中國唯一合法政府（或代表所有中國人民），且台灣是中國的一部分（一省或不可分割的一部分）」，共有51國。

第2類國家為「承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，且『認知到』（acknowledge）中華人民共和國主張台灣是中國不可分割的一部分」，共有9個國家。

第3類國家為「承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，且『注意到』（take note of）中華人民共和國主張台灣是中國不可分割的一部分」，共計16國。

第4類國家為「承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，且『瞭解與尊重』中華人民共和國主張台灣是中國不可分割的一部分」，計有4國。

第5類國家為「尊重且支持中華人民共和國對台灣的立場」，只有俄羅斯1國。

第6類國家為「承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，且『尊重』中華人民共和國主張台灣是中國的一省」，包括荷蘭及韓國2國。

第7類國家為「承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，且『認知到』中國的立場，即台灣是中國的一部分」，僅美國1國。

第8類國家「承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，未明確提及台灣主權」，共有41個國家。

第9類國家「未承認中華人民共和國為中國唯一合法政府、也沒提到台灣主權」，共有27國。

第10類為「承認中華民國」的國家，共有14國。

另外，歐洲聯盟（EU）承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，但主張會在這個政策架構內，跟台灣就共同關切的議題保有並發展關係。

文末寫道，有關「一中」立場的用語、詮釋、應用的爭論不太可能減弱，事關中共與中華人民共和國的自我概念、台灣政治地位與人民意願，以及美中在亞洲的戰略地位等；現在認識並瞭解多種「一中」排列組合的差異與含義，可能比以往更加重要。

中國、土庫曼上月聯合聲明「一中原則」後，台灣外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國政府從未統治過台灣，台灣絕非中國的一部分，無論中國政府如何威嚇利誘他國配合扭曲對台灣主權的主張，都無法改變我國存在的客觀事實。

外交部強調，唯有經2350萬台灣人民合法選出的民選政府才有權代表台灣，中國一黨專政的威權政府不能在國際上代表台灣，更不應持續將其虛構的「一個中國原則」，強迫其他國家、國際組織、跨國企業等做出違背事實的不實論述。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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