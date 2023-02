181國支持中國「一中原則」？專家研究數據反駁北京：僅51國實質立場接近

(中央社)北京當局堅稱國際上普遍接受並同意其「一個中國原則」,但近日一份研究指出,目前僅51國的立場實質接近或重複中華人民共和國的「一中原則」,而非北京宣稱的181國。

「卡內基國際和平基金會」(Carnegie Endowment for International Peace)9日刊登「卡內基中國」(Carnegie China)非駐所學者、新加坡國立大學政治學副教授莊嘉穎(Ja Ian Chong)的專文,說明全球對於「一中」和台灣、中國的表述方式不盡相同。

莊嘉穎援引李子文教授1996年論文「中華民國在台灣的國際法律地位」(The International Legal Status of the Republic of China on Taiwan)的9種分類方式,並更新至2023年1月的情況,另增列承認中華民國的國家為第10類。

文中提醒,以下分類並不是要標明某政府當前的政策,而是該政府用來指涉中華人民共和國與中華民國的用語;而且各政府會依據本身近期關切重點轉變來調整用語,以下數字將隨著時間變動。

根據文章,第1類國家為「承認(recognize)中華人民共和國為中國唯一合法政府(或代表所有中國人民),且台灣是中國的一部分(一省或不可分割的一部分)」,共有51國。

第2類國家為「承認中華人民共和國為中國唯一合法政府,且『認知到』(acknowledge)中華人民共和國主張台灣是中國不可分割的一部分」,共有9個國家。

第3類國家為「承認中華人民共和國為中國唯一合法政府,且『注意到』(take note of)中華人民共和國主張台灣是中國不可分割的一部分」,共計16國。

第4類國家為「承認中華人民共和國為中國唯一合法政府,且『瞭解與尊重』中華人民共和國主張台灣是中國不可分割的一部分」,計有4國。

第5類國家為「尊重且支持中華人民共和國對台灣的立場」,只有俄羅斯1國。

第6類國家為「承認中華人民共和國為中國唯一合法政府,且『尊重』中華人民共和國主張台灣是中國的一省」,包括荷蘭及韓國2國。

第7類國家為「承認中華人民共和國為中國唯一合法政府,且『認知到』中國的立場,即台灣是中國的一部分」,僅美國1國。

第8類國家「承認中華人民共和國為中國唯一合法政府,未明確提及台灣主權」,共有41個國家。

第9類國家「未承認中華人民共和國為中國唯一合法政府、也沒提到台灣主權」,共有27國。

第10類為「承認中華民國」的國家,共有14國。

另外,歐洲聯盟(EU)承認中華人民共和國為中國唯一合法政府,但主張會在這個政策架構內,跟台灣就共同關切的議題保有並發展關係。

文末寫道,有關「一中」立場的用語、詮釋、應用的爭論不太可能減弱,事關中共與中華人民共和國的自我概念、台灣政治地位與人民意願,以及美中在亞洲的戰略地位等;現在認識並瞭解多種「一中」排列組合的差異與含義,可能比以往更加重要。

中國、土庫曼上月聯合聲明「一中原則」後,台灣外交部重申,中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬,中華人民共和國政府從未統治過台灣,台灣絕非中國的一部分,無論中國政府如何威嚇利誘他國配合扭曲對台灣主權的主張,都無法改變我國存在的客觀事實。

外交部強調,唯有經2350萬台灣人民合法選出的民選政府才有權代表台灣,中國一黨專政的威權政府不能在國際上代表台灣,更不應持續將其虛構的「一個中國原則」,強迫其他國家、國際組織、跨國企業等做出違背事實的不實論述。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:翁世航

核稿編輯:羅元祺