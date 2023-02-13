2023/02/13,
歐洲

瓦格納集團聲稱在烏東巴赫姆特有斬獲，烏克蘭數據顯示俄軍2月每天逾800人喪命

瓦格納集團聲稱在烏東巴赫姆特有斬獲，烏克蘭數據顯示俄軍2月每天逾800人喪命
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自從去年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，烏克蘭軍方宣稱已經有13萬7780名俄國軍人喪命。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）上週表示，他們預期俄軍會在今年2月24日左右發動新攻勢，時間正好是全面入侵一週年。但烏克蘭東部盧漢斯克州和頓內次克州州長等部分當地官員聲稱，俄軍的攻勢早已展開。

（中央社）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團創辦人普里戈任表示，已拿下烏克蘭城市巴赫姆特（Bakhmut）北端的卡拉斯納霍拉村（Krasna Hora）。美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）和烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）通話討論軍援「優先事項」。

烏克蘭高階官員遭革職，澤倫斯基稱持續清理門戶

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）頒布命令，將一名高階安全官員革職。他還另外表示，清理門戶行動將持續。

烏克蘭最近幾週將數十名官員解職並展開調查，這是烏克蘭大規模打擊不法行動的一部分。目前有27個會員國的歐洲聯盟（EU）表示，解決貪腐問題，是烏克蘭加入歐盟的必要條件。

根據總統辦公室一份簡短的命令，澤倫斯基解除了國民警衛隊副司令楚巴（Ruslan Dziuba）的職務，但未說明理由。

烏克蘭美國防長通話，討論軍援基輔優先事項

美國國防部長奧斯丁和烏克蘭國防部長列茲尼科夫說，雙方討論基輔盟邦即將在布魯塞爾舉行烏克蘭防務聯繫小組會議的「優先事項」，包括防空和火砲。

《路透社》報導，烏克蘭在獲得包括美國M1艾布蘭（M1 Abrams）坦克、德國豹2式戰車（Leopard 2）和英國挑戰者2型（Challenger 2）戰車在內的數十輛現代作戰坦克承諾後，烏克蘭總統澤倫斯基和其他基輔官員一直在敦促盟邦提供戰機。

五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）在聲明中說，奧斯丁和列茲尼科夫討論儘快交付承諾的軍事武器的重要性。

巴赫姆特烽火連天，瓦格納創辦人稱拿下北端村莊

《路透社》報導，位於烏克蘭東部頓內次克州（Donetsk）的巴赫姆特連月來成為殘酷的戰爭現場。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）表示，烏軍堅守巴赫姆特，力圖穩定其周遭戰線。

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）在通訊軟體Telegram發布語音訊息說：「卡拉斯納霍拉村被瓦格納私人軍隊公司的攻擊部隊拿下。」

普里戈任也發布一段短片，影片中似乎顯示瓦格納戰士在卡拉斯納霍拉村入口指示牌前，該村戰前人口約600人。

俄烏戰爭將滿一年，俄軍被爆2月每天逾800人喪命

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭即將滿一週年，烏克蘭方面的數據指出，今（2023）年2月俄羅斯軍隊每一天在烏克蘭戰死的人數達到800多人，比俄軍入侵烏國第一週以來的任何時候都還要多。

《英國廣播公司》（BBC）12日報導，烏克蘭方面的數據顯示，今年2月每一天有824名俄羅斯軍人喪命，是去年6月和7月通報數據的4倍多，當時每天約有172名俄國軍人戰死。

這些數據無法查核，但英國當局指出，俄軍死亡人數增長趨勢「可能是準確的」。

俄國軍隊死亡人數增長之際，各界傳聞俄軍將在烏克蘭東部發動春季攻勢。

自從去年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，烏克蘭軍方宣稱已經有13萬7780名俄國軍人喪命。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）上週表示，他們預期俄軍會在今年2月24日左右發動新攻勢，時間正好是全面入侵一週年。

但烏克蘭東部盧漢斯克州（Luhansk）和頓內次克州州長等部分當地官員聲稱，俄軍的攻勢早已展開。

烏克蘭搶修俄攻擊損壞電網，3主要州可望避免停電

烏克蘭民營能源公司DTEK表示，當局趕工修復俄羅斯攻擊損壞的電網，烏克蘭的3大主要州和首都基輔12日將可以避免陷入停電。

《路透社》報導，俄羅斯國防部11日表示，俄國部隊對烏克蘭軍事工業複合體的重要能源設施執行「大規模攻擊」。

DTEK表示，電網業者「Ukrenergo」12日未對用電實施額外的管制，意味著基輔和週邊地區，以及奧德薩（Odesa）與第聶伯羅（Dnipro）地區不會停電。

烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）說，俄羅斯的飛彈和無人機擊中6州的電力設施，造成國內大多數地區停電。

烏克蘭武裝部隊表示，俄軍發射100多枚飛彈、進行12次空襲和20次轟炸。烏克蘭表示，俄軍61枚巡弋飛彈遭摧毀。

俄羅斯不斷攻擊距離前線遙遠地區的民間基礎設施，導致數以百萬計的烏克蘭人在寒冬中被迫停水、停電和停止供暖多日。

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