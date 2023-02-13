台北國際電玩展不見本土遊戲廠商：研發及資金跟不上國際大廠，代理通路角色受擠壓
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一年一度的台北國際電玩展2月初熱鬧登場，日本2大遊戲商任天堂、光榮特庫摩首度參展，微軟睽違11年也重新回歸。疫情後迎來首場電玩盛會，參展名單中卻看不到台灣遊戲大廠。「台灣本土遊戲已經被來自世界各地的遊戲淹沒了！」創立台灣第一家遊戲公司的智冠董事長王俊博這樣形容。
（中央社）台灣遊戲產業一路從1990年代PC線上遊戲、代理運營再到手遊，造就不少公司的輝煌歷史。但近年手遊快速發展，台廠在研發及資金面難以跟上國際大廠腳步，加上代理通路角色受到擠壓，普遍轉向多元發展，尋找新契機。
一年一度的台北國際電玩展2月初熱鬧登場，日本2大遊戲商任天堂、光榮特庫摩首度參展，微軟睽違11年也重新回歸。疫情後迎來首場電玩盛會，參展名單中卻看不到台灣遊戲大廠。
「台灣本土遊戲已經被來自世界各地的遊戲淹沒了！」創立台灣第一家遊戲公司的智冠董事長王俊博這樣形容。
王俊博分析，台灣雖小但產業鏈完整，宣傳廣告費用低，且是自由開放的地方，近年成為全球大廠新遊戲進軍亞洲市場最佳測試場域，不少大廠選擇到台灣進行產品上市前第一波測試，成功後再大舉投資行銷費用發行至全球。來自四面八方的多元產品，也嚴重擠壓到台灣遊戲研發商的生存。
「本土研發商面對的是來自全球的競爭，現在市場跑得速度飛快，但研發人員不見得跟得上，很多玩法推陳出新，開發者不一定能觸及到新類型的遊戲，以致創新能量不足，跟不上市場」，王俊博直接點出現階段台廠所面臨的共同問題。
意識到風險危機，王俊博積極改變策略，也要求團隊改變思維，與其自己埋首在舊有的賽道上，該是拋棄過去成功經驗的包袱，學習新技術，發揮策略合作最大綜效的時侯。
王俊博指出，台廠的自研商仍有許多經典IP，借鏡韓國大廠的成功經驗，要避免玩家斷層、被淹沒，不能只靠自己，透過低價授權或者合作開發轉型，「結合外來力量擦亮IP」是台灣遊戲開發商轉型重要的一步。
除了自研商再度擦亮IP的課題外，台灣代理運營商也積極拓展多元業務，包括歐買尬、遊戲橘子、智冠、大宇資都積極跨入第三方電子支付業務，逐步找到自己生存利基。
橘子集團除了靠旗下二大主力代理遊戲「天堂M」及「新楓之谷」站穩遊戲市場地位外，也藉由旗下累積的玩家資源，進一步發展社群、商城、購物、支付、原創等多元化服務內容。
橘子集團策略長陳冠宇表示，自創的beanfun!全方位數位娛樂平台APP，也正透過「一起SHOW」的特色功能，及各種實體市集活動，累積內容、會員人數。未來將以beanfun!為核心，注入數位科技能量，串連集團旗下電商、電子支付、數位發行、數位出版、媒體等服務，發展出虛實整合的粉絲經濟，達到擴散效益，開闢台灣娛樂產業生態鏈新型態。
近年的元宇宙熱潮，也為遊戲產業帶來全新的想像空間，各家廠商無不摩拳擦掌積極研究，尋找最佳切入點。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。